Este hábito durante el Mundial podría ser beneficioso para la pareja.

En estos momentos, los partidos del Mundial acaparan las noches y aparecen sin cesar en pantalla, interrumpiendo la rutina de las parejas enamoradas. Seamos sinceros: no es el programa más romántico que uno pueda imaginar. Si bien este evento deportivo suele generar divisiones, una encuesta reciente demuestra que también puede unirlas y fortalecer su vínculo. Con una condición: que ambos miembros de la pareja sean del mismo equipo.

Apoyar al mismo equipo en pareja, una oda al amor.

El Mundial de 2026 está poniendo patas arriba la vida de muchas parejas: en lugar de mimos , ondean banderas, y la respuesta a la pregunta "¿Qué vemos esta noche?" es demasiado fácil. Una cosa es segura: ya no pasan horas buscando en el catálogo de Netflix una serie que guste a todos.

En una descripción sumamente exagerada, los hombres se acomodan en el sofá, cerveza en mano, y se sumergen en el partido televisado como si su futuro dependiera de ello. Mientras gritan sobre las faltas, exigen un penalti al árbitro y lamentan las acciones de su equipo, sus parejas buscan refugio en otra habitación para proteger sus tímpanos. En secreto, desean un apagón para poder finalmente tener un poco de paz y tranquilidad y pasar tiempo con sus parejas.

Si bien algunas mujeres no muestran ningún interés por el fútbol y desconocen otras reglas aparte de la tarjeta roja, esto dista mucho de ser la norma. En realidad, muchas parejas juegan al fútbol juntas, turnándose y saltando de alegría al unísono en cuanto el balón entra en la portería contraria. Así lo reveló una encuesta realizada por la marca LELO entre 4600 aficionados. Según los resultados, el 50 % de las parejas ven los partidos de la mano. Y lo que es aún más interesante, el 32 % de los encuestados cree que una victoria de su selección nacional podría beneficiar su relación.

Compartir una pasión común, el secreto de la complicidad.

Ya sea que las parejas elijan seguir este legendario evento deportivo desde casa, en un bar o en el corazón de las zonas de aficionados, se convierten en uno solo, como un equipo en el campo. Levantan sus bufandas en cuanto un jugador arranca con fuerza, se ponen nerviosas cuando el equipo contrario contraataca e incluso coinciden por completo en su análisis de la primera mitad. Se besan apasionadamente después de cada gol y se consuelan mutuamente cuando su equipo favorito está pasando por un mal momento.

El fútbol, a veces criticado por la actitud de sus aficionados y los excesos posteriores a los partidos, también proporciona un fuerte sentido de pertenencia y crea profundas conexiones humanas. Esta solidaridad contagiosa se percibe también en las parejas, que conviven en perfecta armonía. El fútbol, entonces, actúa como un vínculo. En las páginas de Psychology Today , los especialistas en psicología positiva Suzie Pileggi Pawelski y James Pawelski explican que una pareja sana es aquella que sabe compartir sus emociones. Un comentario, una mirada, una sonrisa o una observación casual son formas de decir: «Comparte este momento conmigo».

Y los partidos de fútbol crean precisamente esta alquimia, acercando corazones y mentes. Amplifican la camaradería . En los últimos minutos de un partido reñido, te das la mano sin siquiera pensarlo. Tras una oportunidad perdida, intercambias una mirada cómplice que dice: "Sufrimos juntos en esa". Tantas microconexiones que desafían la indiferencia de navegar por las redes sociales y suavizan el golpe de las discusiones. Porque sí, gritar hasta quedarte afónico, estresarte por tu equipo tanto como por un examen, abrazarte espontáneamente al pitido final también es una forma de declaración de amor.

Un momento ganador de conexión, independientemente del resultado final.

El estudio de LELO revela un fenómeno sorprendente: después de que su equipo anota, el 38% de los aficionados afirma experimentar tal subidón de adrenalina que sienten un mayor deseo de estar cerca de su pareja, o incluso de compartir un momento íntimo. No es de extrañar, entonces, que tu pareja pueda sentir una oleada de ternura al final de los 90 minutos. Messi, Mbappé, Ronaldo… estos goleadores consagrados valen todos los afrodisíacos del mercado.

Esta cifra se explica por un conocido mecanismo psicológico. Cuando experimentamos una emoción intensa junto a otra persona, independientemente de su naturaleza, nuestro cerebro tiende a asociar esos sentimientos positivos con quien compartimos ese momento. Los psicólogos lo denominan transferencia de activación emocional.

En la práctica, cuando una pareja celebra junta un gol decisivo, la energía del momento no se limita al partido. También puede fortalecer el vínculo entre ambos. Los gritos de alegría, los abrazos espontáneos, las manos que se extienden y las miradas cómplices intensifican esta cercanía. Y tanto si el equipo, animado con tanto fervor, gana el partido como si no, la pareja siempre sale victoriosa.

Claro que a veces un jugador prefiere retirarse para asimilar mejor la derrota. Sin embargo, la respuesta del otro jugador puede marcar la diferencia. En lugar de minimizar sus sentimientos diciendo "solo es fútbol, no es el fin del mundo", lo mejor es mantenerse presente y mostrar comprensión.

Así que no, las mujeres no ven fútbol solo para admirar a los jugadores o juzgarlos por su apariencia. Se involucran por completo, ya sea por interés genuino o para complacer a su pareja. En definitiva, apoyar al mismo equipo en el fútbol o en cualquier otro deporte es una táctica romántica como cualquier otra.