¿Por qué a algunas personas les salen granos después de tomar el sol?

Disfrutas de los primeros rayos de sol, pero unas horas o días después, tu piel reacciona con pequeñas protuberancias o manchas rojas. No te preocupes, este fenómeno es común, generalmente inofensivo e incluso tiene un nombre específico: erupción polimorfa lumínica (EPL). Entender qué sucede te permitirá cuidar mejor tu piel y disfrutar del verano con mayor tranquilidad.

Lucita, esta reacción solar muy común

Cuando aparecen manchas tras la exposición al sol, la causa más común es la erupción polimorfa lumínica (EPL), también conocida como sarpullido por luz. Se manifiesta como pequeñas lesiones rojas, a veces elevadas, que suelen ir acompañadas de picazón. El pecho, el cuello, los brazos y las piernas son las zonas más afectadas, ya que son las primeras en exponerse al sol.

Esta reacción suele producirse entre unas horas y unos días después de la exposición, sobre todo en primavera o principios de verano, cuando la piel aún no está acostumbrada a los rayos UV. Afecta a una parte importante de la población, en particular a las personas de piel clara, las mujeres y los menores de 30 años.

Piel que reacciona con demasiada intensidad al sol.

La erupción solar está relacionada con una reacción inmunitaria inusual a los rayos ultravioleta, en particular a los UVA. En términos más sencillos, la piel "interpreta" el sol como una señal agresiva y desencadena una respuesta inflamatoria.

Este mecanismo corresponde a una forma de hipersensibilidad retardada. Si bien la ciencia aún no lo ha dilucidado por completo, se cree que ciertos factores hormonales podrían explicar por qué las mujeres se ven más afectadas. La buena noticia es que la piel suele adaptarse gradualmente: con la exposición repetida, se vuelve menos reactiva y los brotes tienden a ser menos frecuentes.

No siempre se trata de una erupción lumínica inducida por el sol: otras posibles causas.

No todos los brotes de acné inducidos por el sol son causados por la erupción polimorfa lumínica (EPL). En algunos casos, puede tratarse de una reacción antes conocida como "acné de Mallorca". Esta reacción se relacionaba con la interacción entre los rayos UV y ciertos ingredientes de los protectores solares antiguos. Si bien las fórmulas han evolucionado desde entonces, otros factores aún pueden influir. El calor, la transpiración o los productos demasiado grasos pueden obstruir los poros y favorecer los brotes.

Además, el sol a veces da la impresión de una piel más "limpia" al secar temporalmente las imperfecciones. Sin embargo, posteriormente puede producirse un efecto rebote, dando la impresión de que las imperfecciones reaparecen con más fuerza.

Cómo cuidar tu piel sin privarte del sol.

Adoptar unos sencillos pasos puede marcar la diferencia.

La exposición gradual permite que la piel se adapte poco a poco. Es mejor evitar sesiones largas e intensas en cuanto suban las temperaturas.

La protección solar de amplio espectro, idealmente con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior, ayuda a limitar las reacciones alérgicas.

Las texturas no comedogénicas también son beneficiosas para mantener una piel confortable y equilibrada.

La ropa ligera y que cubra el cuerpo también puede proporcionar un apoyo real durante una exposición prolongada.

La erupción solar suele ser temporal e inofensiva. Sin embargo, si las reacciones son intensas, recurrentes o molestas, la opinión de un dermatólogo puede brindar soluciones adecuadas y personalizadas.

En definitiva, que te salgan granitos después de la exposición al sol no es ni anormal ni vergonzoso. Es simplemente la forma en que tu piel se comunica y se protege. Tu piel está viva, es reactiva, a veces sensible, y esto forma parte de su naturaleza. La clave está en cuidarla con delicadeza, sin juzgarla, aprendiendo a reconocer sus necesidades.