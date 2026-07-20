Esta postura de yoga puede ayudar a aliviar los cólicos menstruales.

El dolor menstrual afecta a muchas mujeres y, en ocasiones, puede alterar su vida diaria. Si bien algunas buscan soluciones suaves para sobrellevarlo mejor, el yoga se presenta como una opción prometedora. Una postura en particular, la postura de la cobra, ha mostrado resultados alentadores para algunas mujeres que sufren de cólicos menstruales.

La postura de la cobra: un movimiento suave para el cuerpo.

Conocida como "Bhujangasana" en sánscrito, la postura de la cobra es una postura clásica de yoga. ¿En qué consiste? Acuéstate boca abajo, coloca las manos debajo de los hombros y levanta suavemente la parte superior del cuerpo manteniendo la pelvis en el suelo. Esta apertura del pecho estira la zona abdominal y la parte baja de la espalda, dos regiones que suelen tensarse durante la menstruación.

Esta postura, apta para principiantes, no requiere equipo especial ni amplia experiencia en yoga. Se integra fácilmente en cualquier rutina de bienestar, siempre y cuando escuches a tu cuerpo y nunca lo fuerces.

Lo que revela un estudio sobre el yoga y el dolor menstrual

La postura de la cobra fue estudiada en un ensayo clínico publicado en la revista Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology por la investigadora Zahra Rakhshaee. El objetivo era evaluar el efecto de tres posturas de yoga —la cobra, el gato y el pez— sobre el dolor menstrual.

El estudio siguió a 92 mujeres jóvenes de entre 18 y 22 años que padecían dismenorrea primaria, es decir, dolor menstrual sin una afección ginecológica identificada. Las participantes se dividieron en dos grupos y se las observó durante tres ciclos menstruales. Posteriormente, se evaluó su nivel de dolor mediante una escala específica.

Los resultados mostraron una disminución en la intensidad y duración del dolor entre las participantes que practicaron estas posturas. Por lo tanto, los investigadores destacaron que el yoga podría representar un enfoque sencillo y accesible para ayudar a algunas mujeres a controlar sus síntomas.

¿Por qué esta postura podría proporcionar alivio?

Diversos mecanismos pueden explicar estos efectos positivos. Los suaves estiramientos que se realizan durante la postura de la cobra pueden ayudar a relajar los músculos abdominales y lumbares, que suelen estar tensos durante la menstruación. La respiración profunda propia del yoga también desempeña un papel importante, ya que favorece la relajación y puede ayudar a controlar mejor la sensación de dolor.

Además, el yoga es conocido por sus efectos beneficiosos sobre el estrés, que a veces puede intensificar la percepción de malestar físico. Por lo tanto, moverse con suavidad, respirar y dedicarse un momento a una misma pueden convertirse en verdaderos aliados para algunas mujeres durante esta etapa de su ciclo menstrual.

Una solución que no es adecuada para todas las situaciones.

Si bien los resultados son alentadores, es importante ponerlos en perspectiva. Este estudio contó con un número limitado de participantes, principalmente mujeres jóvenes sin afecciones ginecológicas conocidas. Por lo tanto, la postura de la cobra no puede presentarse como una solución universal para el dolor menstrual.

Algunas mujeres experimentarán un alivio genuino con el yoga, mientras que otras no notarán ningún cambio. Cada cuerpo es diferente, y la efectividad de esta práctica puede variar de persona a persona. Especialmente en casos de endometriosis , adenomiosis u otras afecciones ginecológicas, el dolor puede ser extremadamente intenso y debilitante. Una sola postura de yoga puede no ser suficiente para aliviar los síntomas relacionados con una enfermedad subyacente. El yoga puede complementar la atención médica, pero no reemplaza un diagnóstico ni un tratamiento adecuados.

El dolor menstrual intenso no debe tomarse a la ligera.

Tener la menstruación no tiene por qué significar sufrimiento. Si bien es común sentir cierta incomodidad, el dolor intenso, inusual o que impide llevar una vida normal no debe considerarse inevitable. Si experimentas cólicos muy dolorosos, menstruaciones difíciles de controlar o síntomas que afectan tu vida diaria, es fundamental consultar con un profesional de la salud. Este dolor a veces puede ser un signo de una afección ginecológica, como la endometriosis, que requiere el tratamiento adecuado.

La postura de la cobra puede ser una hermosa invitación a cuidarse y reconectar con el propio cuerpo. Sobre todo, debe formar parte de un proceso de autoconocimiento: aliviar los síntomas, sí, pero también buscar su origen cuando el dolor se intensifica.