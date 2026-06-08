Según los investigadores, mirar al espacio no es necesariamente soñar despierto.

A veces, la mirada se pierde en la distancia y la mente se congela: uno se queda mirando fijamente un punto, un objeto o una persona sin parpadear. Está físicamente presente, pero mentalmente ausente. Desde fuera, da la impresión de estar completamente desconectado de la realidad, como atrapado en una dimensión paralela. Lo que muchos llaman un «desmayo» no siempre es un fallo del sistema ni un síntoma de ensoñación.
Un “vacío mental” que aún se malinterpreta.
Estás ocupado en tus asuntos cuando, de repente, tu cuerpo entra en modo de espera. Tu mirada, completamente inmóvil, se asemeja a la de una muñeca de cera y no se mueve ni un ápice. Fijada en algún objeto cualquiera, no realiza su función habitual de observación. Evoca una cierta sensación de vacío. Aunque tus amigos te hablen y continúen su conversación, ya no estás receptivo a lo que dicen.
A pesar de la actividad circundante, el bullicio ambiental y el ir y venir de la gente, permaneces inmóvil, paralizado. Eres como una estatua durante unos minutos. Pareces estar improvisando un solitario juego de "Luz roja, luz verde". En ese preciso instante, quienes te rodean te acusan de estar soñando despierto, de distraerte o incluso de estar completamente ausente. A veces, tus seres queridos incluso aplauden o emiten una serie de sonidos onomatopéyicos para traerte de vuelta a la realidad.
Este breve momento de distracción suele confundirse con descortesía o falta de atención. En realidad, los científicos lo denominan «bloqueo mental». «El bloqueo mental se define como la ausencia total de cualquier contenido mental que se pueda describir a los demás», explica Esteban Muñoz-Musat, neurólogo y exestudiante de doctorado, en un comunicado de prensa del Instituto del Cerebro. Contrario a lo que puedan imaginar quienes te rodean, no estás repasando tu lista de tareas pendientes ni pensando en la cena. El cerebro está completamente amorfo, como anestesiado o desactivado.
Una forma de ahorrar energía
Durante esta fase, cuando pareces un robot apagado, tu mente es un desierto: ni un solo pensamiento intrusivo, ninguna voz interior que te sermonee, ningún recordatorio de tus obligaciones. La actividad cerebral es prácticamente inexistente. En un estudio revelador publicado en Trends in Cognitive Sciences , los investigadores comparan este "vacío mental" con una microsiesta, una especie de reinicio interno.
Analizaron este estado onírico mediante resonancia magnética funcional para comprender mejor su propósito. Y, contrariamente a lo esperado, no es señal de aburrimiento ni prueba de pérdida de interés. Es un descanso forzado. Los científicos incluso observaron similitudes con el sueño profundo en la corteza cerebral. En definitiva, es lo mismo que dormir de pie. Cuando la mirada se pierde en los pensamientos, se recargan las pilas. Es un proceso similar con los teléfonos y otros dispositivos electrónicos: se cargan más rápido cuando están apagados.
Las personas con TDAH se ven más afectadas.
Estos momentos de desconexión, durante los cuales uno se encuentra temporalmente inaccesible, representan aproximadamente el 20% de las horas de vigilia. Sin embargo, algunas personas tienen predisposición a ellos. Según otro estudio sobre el tema, estos periodos de ralentización mental son más frecuentes en adultos y niños diagnosticados con TDAH .
En el Instituto del Cerebro, Esteban Muñoz-Musat profundiza en este misterioso fenómeno. «El lapsus mental forma parte del cuadro clínico de ciertas afecciones psiquiátricas, como el trastorno de ansiedad generalizada. Parece ser más frecuente en personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)».
Tener la mirada perdida y la mente en calma es prueba física de que tu cuerpo se está regenerando. No estás distraído ni soñando despierto, sino que estás experimentando una renovación completa. Y esto suele ocurrir cuando no duermes lo suficiente.