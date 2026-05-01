Bultos en los pezones: ¿es normal o debería consultar a un médico?

A veces, aparecen pequeños bultos alrededor de los pezones, lo que genera cierta preocupación. Quizás se deba a la fricción del sujetador o a la transpiración. Sin embargo, en esta zona, es difícil no exagerar. Estos bultos microscópicos ocupan entonces un enorme espacio en nuestra mente, y el cerebro tiende a hacer un diagnóstico precipitado. Si bien estos bultos merecen atención, no significan que la quimioterapia sea inminente.

Las diversas causas de estos bultos en los pezones

Las conversaciones prolongadas con nuestro propio reflejo no son precisamente agradables, sobre todo cuando tenemos inseguridades sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, examinar nuestros senos detenidamente no es opcional; es un valioso ritual de salud. Y durante este autoanálisis, a veces resulta difícil distinguir una peculiaridad inofensiva de una señal de alerta.

Cuando nuestra pareja nos señala pequeños bultos en los pezones, o cuando notamos esa pequeña mancha rojiza al quitarnos el sujetador, inmediatamente imaginamos lo peor. La palabra "cáncer" nos viene a la mente espontáneamente, como si fuera la única explicación posible. Sin embargo, muy a menudo, estos bultos son benignos. No se trata de minimizar este fenómeno ni de simplificar en exceso nuestra interpretación del cuerpo, sino de evitar sacar conclusiones catastróficas demasiado pronto.

sarpullido por calor

Estos granitos, que nos preocupan y a primera vista parecen una amenaza, pueden ser el resultado natural de la sudoración excesiva. El ambiente es particularmente propicio para ello, sobre todo por el efecto invernadero que producen los sujetadores. Durante las olas de calor, estos granitos son aún más frecuentes debido a la acumulación de sudor en las glándulas sudoríparas.

Un signo de foliculitis

Este término médico puede sonar un poco intimidante, pero en realidad no hay de qué preocuparse. Se refiere a una infección común de los folículos pilosos que a veces ocurre después del afeitado, la fricción de ciertas prendas o la aplicación de algunos productos para el cuidado de la piel. La protuberancia tiene una apariencia bastante característica: una pústula roja o blanca. La zona también suele ser dolorosa. En este caso, lo mejor es consultar a un médico para descartar cualquier riesgo o malentendido.

Acné, simple y llanamente.

El acné no se limita a una sola zona. A veces se extiende más allá del rostro, llegando hasta el pecho. Los pezones también son una zona común. La piel en esa zona es más fina, lo que hace que las imperfecciones sean más visibles. Sin embargo, esto es más frecuente en personas propensas al acné y con piel muy sensible.

Una reacción alérgica

A diferencia de las manos u otras zonas expuestas del cuerpo, los senos están protegidos por capas de ropa, resguardados de agentes externos. Sin embargo, a pesar de esta protección y de estar expuestos únicamente en la intimidad, pueden verse afectados por alergias. ¿Los culpables? Gel de ducha, crema corporal, ropa interior de nailon o sintética, tintes para la ropa… Lo mejor es consultar a un dermatólogo, sobre todo si estas erupciones se acompañan de picazón y enrojecimiento.

Tubérculos de Montgomery

No, no se trata de una variedad de patata, sino de una característica anatómica que rara vez se estudia en biología. Estos pequeños puntos blancos, que pueden confundirse con granos, son en realidad tubérculos de Montgomery, glándulas sebáceas que resultan especialmente útiles durante la lactancia. Actúan como lubricante y contribuyen a la hidratación de toda la zona. Además, sirven de guía al recién nacido durante la succión.

Qué hacer y qué no hacer con estos botones

Cuando se padece dermatilomanía, esa molesta tendencia a pellizcarse los granos, es difícil resistir la tentación de que aparezcan nuevos. Sin embargo, como es de esperar, lo mejor es abstenerse y mantener los dedos alejados. Esta zona es especialmente delicada y una herida puede empeorar rápidamente la situación.

Reventar o pellizcarse estas zonas no solo retrasa la cicatrización, sino que también favorece la infección y deja marcas. Lo mejor es usar métodos suaves y adecuados. Limpiar la zona con un producto no irritante, evitar frotar repetidamente y dejar que la piel respire son hábitos sencillos pero eficaces. La elección de la ropa interior también es fundamental: los materiales naturales como el algodón limitan la transpiración y la irritación.

También es recomendable evitar tratamientos agresivos o inadecuados, como lociones con alcohol o tratamientos fuertes para el acné, que no están diseñados para esta zona sensible. Es mejor optar por fórmulas calmantes e hidratantes.

¿Cuándo debes consultar a un médico? Señales a tener en cuenta

Aunque en la mayoría de los casos estos pequeños bultos son inofensivos, ciertas señales deberían generar preocupación y motivar una visita al médico. El objetivo no es preocuparse por cada pequeño cambio, sino prestar atención a lo que el cuerpo intenta comunicar. En un artículo de la revista Self , la Dra. Cate reitera los puntos que se mencionan en las campañas de concientización sobre el cáncer de mama cada octubre. Debe consultar a un médico si los bultos en el pezón vienen acompañados de:

Dolor persistente o inusual: si la zona se vuelve sensible hasta el punto de causar molestias diarias o si el dolor se intensifica, lo mejor es consultar a un médico.

Secreción del pezón: ya sea transparente, amarillenta o sanguinolenta, siempre merece ser evaluada.

Enrojecimiento generalizado o calor localizado: esto puede indicar una infección más grave.

Cualquier cambio en la apariencia del pezón: retracción, deformación o cambio de textura, debe ser motivo de preocupación.

Granos que no desaparecen: si las lesiones persisten durante varias semanas a pesar de los cuidados básicos, un profesional sanitario podrá realizar un diagnóstico preciso.

La aparición de un bulto o engrosamiento: aunque no necesariamente signifique algo grave, es una señal que no debe ignorarse.

Ante este tipo de reacción cutánea, lo más difícil suele ser no sucumbir a la ansiedad. El cuerpo cambia, evoluciona y reacciona a su entorno, y no todas estas señales indican necesariamente peligro. Observar y comprender, sin dramatizar, es sin duda la mejor opción. Y ante la duda, en lugar de dejar volar la imaginación, buscar consejo sigue siendo el reflejo más tranquilizador.