Hombro congelado: esta afección, a veces asociada con la menopausia, sigue siendo en gran parte desconocida.

Rigidez repentina, dolor intenso, incapacidad para levantar el brazo: tras estos síntomas debilitantes suele esconderse una afección aún poco comprendida conocida como «hombro congelado» o capsulitis adhesiva. Varios estudios recientes destacan una relación directa con la menopausia, un factor que la medicina se ha resistido a tomar en serio durante mucho tiempo.

¿Qué es el hombro congelado?

La capsulitis adhesiva, también conocida médicamente como hombro congelado, se refiere a una inflamación crónica de la cápsula articular del hombro, que se engrosa progresivamente y pierde toda su flexibilidad. El término "hombro congelado" fue acuñado en 1934 por un médico estadounidense, pero más de noventa años después, esta afección sigue siendo una de las menos comprendidas en la medicina musculoesquelética. Si bien puede afectar a cualquier persona, la capsulitis adhesiva afecta particularmente a las mujeres entre los 40 y los 60 años , es decir, durante la perimenopausia y la menopausia.

Tres fases que pueden durar varios años.

La progresión de la patología se desarrolla clásicamente en tres etapas. La primera, conocida como "congelación dolorosa", se acompaña de un dolor creciente y una pérdida progresiva de movilidad; la segunda, "congelación rígida", se caracteriza por una disminución del dolor, pero la rigidez se vuelve permanente; finalmente, la tercera fase, conocida como "descongelación", corresponde a una recuperación lenta e incompleta de la movilidad.

El ciclo completo puede durar entre uno y tres años, con consecuencias significativas para la calidad de vida diaria: dificultad para vestirse, conducir, alcanzar objetos en altura o incluso dormir cómodamente.

La relación con la menopausia explicada por la ciencia

La razón por la que esta afección afecta a tantas mujeres de mediana edad se debe en gran medida al papel protector que desempeña el estrógeno en la salud articular. Esta hormona estimula el crecimiento óseo, tiene propiedades antiinflamatorias, favorece la integridad del colágeno y mantiene la flexibilidad de los tejidos conectivos.

Sin embargo, cuando los niveles de estrógeno disminuyen durante y alrededor de la menopausia, estos mecanismos de protección se debilitan. Los fibroblastos —células que producen tejido fibroso— proliferan, lo que provoca que la cápsula del hombro se vuelva cada vez más gruesa y rígida. Un estudio publicado en 2025 en el Journal of Clinical Medicine confirmó esta hipótesis, demostrando que la disminución de estrógeno es uno de los principales factores de riesgo.

Un estudio reciente sobre el efecto protector de la terapia de reemplazo hormonal (TRH)

Varios estudios recientes también han comenzado a examinar si la terapia hormonal sustitutiva (THS) podría reducir el riesgo. Un estudio observacional realizado por la investigadora Jocelyn Wittstein en la Universidad de Duke, en el que participaron casi 2000 mujeres de entre 45 y 60 años, mostró que solo el 3,95 % de las pacientes que recibían THS habían desarrollado hombro congelado, en comparación con el 7,65 % de las que no la recibían, aproximadamente la mitad de la tasa.

Si bien estos resultados aún deben ser confirmados mediante estudios aleatorios de mayor envergadura (actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico), sugieren firmemente que el tratamiento hormonal de la menopausia podría tener un efecto protector no reconocido.

Una enfermedad femenina que la medicina ha minimizado durante mucho tiempo.

Pero la historia del hombro congelado también ilustra sutilmente prejuicios médicos largamente ignorados. En la década de 1970, por ejemplo, un estudio británico atribuyó esta afección a "rasgos de personalidad histérica" en las mujeres, prueba de que el sexismo médico durante mucho tiempo prefirió patologizar a las pacientes en lugar de investigar seriamente sus síntomas. Incluso hoy, a pesar de los avances en la investigación, aproximadamente el 50 % de las mujeres menopáusicas experimentan dolor articular cuya causa hormonal sigue sin estudiarse a fondo.

¿Qué debo hacer si presento síntomas?

Si eres mujer y tienes entre 40 y 60 años, y experimentas un aumento del dolor o rigidez en el hombro, es fundamental que consultes a un médico cuanto antes. Cuanto antes se diagnostique, más eficaz será el tratamiento: fisioterapia, antiinflamatorios, inyecciones articulares o, en los casos más graves, incluso cirugía artroscópica.

La capsulitis adhesiva del hombro no es inevitable, pero sigue siendo, incluso hoy en día, una afección muy poco diagnosticada. Para millones de mujeres menopáusicas, puede convertir la vida diaria en una verdadera odisea. Mejor información, mejor diagnóstico y mejor tratamiento: tres grandes retos para los próximos años, a medida que la investigación finalmente se centra en este aspecto de la salud femenina que ha sido descuidado durante mucho tiempo.