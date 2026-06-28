¿Puede una sonrisa revelar realmente la fortaleza de una pareja? Esta prueba respalda esa idea.

Una sonrisa es contagiosa y se transmite de boca en boca, especialmente entre dos personas enamoradas. Si tu pareja refleja tu alegría, significa que vuestra relación es sana. Por otro lado, si te mira como si fueras un extraterrestre y se muestra indiferente ante tu felicidad fingida, o bien tarda en comprenderte, o no es el hombre ideal que crees. Este es el mensaje detrás de la "prueba de la sonrisa", otro reto viral en redes sociales para parejas.

¿Tu pareja es receptiva a tu sonrisa?

Primero surgió la «teoría de la cáscara de naranja », que medía la compatibilidad de una pareja basándose en la cáscara de una naranja. Luego vino la « prueba del pájaro », que consistía en admirar una olla en la estufa o un pájaro en pleno vuelo y calificar la reacción de la pareja del 1 al 10 en una escala de entusiasmo. Y ahora, las parejas están jugando a otro juego romántico en las redes sociales.

La regla es simple. Solo sonríe sin motivo aparente a la cámara y simula copiar y pegar tu sonrisa en el rostro de tu pareja. Los internautas, siempre en busca de estas técnicas para demostrar amor en cualquier situación, hacen un gesto con la mano como si quisieran transmitir su alegría al rostro de su pareja.

Ya sea en el coche, en la playa o en casa, esperan ver a su pareja con la misma expresión de felicidad y recurren al efecto espejo. Ante esa sonrisa que parece surgir de la nada, algunos no ocultan su desconcierto y permanecen impasibles. Otros, en cambio, imitan espontáneamente a su pareja. El vídeo más popular es el del dúo @kayandtae , una pareja sacada de una comedia romántica, unos Romeo y Julieta modernos.

La creadora de contenido, luciendo una sonrisa digna de un anuncio de pasta de dientes, se acerca a su pareja, y ni siquiera necesitó palabras mágicas para que él compartiera esa emoción positiva. En el pie de foto, añade: "Es una señal de buena suerte".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kalyl y Taeler 🧡 (@kayandtae)

Una tendencia conmovedora que está arrasando en las redes sociales.

En el video de @kayandtae , el novio está particularmente cautivado por la deslumbrante sonrisa de su novia. Tanto es así que algunos espectadores le dicen que ella tiene "suerte" o que le tocó la lotería. "Toda mujer merece ser amada así". "La forma en que la mira lo dice todo". "Por mi salud mental, dime que es IA", bromea un espectador, destacando lo raro que es este tipo de comportamiento masculino.

Sin embargo, no todos los vídeos de este tipo terminan con un momento tierno o una descarga de endorfinas, aunque solo sea a través de expresiones faciales. Algunos son cómicos, otros más caóticos. A veces, la pareja se enfurruña, y solo cuando las tornas cambian se digna a ofrecer una pequeña sonrisa cómplice. Lejos de ser un concurso de ternura, esta prueba ilustra principalmente el poder de una sonrisa en una relación, que a veces puede ser más efectiva que un abrazo o una declaración de amor.

¿Sonreír sin reservas es el secreto de una relación duradera?

A diferencia de otras tendencias virales que afirman estar inspiradas en Cupido, esta ha sido documentada científicamente. Según un estudio publicado en 2009 , la sonrisa que se ve en las fotos de la infancia podría predecir la duración de la relación de una pareja. Porque una sonrisa no miente y, a veces, equivale a una declaración de amor.

Para comprobar si esta sencilla expresión facial podía revelar mucho sobre nuestras historias de amor, los investigadores examinaron fotos antiguas de nuestra juventud. No se trataba de selfies retocadas ni de fotos cuidadosamente preparadas para Instagram, sino de retratos tomados mucho antes de encuentros cruciales, matrimonios y rupturas.

El equipo de Matthew Hertenstein, profesores de psicología de la Universidad DePauw, analizó cientos de fotografías de anuarios escolares, así como retratos de personas mayores. Utilizando el Sistema de Codificación de la Acción Facial (FACS, por sus siglas en inglés), una herramienta desarrollada por el psicólogo Paul Ekman para decodificar las expresiones faciales, midieron la intensidad de las sonrisas que se muestran en estas fotos. Y los resultados son bastante sorprendentes:

Solo el 11% de las personas con una amplia sonrisa han experimentado un divorcio a lo largo de su vida;

Esta cifra ascendió al 31% entre quienes sonreían poco o nada;

Los participantes con una sonrisa discreta tenían hasta cinco veces más probabilidades de divorciarse.

Es más una cuestión de personalidad que de tener los dientes blancos.

Sin embargo, ten en cuenta que el estudio no afirma que una sonrisa radiante garantice que terminarás tomados de la mano al atardecer. En cambio, los investigadores ofrecen varias explicaciones posibles. Las personas que sonríen con facilidad tienden a:

adoptar una visión más optimista de la vida;

gestionar mejor los conflictos y las frustraciones cotidianas;

comunicar sus emociones de forma más natural;

para crear un ambiente más cálido y reconfortante a su alrededor.

En resumen, puede que no sea la sonrisa en sí lo que protege a la pareja, sino todo lo que revela entre bastidores: una cierta capacidad para ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío.

Una cosa es segura: aunque las redes sociales convierten cada interacción en una prueba de amor, la ciencia nos recuerda que una sonrisa genuina sigue siendo un poderoso indicador de conexión humana. Y en una relación, a menudo cuesta menos que un ramo de flores o una escapada romántica de fin de semana.