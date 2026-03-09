Dormir con las persianas abiertas: el "método holandés" que podría mejorar el sueño

Dificultad para conciliar el sueño, despertarse durante la noche o sentirse cansado al despertar: el sueño es una preocupación para muchas personas. Ciertos hábitos diarios pueden influir de forma clave en la calidad de nuestro sueño. Entre ellos, una práctica inspirada en el estilo de vida holandés está ganando popularidad: dormir con las persianas abiertas para aprovechar la luz natural del amanecer.

Una costumbre común en los Países Bajos

En los Países Bajos, no es raro ver casas con ventanas escasamente cubiertas, a veces incluso sin cortinas ni contraventanas. Esta tradición, a menudo asociada a una cultura de transparencia heredada del protestantismo calvinista, se remonta a varios siglos atrás.

Según diversos análisis culturales, esta costumbre se basa en la idea de que los ciudadanos honestos no tienen nada que ocultar. El resultado es un paisaje urbano donde el interior de las casas suele ser visible desde la calle. Si bien esta tradición no se concibió originalmente para mejorar el sueño, algunos especialistas creen que podría tener efectos beneficiosos para el reloj biológico.

El papel de la luz en el ritmo circadiano

La luz natural desempeña un papel vital en la regulación del ritmo circadiano, el reloj interno que organiza los ciclos de sueño y vigilia durante aproximadamente 24 horas. Cuando la luz del día llega a los ojos por la mañana, le indica al cerebro que el día está comenzando. Este proceso ayuda a reducir la producción de melatonina, la hormona del sueño, y promueve la vigilia.

Según los especialistas en sueño, la exposición a la luz natural es una de las maneras más efectivas de sincronizar el reloj biológico del cuerpo. La consultora del sueño Maryanne Taylor explica que la luz natural influye directamente en los ciclos de sueño, así como en los niveles de energía y el estado de ánimo a lo largo del día.

Por qué despertarse con luz puede ayudarte a dormir mejor

Dormir con las persianas abiertas permite una exposición gradual a la luz matutina. A diferencia de un despertar brusco con la alarma, esta transición natural puede ayudar al cuerpo a conciliar el sueño con mayor suavidad. La luz matutina también desempeña un papel importante en la estabilización del ritmo circadiano a largo plazo. Varios estudios demuestran que la exposición al sol a primera hora de la mañana se asocia con un mejor inicio del sueño nocturno.

Un estudio publicado en la revista científica BMC Public Health indica que la exposición a la luz natural antes de las 10 de la mañana está relacionada con un ritmo circadiano más regular y una mejor calidad del sueño.

Un despertar más natural y enérgico

Despertarse en una habitación con iluminación gradual también puede promover un despertar más natural. La luz estimula ciertas áreas del cerebro involucradas en la vigilia y la atención. Como resultado, el cuerpo despierta del sueño más gradualmente, lo que puede reducir la sensación de fatiga al despertar. Este principio incluso se utiliza en algunos despertadores con luz que reproducen artificialmente el amanecer para ayudar a despertar.

Un método sencillo, pero que necesita adaptación.

Si bien esta práctica puede tener algunas ventajas, no es adecuada para todas las situaciones. En entornos urbanos muy iluminados por la noche, la luz artificial puede perturbar el sueño si las persianas o contraventanas permanecen abiertas. La contaminación lumínica también se considera un factor que puede afectar los ciclos de sueño.

Por lo tanto, el método funciona mejor en entornos donde la noche permanece suficientemente oscura y la luz de la mañana puede entrar gradualmente en la habitación. Como suele ocurrir con el sueño, las necesidades varían de una persona a otra. Algunas personas prefieren dormir en total oscuridad, mientras que otras se sienten más descansadas al despertar con luz natural.

Inspirada en una tradición holandesa, la idea de dormir con las persianas abiertas se basa en un principio simple: aprovechar la luz natural para regular el reloj biológico. Para algunas personas, pequeños ajustes en el ambiente del dormitorio bastan para dormir mejor.