Search here...

¿Te duchas con agua caliente en invierno? Esto es lo que necesitas saber.

Bienestar
Émilie Laurent
Douche chaude en hiver mauvais peau
Freepik

En invierno, el agua que sale de la ducha es hirviendo, aliviando el escalofrío que hayas sentido durante el día. Durante los meses más fríos, la ducha se convierte casi en una sauna, tanto que sale vapor. Sin embargo, ducharse con agua caliente cuando hace frío no es necesariamente tan beneficioso para elevar la temperatura corporal.

Duchas calientes, una fuente de confort en invierno

Cuando llega el frío, tenemos varias opciones: abrigarnos con una manta gruesa, sentarnos junto al fuego o relajarnos bajo una ducha caliente. Tras un día tiritando y desafiando las ráfagas polares, nos sumergimos de cabeza en la ducha y creamos un baño de vapor improvisado en el baño.

En medio de una ola de calor, buscamos el frescor bajo la ducha y toleramos sin problema un chaparrón gélido, pero en invierno, nos apresuramos a calentarnos en la ducha. Subimos la temperatura, aunque eso suponga un aumento en la factura del agua. Bajo la influencia del calor, los músculos se relajan, la tensión disminuye y los problemas desaparecen. Sin embargo, aunque el calor se suele recetar para aliviar dolores y relajar el cuerpo, las duchas calientes son, en cierto modo, la excepción a la regla.

No son malas en sí mismas, siempre que sean ocasionales. Tomar duchas calientes en invierno es una experiencia de bienestar incomparable. El agua caliente actúa como un botón de "pausa" para el sistema nervioso. Dilata los vasos sanguíneos, relaja los músculos y estimula la circulación. Como resultado, el cerebro recibe un mensaje de seguridad. Sin embargo, el contraste térmico con el exterior es tan fuerte que puede "sorprender" al cuerpo y cansarlo en lugar de simplemente relajarlo.

Pero también una mala experiencia para tu piel.

¿Y si la textura áspera de tu piel no fuera consecuencia del frío intenso, sino de duchas demasiado calientes? Ducharse con agua caliente en invierno puede ser agradable para la mente, pero no para la piel.

Está protegida por una película invisible de lípidos, llamada barrera cutánea. Esta barrera impide que el agua se evapore demasiado rápido y te protege de las agresiones externas. El agua muy caliente disuelve esta película mucho más rápido que el agua tibia. Como resultado, incluso si tu piel está limpia, también se vuelve más vulnerable.

En invierno, el problema es doble. El aire ya es más seco, la calefacción reseca la atmósfera y las lluvias abrasadoras solo agravan la deshidratación. La piel se siente tirante, con picazón y más reactiva. Muchas rojeces invernales, sobre todo en las piernas o la cara, no se deben solo al frío, sino a este contraste entre el calor intenso y el aire seco.

Qué puedes hacer en su lugar

La clave no es abandonar las duchas calientes por completo, sino moderarlas. Diez minutos bajo el agua hirviendo no tienen el mismo impacto que tres minutos. Reducir ligeramente la temperatura, especialmente en el rostro, ya marca una gran diferencia. E hidratar la piel justo después, mientras aún está ligeramente húmeda, ayuda a restaurar esa barrera protectora crucial.

En invierno, una ducha puede ser un momento de bienestar, pero es aún mejor si se acompaña de un cuidado facial adecuado. Una crema, aceite o bálsamo nutritivo se convierte en un aliado esencial para evitar que el calor se transforme en sequedad. Y en invierno, también puedes espaciar las duchas: después de todo, tu cuerpo está protegido de las bacterias bajo la gruesa capa de ropa.

Y no hay discusión, cuenta con la aprobación del Dr. Mostefa Rafaa, dermatólogo parisino. «Se recomienda ducharse cada dos días para personas sin problemas dermatológicos y con menos frecuencia para pacientes con eccema atópico», explica a Au Féminin .

¿La última palabra? Las duchas calientes deben disfrutarse con moderación. Si necesitas calor, puedes encontrarlo en otra parte: en una taza humeante, una manta acogedora o en los brazos de tu pareja.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como experta en palabras, manejo recursos estilísticos y perfecciono el arte de los remates feministas a diario. En mis artículos, mi estilo ligeramente romántico te ofrece sorpresas realmente cautivadoras. Disfruto desentrañando temas complejos, como un Sherlock Holmes moderno. Minorías de género, igualdad, diversidad corporal… Periodista al límite, me sumerjo de lleno en temas que generan debate. Adicta al trabajo, mi teclado a menudo se pone a prueba.
Article précédent
¿Por qué el aburrimiento se convertirá en una auténtica “tendencia” en 2026?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Por qué el aburrimiento se convertirá en una auténtica “tendencia” en 2026?

¿Y si la innovación más audaz de 2026 fuera… no hacer nada? A contracorriente de la sobreestimulación constante,...

Lo que ella había tomado por una vieja cicatriz durante veinte años en realidad ocultaba mucho más.

Kavita, de 32 años, se limpiaba una herida infectada en el muslo cuando extrajo un objeto metálico inesperado:...

Este simple reflejo puede ayudarte a controlar el estrés en el trabajo

El estrés laboral es un problema creciente que afecta tanto la salud de los empleados como el rendimiento...

Cómo "hibernar" puede salvar tu salud mental

En invierno, envidias en secreto a los osos, que tienen el privilegio de hibernar sin tener que justificarse....

La tendencia de la “optimización corporal” es preocupante: ¿hasta dónde llegará?

Aunque antes era una actividad reservada para los atletas, la optimización corporal se está convirtiendo en parte de...

Estos rituales matutinos aparentemente insignificantes moldean profundamente tu mentalidad.

Lo que hacemos en los primeros minutos del día tiene un impacto mucho mayor del que creemos. Más...

© 2025 The Body Optimist