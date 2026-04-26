Percibir el peligro por todas partes: por qué nuestro cerebro a veces adopta este reflejo.

Tu cerebro está constantemente en alerta máxima. Es como si tuvieras una sirena de alarma incrustada en la mente que no puedes apagar. Incluso en las situaciones más cotidianas, sin ninguna amenaza aparente, permaneces en estado de alerta. Cuando se trata de imaginar los peores escenarios, tienes más creatividad que cualquier cineasta profesional. Ver peligro por todas partes no es señal de debilidad ni de miedo.

Un síntoma típico de hipervigilancia

¿Alguien camina tranquilamente detrás de ti? Inmediatamente te imaginas a un ladrón robándote el bolso. ¿Un coche te sigue muy de cerca en el tráfico? Ya te imaginas firmando el informe del accidente al borde de la carretera. ¿Un amigo tarda en responder a tu mensaje? Piensas que está enfadado contigo o que trama algo contra ti, cuando simplemente está ocupado. ¿Tu jefe te pide una reunión sin darte más detalles? Te preparas para hacer las maletas y escribir una nota de despedida a tus compañeros.

El diagnóstico es claro: ves peligro por todas partes, incluso en entornos tranquilos y apacibles. Tus seres queridos no dudan en llamarte "paranoica" o "dramática". Sin embargo, sobresaltarte con el menor ruido, temer una ruptura en cuanto surge una discusión mientras haces la colada o temer una mordedura de perro es agotador. Estás constantemente en estado de alerta. Tu cerebro funciona como si tuviera que protegerte en todo momento. Prefiere equivocarse y ver un peligro inexistente antes que pasar por alto uno real.

Decir que simplemente estás "nervioso", "tenso" o "afectado" es una simplificación peligrosa. A menudo, ver peligro por todas partes y permanecer constantemente en alerta máxima refleja una vigilancia excesiva. "La hipervigilancia actúa como un detector de humo, escaneando constantemente el entorno en busca de cualquier amenaza potencial, incluso cuando es improbable", explica el psicólogo clínico Dr. Joe Oliver a Refinery29 . Es un mecanismo de supervivencia . El estrés postraumático, la inseguridad y los trastornos del apego proporcionan un terreno fértil y combustible para ello. En resumen, si has experimentado un shock emocional intenso, inconscientemente mantienes esta actitud "defensiva".

Un signo de ansiedad anticipatoria

Tus pensamientos serían material excelente para películas distópicas como "Black Mirror" o series dramáticas. Si te obsesionas con un evento próximo hasta el punto de considerar todos los escenarios posibles, y te sudan las palmas de las manos y se te acelera el corazón mucho antes de ese día fatídico, ya no se trata de hipervigilancia, sino de ansiedad anticipatoria. Es decir, temer un momento aunque todavía esté muy lejano en el futuro.

Tienes una cita médica próximamente, pero no logras ver las cosas con perspectiva: los resultados seguramente serán malos o indicarán cáncer. Y justo cuando estás a punto de emprender el viaje de vacaciones, te vienen a la mente imágenes de tu coche, destrozado y completamente averiado, como si el accidente fuera inevitable.

Ver peligro por todas partes, incluso donde otros ven detalles insignificantes, no es solo un pesimismo generalizado; es una forma de ansiedad particularmente debilitante. Puede tener su origen en la infancia, un entorno inestable o un trauma. Si has sido víctima de acoso callejero, un robo o has presenciado una escena violenta, actúas como si un asesino te persiguiera constantemente. Y eso es humano.

"Si nuestra integridad física o mental, o la de un ser querido, se ha visto comprometida, nuestra relación con la muerte y el mundo se altera. El cerebro puede llegar a la conclusión de que este mundo es peligroso y empezar a sobreestimar los riesgos", explica el psiquiatra David Gourion a TF1 .

El efecto secundario de las noticias opresivas

¿Cómo no pensar en lo peor cuando la televisión pinta un panorama de un mundo en ruinas, sin futuro? Es difícil mantener una actitud positiva ante noticias tan sombrías, conflictos incesantes, escasez alarmante y violencia endémica. La palabra "crisis" se repite sin cesar en las noticias, las imágenes son brutalmente impactantes y las noticias rara vez son buenas. Y por mucho que uno intente distanciarse, estas noticias morbosas alteran nuestra forma de pensar y nuestra susceptibilidad al miedo. Este malestar, que es claramente el malestar de nuestro tiempo, incluso tiene un nombre por su amplia difusión: ansiedad informativa .

La investigación es unánime: cuanto más se ven imágenes trágicas y angustiantes en televisión, mayor es el estrés. Según un estudio revelador, las personas que siguieron el atentado del maratón de Boston durante seis horas se encontraban en un estado más crítico que quienes lo presenciaron directamente.

Ver peligro por todas partes no es una debilidad, sino sobreprotección. Como un guardaespaldas demasiado celoso que solo necesita tranquilidad… para que puedas respirar tranquilo. La buena noticia es que este reflejo no es inevitable. El cerebro es maleable y es posible reeducar gradualmente esta tendencia a ver peligro por doquier, para que dejes de sentirte vulnerable o como un imán para la mala suerte.