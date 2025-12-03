En Turquía, un simple “me gusta” en Instagram ahora puede justificar un divorcio.

El Tribunal Supremo turco ha sentado un precedente legal al dictaminar que un simple "me gusta" en una foto de una persona del sexo opuesto puede romper la confianza conyugal y ser motivo de divorcio. Esta decisión, derivada de un caso en Kayseri (Turquía), obliga al esposo a pagar una pensión alimenticia y una indemnización a su exesposa.

El caso de Kayseri, que sienta un precedente

En Kayseri, la esposa afirma que su esposo la humillaba con frecuencia, la volvía dependiente reteniéndole dinero y, al mismo tiempo, tenía comportamientos hirientes en línea. Según su testimonio, el hombre pasaba mucho tiempo en redes sociales, en particular en Instagram, donde repetidamente daba "me gusta" a las fotos de otras mujeres, a veces acompañado de comentarios implícitos o sugerentes.

El tribunal de familia turco dictaminó que estas interacciones digitales, en su conjunto, constituían mucho más que una simple actividad inocua en redes sociales. Los jueces determinaron que este comportamiento probablemente perjudicaría la dignidad de la esposa y socavaría la confianza necesaria para mantener la relación matrimonial. Caracterizaron estos "me gusta" y las actitudes asociadas como "comportamientos que destruyen la confianza", admitiéndolos como prueba en el expediente.

Del tribunal inferior al Tribunal Supremo: un precedente establecido

El esposo impugnó la decisión, alegando los celos excesivos de su esposa, pero el Tribunal de Apelación turco confirmó la sentencia: «Dar «me gusta» a las fotos puede constituir una falta de respeto manifiesta, que puede socavar la confianza en la pareja». Según los jueces, estas interacciones digitales repetidas, aunque aparentemente inocuas, tienen un impacto psicológico real, alimentando un clima de inseguridad emocional y alterando el equilibrio matrimonial.

El Tribunal de Casación turco, tribunal de última instancia, confirmó definitivamente la sentencia. Declaró que la conducta del esposo constituyó una violación de los deberes de lealtad y consideración mutua. En consecuencia, confirmó la concesión de una pensión alimenticia de 1.000 liras mensuales, junto con una indemnización por daños materiales y morales destinada a compensar el sufrimiento emocional de la esposa y el deterioro de sus condiciones de vida.

Consecuencias de los divorcios digitales

Este caso abre la puerta al uso de pruebas digitales —como "me gusta", comentarios e interacciones en línea— en disputas matrimoniales, transformando meros rastros sociales en elementos legalmente procesables. Los abogados turcos anticipan un aumento en los divorcios basados en la actividad digital, donde cualquier gesto virtual podría interpretarse como indicio de comportamiento sospechoso.

Esta evolución exige una mayor vigilancia en las redes sociales: lo que antes se consideraba una interacción en línea inocente ahora es objeto de investigación. Los especialistas en derecho de familia consideran que esto representa un cambio importante en la forma en que se establece la confianza y se documentan los conflictos en las parejas.

Debates sobre la privacidad en la era digital

Esta decisión en Turquía plantea interrogantes sobre la a veces difusa línea que separa la libertad personal y la fidelidad virtual: ¿Se convierten los "me gusta" aparentemente inofensivos en indicios de mala conducta o intenciones ocultas? Pone de relieve cómo los tribunales están reevaluando las interacciones digitales, donde un simple clic, antes percibido como insignificante, ahora puede tener un impacto significativo en el equilibrio matrimonial.

También refleja un cambio social más amplio: nuestras acciones en línea, incluso las aparentemente más inocuas, están adquiriendo un peso simbólico y emocional que el sistema judicial ya no puede ignorar. Por lo tanto, la vida digital cotidiana invade el ámbito legal, obligando a todos a reconsiderar los límites entre la privacidad, las apariciones públicas y los compromisos matrimoniales.

Este caso, más allá de su singularidad, ilustra una profunda transformación de la vida matrimonial en la era digital. Al reconocer el impacto emocional y social de un simple "me gusta", el sistema judicial turco está redefiniendo los límites de la confianza y la fidelidad en la pareja.