En las mujeres, un ataque cardíaco no siempre tiene el aspecto que uno imagina.

En las mujeres, un ataque cardíaco a menudo no se parece a la imagen estereotipada de un dolor repentino en el pecho que hace que una persona se desplome, como se ve frecuentemente en los hombres.

Síntomas sutiles y engañosos

Los síntomas cardíacos en las mujeres suelen ser más sutiles y graduales, lo que dificulta su reconocimiento inmediato. En lugar de un dolor intenso y localizado en el centro del pecho, muchas describen una simple molestia u opresión en el pecho, que a veces se percibe como pesadez, ardor o incluso un simple malestar digestivo. Esta sensación puede irradiarse a la espalda (especialmente entre los omóplatos), la mandíbula, el cuello, los hombros o los brazos, sin que nunca se perciba como "cardíaca".

La falta de aire repentina, incluso en reposo, es un signo común, al igual que una fatiga abrumadora e inexplicable que puede preceder al episodio varios días o semanas. A esto se suman las náuseas, los vómitos, los sudores fríos, los mareos o la ansiedad repentina: estos signos, a menudo ignorados como estrés, indigestión o simplemente una mala racha, afectan especialmente a las mujeres y suelen retrasar la búsqueda de atención médica.

¿Por qué esta diferencia?

Los infartos en mujeres suelen presentar arterias coronarias más delgadas y lesiones específicas (como espasmos o erosiones), lo que resulta en síntomas menos "explosivos". Además, factores de riesgo como la diabetes, el tabaquismo y la hipertensión desempeñan un papel diferente en las mujeres, y los tratamientos preventivos a veces se subestiman debido a esta falta de conocimiento. El resultado es un diagnóstico tardío y una mayor mortalidad en la fase aguda (hasta un 20-30 % más alta en mujeres menores de 65 años, según algunos estudios).

El estudio que arroja luz sobre el debate

Un importante metaanálisis realizado por el Centro Médico Universitario de Utrecht (Países Bajos), que recopiló 27 estudios longitudinales a lo largo de veinte años y contó con la participación de miles de pacientes, demuestra que los síntomas son generalmente similares entre hombres y mujeres, pero que algunos son significativamente más frecuentes en ellas. Estos incluyen dificultad para respirar (observada en el 50-60 % de las mujeres frente al 40 % de los hombres), náuseas/vómitos (hasta un 40 % frente al 25 %) y dolor de espalda o abdominal. Publicada en 2020 y ampliamente citada desde entonces, esta revisión enfatiza la necesidad de una educación específica para evitar falsos negativos.

Otras investigaciones, como la de la American Heart Association , corroboran estos hallazgos al destacar que el 40% de las mujeres no experimentan el dolor torácico clásico durante un ataque cardíaco, en comparación con el 20% de los hombres.

Señales de advertencia que nunca debes ignorar

Ante estos peligros, las autoridades sanitarias instan a la población a recalcar un mensaje claro: llame al 15 inmediatamente si una mujer experimenta molestias persistentes en el pecho (que duran más de 5 minutos), dificultad para respirar repentina, dolor inusual que se irradia (espalda, mandíbula, brazo izquierdo o derecho), sudores fríos, fatiga extrema o malestar general. Incluso sin dolor evidente, la combinación de varios signos justifica atención inmediata.

Una revisión médica tranquilizadora es mejor que un infarto no reportado: cada hora de retraso duplica el riesgo de complicaciones graves. Las mujeres menopáusicas o con antecedentes familiares de infartos deben estar especialmente atentas.

Más allá de la crisis inmediata, adoptar un estilo de vida protector (actividad física regular, una dieta equilibrada, gestión del estrés y no fumar) reduce drásticamente los riesgos. La detección temprana (ECG, ecocardiografía) en poblaciones en riesgo es crucial, ya que la prevención salva más vidas que las intervenciones de emergencia.