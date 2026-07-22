Esta postura al dormir podría ser la causa del insomnio.

¿Sientes que pasas las noches dando vueltas en la cama o despertándote sin sentirte realmente descansado? Antes de cuestionar tu colchón o tu rutina nocturna, un detalle que quizás merezca tu atención es tu postura al dormir.

Dormir boca arriba: una postura que no es para todos.

Dormir boca arriba tiene varias ventajas. Esta posición ayuda a mantener la columna vertebral correctamente alineada y reduce los puntos de presión en la cara. Sin embargo, los especialistas del sueño también recomiendan vigilarla, ya que puede afectar la respiración durante la noche.

Al acostarse boca arriba, la gravedad empuja naturalmente la lengua y los tejidos de la garganta hacia atrás. Esto puede estrechar las vías respiratorias, lo que favorece los ronquidos y, en algunas personas, las pausas en la respiración conocidas como apnea del sueño.

Por qué esto puede interrumpir tu sueño

Cuando la respiración se ve obstruida con regularidad, el cerebro desencadena breves microdespertares para restablecer el flujo de aire normal. La mayoría de las veces, estas interrupciones pasan completamente desapercibidas. Sin embargo, fragmentan el sueño e impiden que el cuerpo aproveche plenamente las fases más reparadoras.

El resultado: incluso después de una noche de sueño aparentemente larga, es posible que te despiertes sintiéndote agotado. Según la Fundación del Sueño , más de la mitad de las personas con apnea del sueño experimentan un empeoramiento de sus síntomas cuando duermen boca arriba.

Dormir de lado es un aliado para un sueño más reparador.

Para quienes roncan o sufren de apnea del sueño leve , los especialistas suelen recomendar dormir de lado. Esta posición facilita mantener las vías respiratorias abiertas, lo que puede reducir los ronquidos y mejorar la calidad del sueño. Dormir sobre el lado izquierdo también se suele aconsejar a las personas propensas al reflujo ácido, otro factor que puede interrumpir el sueño.

Algunos consejos para cambiar gradualmente tus hábitos.

Si siempre has dormido boca arriba, no es necesario que intentes cambiarlo todo de la noche a la mañana. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la nueva posición. Por ejemplo, puedes colocar una almohada detrás de la espalda para evitar dar vueltas en la cama durante la noche, poner una almohada entre las rodillas para mayor comodidad o elevar ligeramente la cabeza. Estos pequeños ajustes pueden facilitar la transición respetando las sensaciones naturales de tu cuerpo.

Cada durmiente es único

Es importante recordar que no existe una "posición perfecta para dormir" que sea válida para todos. Dormir boca arriba no tiene por qué ser un problema, y esta posición resulta muy cómoda para muchas personas, sobre todo si no provoca ronquidos importantes ni dificultades respiratorias.

Si, por otro lado, sufres de fatiga persistente, despertares frecuentes o ronquidos intensos, tu postura al dormir podría ser una buena opción a considerar. Si estos problemas persisten a pesar de algunos ajustes, lo mejor es consultar con un profesional de la salud para identificar la causa y encontrar la solución más adecuada para tu caso.

En resumen: la postura al dormir puede influir en la calidad del sueño, pero no explica todos los casos de insomnio. La clave está en escuchar a tu cuerpo y encontrar la posición en la que te sientas más descansado. Si los problemas de sueño persisten, consultar a un médico sigue siendo la mejor solución para volver a disfrutar de noches de descanso reparador.