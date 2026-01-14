¿Te duchas con agua caliente en invierno? Esto es lo que necesitas saber.

En invierno, el agua que sale de la ducha es hirviendo, aliviando el escalofrío que hayas sentido durante el día. Durante los meses más fríos, la ducha se convierte casi en una sauna, tanto que sale vapor. Sin embargo, ducharse con agua caliente cuando hace frío no es necesariamente tan beneficioso para elevar la temperatura corporal.

Duchas calientes, una fuente de confort en invierno

Cuando llega el frío, tenemos varias opciones: abrigarnos con una manta gruesa, sentarnos junto al fuego o relajarnos bajo una ducha caliente. Tras un día tiritando y desafiando las ráfagas polares, nos sumergimos de cabeza en la ducha y creamos un baño de vapor improvisado en el baño.

En medio de una ola de calor, buscamos el frescor bajo la ducha y toleramos sin problema un chaparrón gélido, pero en invierno, nos apresuramos a calentarnos en la ducha. Subimos la temperatura, aunque eso suponga un aumento en la factura del agua. Bajo la influencia del calor, los músculos se relajan, la tensión disminuye y los problemas desaparecen. Sin embargo, aunque el calor se suele recetar para aliviar dolores y relajar el cuerpo, las duchas calientes son, en cierto modo, la excepción a la regla.

No son malas en sí mismas, siempre que sean ocasionales. Tomar duchas calientes en invierno es una experiencia de bienestar incomparable. El agua caliente actúa como un botón de "pausa" para el sistema nervioso. Dilata los vasos sanguíneos, relaja los músculos y estimula la circulación. Como resultado, el cerebro recibe un mensaje de seguridad. Sin embargo, el contraste térmico con el exterior es tan fuerte que puede "sorprender" al cuerpo y cansarlo en lugar de simplemente relajarlo.

Pero también una mala experiencia para tu piel.

¿Y si la textura áspera de tu piel no fuera consecuencia del frío intenso, sino de duchas demasiado calientes? Ducharse con agua caliente en invierno puede ser agradable para la mente, pero no para la piel.

Está protegida por una película invisible de lípidos, llamada barrera cutánea. Esta barrera impide que el agua se evapore demasiado rápido y te protege de las agresiones externas. El agua muy caliente disuelve esta película mucho más rápido que el agua tibia. Como resultado, incluso si tu piel está limpia, también se vuelve más vulnerable.

En invierno, el problema es doble. El aire ya es más seco, la calefacción reseca la atmósfera y las lluvias abrasadoras solo agravan la deshidratación. La piel se siente tirante, con picazón y más reactiva. Muchas rojeces invernales, sobre todo en las piernas o la cara, no se deben solo al frío, sino a este contraste entre el calor intenso y el aire seco.

Qué puedes hacer en su lugar

La clave no es abandonar las duchas calientes por completo, sino moderarlas. Diez minutos bajo el agua hirviendo no tienen el mismo impacto que tres minutos. Reducir ligeramente la temperatura, especialmente en el rostro, ya marca una gran diferencia. E hidratar la piel justo después, mientras aún está ligeramente húmeda, ayuda a restaurar esa barrera protectora crucial.

En invierno, una ducha puede ser un momento de bienestar, pero es aún mejor si se acompaña de un cuidado facial adecuado. Una crema, aceite o bálsamo nutritivo se convierte en un aliado esencial para evitar que el calor se transforme en sequedad. Y en invierno, también puedes espaciar las duchas: después de todo, tu cuerpo está protegido de las bacterias bajo la gruesa capa de ropa.

Y no hay discusión, cuenta con la aprobación del Dr. Mostefa Rafaa, dermatólogo parisino. «Se recomienda ducharse cada dos días para personas sin problemas dermatológicos y con menos frecuencia para pacientes con eccema atópico», explica a Au Féminin .

¿La última palabra? Las duchas calientes deben disfrutarse con moderación. Si necesitas calor, puedes encontrarlo en otra parte: en una taza humeante, una manta acogedora o en los brazos de tu pareja.