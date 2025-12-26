Venden entradas para su boda: la nueva tendencia que sorprende en internet

El matrimonio es una celebración privada, generalmente presenciada por familiares y amigos cercanos. Mientras que algunas parejas optan por ceremonias íntimas, ignorando convenientemente a tías y primos lejanos cuyos números de teléfono ni siquiera tienen, otras cobran a desconocidos para que se unan a las festividades. Venden entradas para sus bodas de la misma manera que los artistas venden entradas para sus conciertos, y esta práctica es cada vez más popular.

Una forma original de financiar tu boda

Considerada el día más hermoso de la vida, incluso la culminación de un romance, una boda debe ser un evento privado. Los invitados tienen caras conocidas, e incluso si, en el calor del momento, los novios olvidan algunos nombres, conocen a todos los presentes. Además, los invitados son cuidadosamente seleccionados y ubicados estratégicamente en el plano de asientos según su compatibilidad.

Las parejas tradicionalmente dedican tiempo a revisar sus listas de contactos y decidir quién asistirá. Sin embargo, cada vez más parejas rompen con esta tradición y abren sus bodas a desconocidos a cambio de un pago. Esto se denomina "patrocinio de proveedores", un término técnico que describe una práctica inusual pero particularmente rentable .

Ahora, desconocidos que nunca han conocido pueden asistir como espectadores y presenciar la unión de una pareja de la que no saben nada, ni de su historia sentimental ni de su profesión. Para mitigar el impacto económico de una boda, cuyo coste medio es de 19.921 € , las parejas venden entradas online como si su celebración fuera un simple pasatiempo o actividad de ocio. Estos invitados "misteriosos", que acuden para disfrutar del bufé pero también para disfrutar del cálido ambiente de la boda, deben pagar un mínimo de unos 110 € para atravesar el arco decorado con flores.

Una plataforma dedicada a este tipo de prácticas

La idea no es acabar con un alborotador que saquea los canapés y les roba protagonismo a los novios. Tampoco es recrear escenas de la película Proyecto X entre manteles blancos y globos iridiscentes. Al vender entradas para su boda, las estrellas principales del día corren el riesgo de que la celebración se descontrole. En la ficción, este tipo de cosas suelen salir mal, pero aquí todo está bajo control. ¿Cómo? A través de la app Invitin.

En esta plataforma, que conecta a parejas con invitados sorpresa, los perfiles se someten a un riguroso proceso de selección. Es el mismo tipo de verificación que en las apps de citas y, sobre todo, una auténtica garantía de fiabilidad. La fundadora de la app, Katia Lekarski, también exige a los invitados que firmen un código de conducta. Al firmarlo, estos invitados espontáneos, que buscan conectar con otras personas, prometen respeto y consideración.

De hecho, los novios tienen la última palabra y aceptan o rechazan el perfil propuesto. Pueden estar seguros de que no se encontrarán con un personaje de Mr. Bean en su día soñado. Estos momentos emotivos no deberían convertirse en escenario de bromas inapropiadas. En cualquier caso, los novios son los grandes ganadores, ya que al recibir a estos diez invitados preestablecidos, pueden embolsarse "entre 1500 y 2000 euros aproximadamente", explicó Katia en las páginas de Ouest France .

La creación de conexiones sociales es otra razón de esta tendencia.

Una boda es sinónimo de alegría, buen rollo, compartir y convivencia. En un mundo cada vez más individualista, invitar a desconocidos a la boda es un acto profundamente altruista, que va más allá del mero interés personal.

Pero ¿por qué la gente común querría asistir a una boda sin motivo alguno? No es curiosidad morbosa, simplemente un reflejo del deseo de pertenencia, una solución divertida a la falta de interacción. "Me escribe gente que quiere asistir a una boda, conocer gente, participar en una ceremonia, poder salir y divertirse", explica la fundadora de Invitin.

Y si esta práctica suena "intrusiva", no es nueva. Quizás usted mismo ya haya sido el "outsider" en una boda y haya brindado por los recién casados, amigos de los amigos de otros amigos.