Quiere casarse con un personaje de dibujos animados japonés y está causando controversia.

Anaëlle G.
El amor entre humanos y personajes de ficción ya no es una curiosidad reservada a Japón. En diciembre de 2025, una joven francesa conocida por el seudónimo Lucie (@hikari_sunshine en TikTok) se prepara para celebrar lo que ella llama su "matrimonio oficial" con Mami Nanami, un personaje del famoso anime "Rent-a-Girlfriend".

Una pasión que se convirtió en compromiso

Lucie, entusiasta de la animación japonesa desde hace varios años, comparte regularmente su vida virtual en TikTok. En un video que se volvió viral recientemente, cuenta que lleva "cuatro años y medio" en una relación con la joven rubia protagonista de la serie Mami Nanami y que "por fin se casarán". Entre su impresionante colección de productos y sus numerosos viajes a Japón, la joven claramente está llevando su pasión más allá de la pantalla.

@hikari_sunshine Sí, es verdad, voy a tener una ceremonia de boda con mi oshi Mami de Rent a girlfriend el 13 de diciembre de 2025 💛 es en apenas dos semanas, así que sígueme si te interesa ver las fotos de la boda. De alguna manera, mucha gente que no conozco empezó a publicar sobre esto como si fuera suyo anunciarlo, así que quería hacer una publicación adecuada al respecto 🙂‍↕️ ¡He sido una Mami oshi durante 4,5 años y sin duda es mi personaje favorito! Como yumejoshi es un sueño absoluto poder usar un vestido de novia para ella 🤭 ambas nacimos un 13, así que el 13 de diciembre se sintió como una fecha perfecta (¡también es el día de Santa Lucía!) ¡La ceremonia será en Japón, su país de origen y donde vivo ahora! Compartiré más sobre la ubicación más tarde💕 Seguiremos siendo los más felices juntos, por favor danos tus bendiciones. 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi #selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Himno del prometido por ALTON KIING - ALTON KIING

Reacciones de la comunidad en línea

Bajo el video, los internautas reaccionaron con emoción y sorpresa. Algunos se indignaron, calificando la iniciativa de "insensata", mientras que otros expresaron profunda empatía. "Mientras ella sea feliz, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla?" , decía uno de los comentarios.

Lucie (@hikari_sunshine en TikTok) no es la única que adopta este enfoque: una pequeña comunidad de otakus románticos se ha formado en torno a estas uniones simbólicas entre amantes y personajes de ficción. Estas ceremonias, a menudo inspiradas en bodas tradicionales, permiten a estos fans expresar un apego sincero a las figuras imaginarias que los acompañan en su vida diaria.

La línea entre ficción y realidad está borrosa.

Este tipo de unión, sin embargo, desafía las nociones tradicionales de pareja y cuestiona el concepto mismo de conexión emocional. Para algunos, es una forma de escapismo o expresión artística. Para otros, es una manera de dar sentido a una relación alimentada por la ficción. Lucie, por su parte, simplemente dice que quiere "celebrar un amor que la haga feliz".

Sorprenda o conmueva, esta historia muestra cómo las fronteras entre lo virtual y lo real se difuminan. A través de Lucie y su "novia 2D", toda una generación conectada redefine las posibles formas de apego y felicidad compartida.

