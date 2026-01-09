¿Salir sin bufanda? Aquí te explicamos por qué tu cuerpo no te lo perdonará este invierno.

La bufanda se ha convertido más en un accesorio de moda que en algo práctico. Sin embargo, no solo tiene un papel decorativo en tus atuendos: también te protege de los resfriados y te ahorra el uso de remedios caseros hechos con ajo y miel. Si tu abuela tiene tantas ganas de tejerte una bufanda hecha a mano con buena lana, no es solo por su belleza.

El cuello: una zona mucho más sensible de lo que piensas

La bufanda, considerada durante mucho tiempo un accesorio de moda, no es solo un objeto digno de Pinterest. Su función principal es proteger el cuello y optimizar el calor corporal. Además, cubre una zona especialmente sensible, difícil de proteger con un simple cuello alto.

El cuello es una zona estratégica del cuerpo. Alberga vasos sanguíneos importantes, músculos delicados y ganglios linfáticos esenciales para nuestro sistema inmunitario . Al exponerse al frío, el cuerpo reacciona inmediatamente contrayendo los músculos para conservar el calor. El resultado: tensión, rigidez y, a veces, dolor que aparece al final del día.

Este reflejo protector, repetido día tras día, puede provocar una fatiga muscular insidiosa. Entonces, te sientes constantemente tenso, con hombros pesados o dolor de cuello, sin que siempre lo atribuyas a la ausencia de bufanda.

Un gasto de energía invisible pero real

Cuando el cuerpo se expone al frío, gasta más energía para mantener su temperatura interna. Por lo tanto, salir sin bufanda obliga al cuerpo a compensar, a veces a expensas de otras funciones esenciales como la digestión, la concentración o la recuperación.

Este mayor consumo de energía puede explicar por qué nos sentimos más cansados en invierno, incluso sin actividad física intensa. Vestirse adecuadamente también permite que el cuerpo funcione con mayor eficiencia, sin desperdiciar recursos innecesariamente.

El frío, un discreto enemigo de la voz

La voz suele ser el elemento olvidado del invierno. Sin embargo, el aire frío y seco puede irritar las cuerdas vocales, especialmente al hablar mucho o al pasar de un ambiente caluroso a uno con temperaturas gélidas. Sin bufanda, la garganta queda expuesta directamente a los cambios de temperatura, lo que puede causar ronquera y molestias vocales.

Para quienes trabajan con la voz o simplemente disfrutan de hablar sin forzar la voz, proteger esta zona se convierte en un verdadero acto de autocuidado, al igual que la hidratación o el descanso. Sin embargo, una viróloga desmiente el mayor mito invernal en las páginas de Femme Actuelle . En realidad, es imposible resfriarse. Es un nombre inapropiado, pero sobre todo, un mito médico.

“Nosotros no nos resfriamos, sin embargo, el resfriado es un factor que aumenta el riesgo de contraer microbios o virus, porque cuando hace frío, tendemos a quedarnos más en casa, a estar más confinados, por lo que hay una alta concentración de microbios y podemos contraer más fácilmente enfermedades virales, por ejemplo”, explica.

La bufanda, un gesto de autocuidado invernal

Considerada durante mucho tiempo como un simple accesorio de moda, la bufanda ahora merece ser revalorizada como una herramienta para el bienestar. Envuelve, abriga y calma. Crea una sensación envolvente que tranquiliza tanto el cuerpo como la mente, especialmente en una época en la que todo nos invita a bajar el ritmo.

Elegir una tela suave, transpirable y agradable al tacto transforma este gesto en un auténtico ritual de autocuidado . Y la buena noticia es que nunca ha sido tan fácil combinar estilo y protección.

Salir sin bufanda puede parecer inofensivo, pero el cuerpo registra cada exposición al frío. Nos habla mediante señales sutiles: fatiga, tensión, dolores leves, disminución de energía. El invierno es una estación exigente que requiere más atención y delicadeza. Y eso empieza con una bufanda larga y esponjosa. Porque, en definitiva, te abraza como dos brazos cálidos.