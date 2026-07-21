¿Puede la luna influir realmente en la menstruación? Esto es lo que dice la ciencia.

La luna siempre ha fascinado a la humanidad y ha alimentado numerosas creencias, especialmente aquellas relacionadas con el ciclo menstrual. Con duraciones casi idénticas, resulta tentador imaginar una conexión entre ambas. Pero, ¿qué dice realmente la investigación científica? Las respuestas son más complejas de lo que parecen.

Una creencia que ha perdurado a través de los siglos.

La idea de que la Luna puede influir en la menstruación no es nueva. En muchas culturas, este astro se asocia con la fertilidad, los ciclos corporales y la feminidad. Esta teoría se basa, en particular, en una simple observación: el ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días, mientras que el ciclo menstrual tiene una media de 28 días.

Además, existe otra comparación que se menciona con frecuencia: si la Luna afecta las mareas, ¿por qué no iba a afectar también a nuestros cuerpos? Una hipótesis que durante mucho tiempo se ha considerado un mito debido a la falta de evidencia científica sólida.

Un estudio reaviva el debate

En 2021, un equipo de investigadores alemanes liderado por la cronobióloga Charlotte Helfrich-Förster aportó nuevos datos. Los científicos estudiaron información de 22 mujeres que habían registrado sus ciclos menstruales durante un promedio de quince años.

Su análisis revela que a veces puede producirse un fenómeno de sincronización. En algunas participantes cuyos ciclos duraban más de 27 días, la menstruación parecía alinearse temporalmente con los ciclos lunares de luz y gravedad. Sin embargo, esta correlación no era constante ni universal. Aparecía periódicamente y luego desaparecía, sin seguir un patrón idéntico en todas las personas.

Un vínculo que parece desvanecerse con el tiempo.

Los investigadores también observaron que esta sincronización se vuelve menos frecuente con la edad. Otro factor que podría influir es nuestro estilo de vida moderno. La exposición a la luz artificial, ya sea de farolas o pantallas, podría alterar los ritmos biológicos que antes estaban más influenciados por los ciclos naturales. Los periodos en los que la sincronización parecía más pronunciada coincidían con las largas noches de invierno, cuando la luz de la luna es más abundante.

Las conclusiones deben interpretarse con precaución.

Si bien estos resultados son interesantes, no permiten concluir que la luna influya sistemáticamente en la menstruación. El estudio se basa en un número limitado de participantes y las observaciones varían considerablemente de una persona a otra. Los propios autores recalcan que será necesaria una investigación con una muestra mayor para comprender mejor estos mecanismos y confirmar o refutar la existencia de una relación real.

Una pista fascinante, pero no una certeza.

Hasta la fecha, la ciencia no ha aportado pruebas definitivas de la influencia de la Luna en el ciclo menstrual. Algunas observaciones sugieren que puede producirse una sincronización ocasional en algunas personas, pero sigue siendo intermitente y dista mucho de ser generalizada.

Esta pregunta (¿puede la Luna influir realmente en la menstruación?) nos recuerda la complejidad del cuerpo humano y la sutileza de muchos factores, como el entorno, la luz y los ritmos biológicos, que interactúan entre sí. Esto nos invita a abordar estos resultados con curiosidad, sin dar por sentada una hipótesis prometedora.