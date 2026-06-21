Tras 83 años de matrimonio, la "pareja más longeva del mundo" fascina a internet.

Su historia de amor abarca generaciones. Lyle y Eleanor Gittens, casados durante 83 años, acaban de ser reconocidos oficialmente como "la pareja casada más longeva del mundo". Su historia ha cautivado a usuarios de internet de todo el mundo .

Un récord validado por el Libro Guinness de los Récords.

Ya es oficial: Lyle y Eleanor Gittens, de 108 y 107 años respectivamente, han entrado en el Libro Guinness de los Récords. La pareja, originaria de Estados Unidos y residente en Miami, ostenta varios títulos impresionantes. Se les reconoce como:

la pareja casada más longeva del mundo,

la pareja casada más longeva de todos los tiempos,

La pareja viva con el matrimonio más largo.

Un excepcional trío de distinciones, validadas por el organismo de referencia tras la verificación del certificado de matrimonio de 1942 y los censos estadounidenses por LongeviQuest, una organización especializada en la certificación de centenarios.

Un encuentro durante un partido de baloncesto en 1941.

Todo comenzó en 1941 en el campus de la Universidad Clark Atlanta. Lyle y Eleanor, ambos estudiantes de la misma universidad, se conocieron en un partido de baloncesto, deporte en el que Lyle era entonces una estrella. Fue mientras veía uno de sus partidos que Eleanor se fijó en él. Lyle no tardó en dar el primer paso, aprovechando el encuentro casual en el campus. Una historia que recuerda a las de las viejas películas estadounidenses, pero que, de hecho, abarca más de ocho décadas.

Una boda celebrada durante un permiso militar.

Su unión no esperó: la pareja se casó el 4 de junio de 1942 en Bradenton, Florida. Sin embargo, las circunstancias de la época hicieron que la ceremonia fuera peligrosa. Lyle, quien se había alistado en el Ejército de los Estados Unidos en 1941, vio su destino cambiar abruptamente tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Consciente de que podía ser enviado al combate en cualquier momento, solo obtuvo tres días de permiso para casarse con Eleanor. La boda se celebró apresuradamente, y ese día Lyle conoció por primera vez a la familia de su futura esposa. Una unión nacida en la vorágine de la guerra, que finalmente sobrevivió a todas las convulsiones de los siglos XX y XXI.

Una vida familiar construida después de la guerra

Tras la guerra, la pareja se estableció en Nueva York, donde formaron una familia. Tuvieron dos hijas, Angela e Ignae. Lyle, quien estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Ohio durante la guerra, y Eleanor trabajaron en la administración pública. Afirman que disfrutaban especialmente trabajando juntos, lo que fortaleció su vínculo a lo largo de los años. Más recientemente, su hija los acercó aún más al mudarse con ellos a Miami, donde ahora viven una vida tranquila.

El secreto de su longevidad: "Valorarse mutuamente tanto como amarse".

Cuando le preguntan por el secreto de su relación tan duradera, la respuesta de Eleanor es sorprendentemente sencilla y sabia. «Hay que valorar a la otra persona tanto como se la ama. Incluso creo que valorarse a uno mismo es aún más importante», confiesa. Una distinción sutil, pero que dice mucho sobre su filosofía como pareja: más allá de los sentimientos románticos, es el respeto diario y la compatibilidad de carácter lo que ha permitido que su relación perdure. Lyle, por su parte, ofrece una explicación aún más discreta: «En realidad no hay ningún secreto. Simplemente vives. Vives cada día y casi te conviertes en una sola persona».

Un testimonio recopilado por su hija para StoryCorps.

Fue el Día de San Valentín de 2026 cuando Angela, una de sus hijas, grabó su historia para StoryCorps, una organización estadounidense especializada en la recopilación de historias orales. La entrevista se emitió el 13 de febrero de 2026 en el programa matutino de NPR, una de las cadenas de radio pública estadounidenses, como parte del proyecto "Brightness in Black".

Durante esta entrevista, Lyle ofreció una imagen particularmente conmovedora para describir su relación: «Nos veo como la princesa y el mendigo. Y la princesa y el mendigo triunfaron, durante 83 años». Una metáfora que dice mucho sobre su humildad respecto a su historia y sobre la admiración que aún siente por Eleanor después de tantos años. «Tuve suerte», añadió, antes de que Eleanor respondiera de inmediato: «Lo amo».

Una historia que fascina a los internautas de todo el mundo.

Desde la emisión de su entrevista y el anuncio oficial de su récord por parte de Guinness World Records, la historia de la pareja Gittens se ha vuelto viral. Medios de comunicación internacionales, redes sociales y sitios web de estilo de vida comparten su historia y sus declaraciones. Esta fascinación se explica fácilmente en un momento en que las relaciones duraderas parecen más raras y las aplicaciones de citas han transformado profundamente el panorama del amor. Su historia sirve como un brillante contraejemplo, recordándonos que un vínculo profundo, construido día tras día, puede resistir cualquier desafío, incluso los de un siglo de convulsiones históricas.

Con 83 años de matrimonio, Lyle y Eleanor Gittens han escrito uno de los capítulos más hermosos de la historia reciente de las parejas. Desde un encuentro universitario hasta una boda durante la Segunda Guerra Mundial y más de ocho décadas juntos, su historia encarna todo lo que se puede desear en una gran historia de amor. Y cuando Lyle, a sus 108 años, confiesa: "No hay ningún secreto, simplemente vivimos", quizás ofrece la lección más hermosa que esta pareja podría dejarle al mundo.