Olvídate del vestido blanco: este es el color con el que ahora sueñan las novias.

El blanco inmaculado ya no es el color dominante en los vestidos de novia. Si bien durante décadas las mujeres siguieron esta tradición indumentaria por respeto a sus ancestros, ahora aspiran a una mayor individualidad. En una época en la que las bolas gigantes de mozzarella sustituyen a los pasteles de varios pisos y las parejas se casan en pantalones deportivos, no sorprende ver vestidos de novia adornados en sus tonos más cálidos. Y este año, el color es el marrón.

Mousse de moca, el nuevo color del amor

Las damas de honor ya no son las únicas a las que se les permite usar colores. Las futuras novias también eligen vestidos teñidos para la ceremonia, rompiendo con elegancia la regla del blanco puro. En estos catálogos, que dan la impresión de ser una Cenicienta, se fijan en vestidos que antes estaban prohibidos , vestidos que nuestras abuelas no se habrían atrevido a usar por miedo a ser vistas como rebeldes o libertinas.

Si bien hace unos años las novias incorporaban color con pequeños toques, como un ramo rústico, accesorios para el cabello o la tira de un zapato, hoy ya no se conforman con unos pocos detalles. Buscan vestidos más fieles a su gusto, excepcionales y que reflejen su estilo. El vestido blanco y sus variantes en crema ya no son la única opción para las novias, quienes exploran con gusto los límites del círculo cromático.

En estos tiempos modernos, donde las mujeres caminan hacia el altar con pantalones a medida o zapatillas brillantes, los códigos de vestimenta se están volviendo más flexibles. Pinterest, un verdadero tesoro de inspiración, ha notado una particular predilección por la paleta de marrones. Un color aparece constantemente en tableros titulados "atuendo ideal para mi boda", y para sorpresa de todos, no es nude. Es marrón chocolate, un tono deliciosamente intenso que también fue elegido como el color del año por Pantone.

¿Por qué este tono es tan atractivo para las futuras novias?

En marcado contraste con el blanco inmaculado, el marrón chocolate evoca elegancia y refinamiento minimalista . Este tono, frecuente en blazers angulares y vestidos drapeados, también adorna el corpiño de la novia. Como elemento unificador estético para las damas de honor y color principal en la decoración, el marrón chocolate es una elección clave.

Cálido, visualmente reconfortante e innegablemente elegante, tiene carácter. Evoca la riqueza del chocolate y el sabor intenso del café. No se ajusta a los estándares, pero tampoco es irreverente ni provocador. Este marrón chocolate, al que las it girls prefieren llamar "Mocha Mousse", también es más contemporáneo. Es un tono firmemente arraigado en su época.

Con un aumento del 451% en las búsquedas de bodas con temática de chocolate, un aumento del 438% en las búsquedas de vestidos de dama de honor marrones y un aumento del 551% en las búsquedas de bodas con temática de moca, las novias ven la vida de color de rosa, no de rosa. El blanco, antes casi obligatorio en este lienzo de piel, ya no es el único color que tiene sentido.

Los estilos de vestidos de novia más buscados

Aunque el marrón chocolate es la última obsesión de la moda para las futuras novias, a menudo combinado con velos con incrustaciones de perlas, recibe más elogios en ciertos diseños. Olvídate del vestido bicolor que evoca los helados de vainilla y chocolate del verano y destierra el desagradable recuerdo del vestido de organza marrón con una flor artificial prendida a la falda.

Con la llegada del 2026, los vestidos de novia se vuelven más etéreos, accesibles y refinados. Las novias eligen vestidos memorables, sin duda, pero que también puedan lucir después de la ceremonia. El marrón chocolate es un color dominante, presente en diseños adornados con plumas, aberturas hasta el muslo o confeccionados con encaje bordado. La elegancia sin esfuerzo es la consigna del año.

El día de su boda, las mujeres suelen elegir su vestido basándose en familiares y amigos, chismes y convenciones. Se enfrentan a la presión de elegir entre tul y gasa. Al vestir de marrón chocolate, recuperan el control y crean su propia tradición. Hacen lo que se prohíben el resto del año: elegir libremente su atuendo.