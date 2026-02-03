¿Debería financiarse este avance en la lucha contra el cáncer? La petición de un investigador genera controversia.

Mariano Barbacid, destacado investigador español y pionero en la lucha contra el cáncer, anunció recientemente un gran avance en la lucha contra el cáncer de páncreas e hizo un llamamiento televisivo para obtener 30 millones de euros de financiación "para iniciar ensayos clínicos en humanos". Sin embargo, tras eliminar por completo la enfermedad en ratones, esta petición ha generado una profunda división en la opinión pública.

Un avance prometedor (en ratones)

Al frente del grupo de oncología experimental del CNIO en España, Mariano Barbacid y su equipo han desarrollado una triple terapia que combina tres fármacos dirigidos a proteínas clave (KRAS, EGFR, STAT3). En ratones, los tumores pancreáticos desaparecieron sin recaídas significativas, incluso tras suspender el tratamiento, y sin efectos secundarios graves. Estos resultados, publicados en PNAS, representan una esperanza en la lucha contra este cáncer ultraagresivo con una baja tasa de supervivencia a cinco años (menos del 10%).

La financiación, un desafío colosal

Mariano Barbacid estima que el coste de pasar a ensayos clínicos en humanos, un proceso complejo de 2 a 3 años que involucra tres fármacos simultáneamente, asciende a al menos 30 millones de euros. Por lo tanto, solicita apoyo urgente, enfatizando que «los retrasos podrían costar miles de vidas». Si bien es prometedor, los expertos señalan que los «éxitos en animales» no siempre se trasladan a los humanos y requieren una validación rigurosa.

Polémica en las redes sociales

Las reacciones en línea han sido apasionadas y divididas. Por un lado, el entusiasmo: «Un boxeador gana 30 millones en una o dos peleas. Un futbolista en un año. Sería una pena para la humanidad no darle 30 millones a este hombre para que inicie ensayos que podrían salvar millones de vidas».

Por otro lado, existe escepticismo: «Todos preguntan: '¿Dónde están los multimillonarios?'. Saben que es una tontería. Los ensayos en humanos costarían mil millones. En lugar de preguntar: '¿Dónde invertir?', pregúntate: '¿Por qué no invertir?'. Eso es lo que hacen los multimillonarios».

La petición de 30 millones de euros de Mariano Barbacid ha cristalizado un debate crucial: ¿deberían invertirse masivamente en esta triple terapia para el cáncer de páncreas, validada en ratones, o deberían esperarse garantías adicionales? Entre la esperanza legítima y la cautela científica, esta controversia subraya la urgente necesidad de financiar la investigación contra un "asesino silencioso", que podría salvar millones de vidas.