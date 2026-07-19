Talasofobia: cuando el miedo al mar invade tus vacaciones

Mientras que algunos se deleitan con la idea de darse un chapuzón en el mar, nadar entre las olas y zambullirse en mar abierto, otros se paralizan al ver el horizonte. ¿Entras en pánico en cuanto tus pies se separan del suelo? ¿Te quedas cerca de la orilla incluso cuando el mar está en calma? ¿En cuanto el agua se oscurece, te imaginas inmediatamente lo peor? Este profundo miedo a las profundidades marinas tiene un nombre: talasofobia. Y no es un caso aislado.

Talasofobia, o cuando el mar calma la ansiedad

Muchos cuentan los días que faltan para las vacaciones de verano, como los niños antes de Navidad. Sueñan con nadar en calas solitarias, con imitar a los peces en aguas azules con un tubo de snorkel, con alquilar catamaranes para hacer acrobacias en esta piscina natural. En el imaginario colectivo, el mar y el océano crean el escenario perfecto para el verano y prometen unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, lo que la mayoría considera un paraíso se asemeja a una pesadilla para quienes padecen talasofobia. No solo les resulta repulsivo practicar actividades acuáticas, sino que experimentan una auténtica inquietud ante aguas oscuras que, en apenas unos nudos, pasan de un azul celeste translúcido a un azul profundo.

La sola idea de estar en un barco en alta mar, sin ver la costa, les provoca pánico. Y no hablamos de una pequeña e inestable choza de pescadores que amenaza con volcarse con la más mínima ola. Incluso un viaje en ferry en la oscuridad les causa inquietud. Remar en tabla sobre un mar misterioso, cuyo contenido es imposible de comprender, es simplemente impensable. Tirarse de cabeza desde el trampolín de un barco, a pesar del chaleco salvavidas y el calor sofocante que prácticamente invita a darse un chapuzón, también está fuera de su alcance.

Prefieren resolver crucigramas en sus tumbonas antes que aventurarse en el agua, un lugar repleto de secretos y criaturas extrañas. Quizás tú también hayas inventado excusas como "Me mareo" o "No quiero mojarme el pelo" para evitar convertirte en la inspiración de futuros cineastas de terror. En términos médicos, la talasofobia describe un miedo intenso, irracional e incontrolable a las profundidades marinas. Los lagos, océanos y mares no provocan placer, sino estrés, sudoración, mareos y palpitaciones.

Síntomas que se presentan en casos de talasofobia

Si bien muchos estudios afirman que el mar es un lugar relajante , tiene el efecto contrario en quienes padecen talasofobia. Para las personas que sufren de talasofobia, las vacaciones junto al agua son una verdadera pesadilla. Todo les recuerda sus ansiedades, incluso los carteles publicitarios de cursos de iniciación al buceo. Para ellos, esta vasta extensión de agua representa una enorme amenaza.

Aunque la bandera sea verde y el mar esté libre de medusas, constantemente perciben peligro bajo las olas. A menudo tildados de "cobardes", sienten una profunda angustia cuando ya no pueden ver el fondo. Ante un lago oscuro, un mar demasiado agitado o incluso las imágenes de un documental sobre corales o naufragios, pueden experimentar:

Escalofríos

Sudoración excesiva

Problemas respiratorios

Palpitaciones cardíacas

Mareos o náuseas

Dolor en el pecho o sensación de opresión.

Ataques de ansiedad

¿De dónde proviene este miedo a las grandes masas de agua?

La talasofobia es un miedo que aún se subestima. Sin embargo, afecta a muchas personas. ¿Quién no ha perdido el valor al pasar de la reconfortante arena a la absoluta nada durante un baño tranquilo? ¿Quién no ha saltado y corrido a toda velocidad hacia la orilla al sentir que una alga le rozaba la pierna? La talasofobia no proviene de ver películas de terror ambientadas en aguas turbias. En realidad, el océano alberga una gran cantidad de oscuridad.

Hasta la fecha, menos del 10% del fondo oceánico ha sido explorado por los humanos, convirtiéndolo en un terreno fértil para los miedos y la imaginación. Para los humanos, que odian las preguntas sin respuesta y disfrutan descifrándolo todo, lo desconocido es aterrador. Así que, naturalmente, sin visibilidad, imaginamos criaturas de aspecto prehistórico con dientes afilados listas para arrastrarnos al abismo. No podemos evitar inventar escenarios catastróficos. Y esto es solo la punta de este iceberg psicológico. La talasofobia también puede provenir de un trauma infantil: un baño que casi termina en ahogamiento, un reto que salió mal…

¿Cómo reconectar con el mar para disfrutar de un verano tranquilo?

Buenas noticias: la talasofobia no es inevitable, ni significa pasar cada verano pegado a una tumbona, lejos de la playa. Este miedo, por muy abrumador que sea, puede disminuir si no intentas combatirlo con dureza. No tiene sentido obligarte a zambullirte en mar abierto mañana ni aceptar una excursión de snorkel para "demostrar" que eres capaz. Con las fobias, el método de "golpe directo" rara vez funciona.

El método más eficaz sigue siendo la exposición gradual. Empiece observando el mar desde la playa, luego camine en el agua hasta los tobillos, acostumbrándose al movimiento de las olas y avanzando poco a poco sin sobrepasar nunca su límite de tolerancia. La idea no es actuar ni convertirse en la próxima sirena de las Calanques, sino reaprender a asociar el mar con una sensación de seguridad. La revista Santé, por su parte, recomienda la hipnoterapia para proyectarse mentalmente en ese mundo que provoca escalofríos. También ensalza las virtudes de las terapias cognitivo-conductuales para sustituir el miedo por la serenidad.

Al fin y al cabo, reconectar con el mar no significa necesariamente cruzar el Atlántico a nado. A veces, se trata simplemente de mojar los pies en el agua sin imaginar que un monstruo marino acecha bajo la espuma.