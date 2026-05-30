Estos podcasts generados por IA que explican "cómo mantener a un hombre" son preocupantes.

En las redes sociales, supuestos podcasters, llenos de seguridad en sí mismos, les dictan a las mujeres cómo "mantener a un hombre". ¿El problema? No existen, y su discurso retrógrado sirve principalmente para vender ilusiones y programas de entrenamiento.

"Entrenadores amorosos" que nunca existieron.

Estudio con poca luz, micrófono profesional, voz serena: estos "expertos en relaciones" tienen todas las características de los podcasters exitosos. Todo, excepto lo esencial. Son completamente generados por IA, desde sus voces hasta sus expresiones faciales. Detrás de estas personalidades no hay ningún programa completo: solo clips cortos, adaptados al algoritmo, que se reproducen sin cesar en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

Una investigación describió el caso de una "anfitriona" virtual que acumuló más de 110.000 suscriptores en tan solo unos meses, con vídeos vistos por millones de personas, a pesar de que no había ninguna mujer real detrás de la pantalla. Este método resulta aún más efectivo porque apela a un registro familiar: el del consejo bienintencionado, el de la amiga que "lo sabe todo".

Un antiguo discurso patriarcal, reformulado por la IA.

Tras la apariencia moderna de la tecnología, el mensaje subyacente es obsoleto. Estos vídeos reciclan escenarios profundamente patriarcales: nunca te conviertas en una fuente de estrés para tu pareja, no te hagas deseable sin hacer nada o acepta la idea de que un hombre pueda amar a una mujer sin hacer nada, cuando lo contrario es raro. La mayor parte de este contenido encasilla a hombres y mujeres en roles tradicionales y presenta estas normas como verdades universales.

El mensaje implícito es clarísimo: las mujeres deben anularse, volverse "prácticas" y moderar sus ambiciones para no herir el ego masculino. Los avatares masculinos, todo músculos y voces graves, enfrentan fácilmente a los sexos y explotan las inseguridades. Lejos de "emancipar", como afirman, estos discursos reactivan las jerarquías más arraigadas entre los géneros.

La carga de la pareja, todavía y siempre sobre los hombros de las mujeres.

El sesgo más llamativo es también el más revelador: estos vídeos están dirigidos casi exclusivamente a las mujeres. Son ellas quienes deben adaptarse, anticiparse a las necesidades de la otra persona y brindar consuelo, mientras que la responsabilidad del hombre casi nunca se cuestiona.

Pero los expertos nos recuerdan que una relación equilibrada depende del esfuerzo de ambos miembros de la pareja, no solo de las concesiones de la mujer. Al convertir el amor en una lista de reglas a seguir para que valga la pena conservarlo, este enfoque traslada toda la carga emocional a las mujeres. Esta asimetría, bajo la apariencia de consejos "ingeniosos", perpetúa precisamente los desequilibrios que décadas de lucha feminista han intentado erradicar.

Una estética estandarizada y un tono engañosamente neutro.

El empaque también cuenta una historia. La gran mayoría de los avatares femeninos lucen rasgos suaves y estandarizados, una belleza calibrada que pretende encarnar a la mujer "realizada" que lo tiene todo resuelto. El mensaje de autoconfianza se transmite, por lo tanto, desde el rostro de una mujer perfecta y artificial: un ideal inalcanzable, porque, literalmente, no existe.

Es precisamente esta banalidad superficial lo que hace que el proceso sea tan insidioso. Mientras que algunos contenidos generados por IA se distinguen por sus aspectos extraños o espectaculares, estos clips adoptan un tono perfectamente ordinario. Nada alerta al público de que está viendo ficción: solo destaca la ideología transmitida, e incluso así, solo para quienes prestan mucha atención. La aparente naturalidad disipa las sospechas y hace que lo retrógrado parezca evidente.

Una ola más amplia de "retradicionalización" en línea

Estos podcasters artificiales no surgieron de la nada. Forman parte de una tendencia digital bien documentada: la "retradicionalización" de los roles de género, impulsada en los últimos años por el movimiento "tradwive", influencers que glorifican a la ama de casa sumisa y rechazan abiertamente el feminismo.

Investigadores han demostrado que este contenido, bajo su apariencia de dulzura doméstica, funciona como una auténtica propaganda antifeminista dirigida a un público joven. Un estudio de la Universidad de Hawái, publicado en la revista Terrorism and Political Violence, identificó temas recurrentes: la idea de que el feminismo se opone a la feminidad, que "perjudica" a las mujeres y que se le debe culpar en lugar de a las verdaderas causas estructurales de las dificultades de las mujeres. Otros estudios, como los realizados en la Escuela Annenberg de la Universidad de Pensilvania, analizan cómo estas narrativas explotan los códigos estéticos y algorítmicos de las plataformas para difundirse masivamente. Los podcasters generados por IA son la versión automatizada e industrializada, capaz de producir este discurso sin cesar.

Detrás del mensaje, un cajero automático.

Que quede claro: el objetivo no es generar un debate sobre el amor. Estas cuentas prosperan en un mercado en auge. Según Grand View Research , el sector de los influencers virtuales podría alcanzar casi 45.900 millones de dólares para 2030, con un crecimiento anual superior al 40%.

Casi todas estas páginas sirven como embudo para cursos de formación de pago que supuestamente enseñan a crear este tipo de contenido: kits de inicio, programas intensivos, cursos que prometen dominar la "fórmula del realismo", el doblaje y la clonación de voces para "convertir las visualizaciones en ingresos". El mismo patrón se repite por todas partes: una vez que el vídeo se vuelve viral, la cuenta redirige a una "escuela de influencia con IA" o a una clase magistral que promete hacerse rico produciendo contenido similar. El verdadero producto no es la pareja; son las mujeres y los hombres que lo ven.

Mantener una mentalidad crítica frente a la "propaganda blanda".

Un presentador de podcasts citado por WIRED resume el peligro de este enfoque: se trata de «propaganda sutil», una narrativa limpia, repetible y fácil de digerir que moldea las expectativas de forma discreta sin ofrecer matices, profundidad ni responsabilidad. El riesgo es aún mayor porque este consejo se dirige a un público que busca tranquilidad emocional y que está dispuesto a confiar en un tono seguro y pulido.

Ante esta sutil ofensiva, la mejor arma sigue siendo el pensamiento crítico: identificar estos contenidos por lo que son —ficciones comerciales—, rechazar la idea de que el amor se reduce a una lista de esfuerzos que deben realizar las mujeres y recordar que ninguna inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, posee la receta para una pareja sana.

Bajo su apariencia inofensiva, estos podcasters virtuales difunden una visión reduccionista y desigual de las relaciones, sirviendo principalmente a intereses económicos. En un momento en que la IA difumina la línea entre la verdad y la mentira, nos recuerdan una verdad evidente: detrás de cada consejo demasiado pulido para ser genuino, a menudo se esconde una ideología y un afán de lucro. Más que nunca, conocer el origen de un mensaje y quién se beneficia de él es un acto político, especialmente en una sociedad patriarcal.