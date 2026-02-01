Search here...

Según los expertos, existe una edad específica en la que el cuerpo alcanza su máximo potencial.

Bienestar
Fabienne Ba.
Ibraim Leonardo/Pexels

Probablemente hayas oído que los veinte años son la mejor época del año. Los expertos ofrecen una perspectiva más matizada: nuestro máximo potencial físico suele llegar un poco más tarde, alrededor de los treinta. Y, sobre todo, no se trata de "valor" ni "mérito": cada cuerpo es único, y la edad es solo un número entre muchos.

Máxima condición física entre los 26 y los 36 años

Un estudio sueco realizado por el Instituto Karolinska realizó un seguimiento de 427 hombres y mujeres de entre 16 y 63 años durante casi 50 años, midiendo repetidamente su capacidad cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular. Los resultados son sorprendentes: la condición física general suele alcanzar su máximo entre los 26 y los 36 años, alcanzando su máximo alrededor de los 35, tanto en mujeres como en hombres.

Más específicamente, la capacidad cardiorrespiratoria y la resistencia muscular alcanzan su punto máximo alrededor de los 35-36 años, mientras que la potencia explosiva, como la altura del salto, se estabiliza un poco antes antes de declinar más rápidamente. Estas cifras muestran que el cuerpo no alcanza su máximo potencial a los veinte años, contrariamente a la creencia popular.

Después de 35 años: un declive gradual, pero ajustable

Tras el pico, el deterioro físico se instala gradualmente. Según el estudio, las capacidades disminuyen entre un 0,3 % y un 0,6 % anual inicialmente, y luego entre un 2 % y un 2,5 % anual a partir de los 50 años aproximadamente. Entre el pico y los 63 años, la pérdida total varía entre el 30 % y el 48 %.

Sin embargo, estas cifras no son definitivas. La tendencia a la baja varía considerablemente de una persona a otra. Algunas personas mantienen un nivel notable mucho más allá de los 50 años, mientras que otras experimentan un declive más rápido. Esto demuestra que el estilo de vida, los hábitos y las decisiones diarias importan mucho más que la edad indicada en un estudio.

Mudarse hace toda la diferencia

Las investigaciones destacan un punto clave: la actividad física transforma el curso de la vida. Las personas activas desde la adolescencia hasta la edad adulta alcanzan un máximo rendimiento y, posteriormente, frenan el declive de su rendimiento. Incluso quienes empiezan más tarde, desarrollan entre un 5 % y un 10 % más de capacidad física en comparación con las personas sedentarias.

Maria Westerståhl, una de las investigadoras, lo resume así: «Nunca es tarde para empezar a moverse». El ejercicio no detiene el deterioro, pero lo ralentiza significativamente y pospone el momento en que la pérdida de capacidades se convierte en una lucha diaria.

El envejecimiento comienza antes de lo que pensamos

Los resultados confirman lo que ya habían demostrado estudios sobre atletas: el declive físico significativo comienza antes de los 40 años. Masa muscular, resistencia, potencia: todo disminuye gradualmente, pero al principio de forma sutil. Sin embargo, esta realidad biológica no debe interpretarse como un veredicto sobre tu valía o potencial.

El verdadero reto no es solo saber a qué edad estás en tu mejor momento, sino entender cómo maximizarlo y prolongar el placer de sentirte en forma. Un sueño reparador, una dieta equilibrada, la actividad física regular y un estilo de vida saludable siguen siendo clave para disfrutar plenamente de cada etapa de la vida.

En definitiva, si bien el estudio establece una edad promedio para alcanzar la condición física óptima, debe tomarse con cautela. Cada cuerpo es diferente, cada camino es único. La edad indicada por los expertos no define en absoluto tu valor, tu belleza ni tu energía. Es simplemente una estadística científica sobre tendencias generales, que sirve para comprender mejor tu cuerpo, no para compararte con los demás.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Dormir en esta posición realmente no es recomendable, según un estudio.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dormir en esta posición realmente no es recomendable, según un estudio.

Cada mañana, el mismo ritual: hormigueo en los dedos, rigidez en los hombros, la necesidad de sacudir los...

¿Es el culturismo la nueva obsesión de los jóvenes adultos en 2026?

En 2026, el entrenamiento con pesas se está convirtiendo en una actividad líder entre los adultos jóvenes. El...

Alzheimer: una frecuencia sonora abre una prometedora vía de investigación

Una nueva investigación sugiere que el sonido a una frecuencia específica podría ayudar al cerebro a "limpiar" los...

Tomar varias duchas al día: lo que revela sobre la personalidad

Ducharse varias veces al día puede revelar, en ocasiones, una mayor necesidad de control, alivio del estrés o,...

Este es un gesto que las mujeres subestiman después de los 30 (y que el cuerpo no olvida).

Después de los 30, solemos oír que "el cuerpo cambia" y que es absolutamente necesario compensarlo. No te...

Esta actividad mensual podría mejorar el bienestar de muchas mujeres

Las mujeres felices tienen un arma secreta contra la tristeza: la hermandad. Cuando se sienten deprimidas o tristes,...

© 2025 The Body Optimist