Este comportamiento en la mesa suele aparecer en citas románticas.

En una primera cita, queremos causar una buena impresión. Por eso pedimos platos sencillos que no requieran mucho esfuerzo y que no arruinen nuestra sonrisa. Sin embargo, las mujeres tienen una técnica muy perfeccionada para mantener cierta "clase" durante este encuentro íntimo, lo que dice mucho sobre la presión que sienten respecto a su apariencia.

Cubrirse la boca con la mano es una forma de cortesía.

Es un gesto casi instintivo. En cuanto nos llevamos la comida a la boca, ya sea una hamburguesa XXL o una pequeña porción de risotto, rápidamente nos tapamos los labios con la mano como si fuera una pantalla. Y no es solo una pose que adoptamos frente a la cámara del móvil para una futura publicación en Instagram.

Es una cuestión de buenas prácticas, incluso una regla fundamental de etiqueta. Mientras que a los hombres no les importa comer como ogros voraces y que queden restos de su festín en la barba, las mujeres son más cuidadosas con su apariencia. Se aferran a las enseñanzas de su infancia como si sus padres estuvieran listos para regañarlas o reprenderlas.

Sacrifican sus antojos de tacos para no armar un escándalo frente a su Romeo y mantener una apariencia presentable. Peor aún, evitan cuidadosamente las comidas que ensucian, de esas que se comen con las manos y que salpican salsa hasta la nariz. Al terminar de comer, corren al baño para revisarse los dientes y quitarse cualquier resto de ensalada que pueda estar afectando su sonrisa.

Pero, sobre todo, desde el aperitivo hasta el postre, se tapan la boca con las manos, usándolas como escudo. Es prácticamente un gesto colectivo, una característica visual típicamente femenina. Ya sea para proteger su imagen o por decoro, las mujeres parecen estar sujetas a un código de conducta invisible. Y este gesto, por muy cortés y refinado que sea, es una prohibición encubierta.

Una ilustración de una situación embarazosa típicamente femenina.

Cubrirse la boca es, en principio, una señal de respeto. También lo hacemos al bostezar. No queremos molestar a la persona que tenemos enfrente con las mejillas llenas y los movimientos de masticación. Sin embargo, nuestra pareja no siempre corresponde. Es un poco como una reinterpretación del banquete formal de La Bella y la Bestia. Nos esforzamos por mantener las apariencias, con los codos apoyados en la mesa y la boca tapada, mientras que nuestra pareja (para esa noche o para siempre) no solo come, sino que devora, sin precaución ni moderación.

Los hombres se permiten ciertas libertades donde las mujeres se autocensuran. Taparse la boca con la mano durante la comida es una forma silenciosa de decir "Lo siento", como si masticar fuera de mala educación o insolente. A veces, las mujeres repiten este gesto para ocultar una sonrisa que consideran poco favorecedora. Por el contrario, los hombres son más desinhibidos. La única pregunta que les preocupa en la mesa es si tomar helado o un pastel de chocolate.

Este gesto con la mano, que se ha convertido en objeto de burla en TikTok , muestra hasta qué punto los estereotipos de género influyen en nuestros hábitos. Hasta el punto de hacernos creer que comer con gusto es completamente inapropiado, mientras que para los hombres ni siquiera es un problema. "Por supuesto, a las mujeres también se nos dice que debemos ser delgadas, que no debemos ocupar espacio. En consecuencia, podemos sentir que no queremos que nos vean comiendo, y mucho menos comiendo con placer", explica la Dra. Laurie Mintz, profesora del departamento de psicología de la Universidad de Florida, en Refinery39 .

Debajo de la ternura, dictados profundamente arraigados

Si las mujeres se llevan las manos a la boca mientras comen, no es solo para conservar su encanto y sellar el trato. Este gesto indica una incomodidad general en torno a la comida, una mayor conciencia del momento de comer.

Detrás de esta delicada postura suele esconderse un miedo profundamente arraigado: el miedo a ser juzgada. Juzgada por su apetito, por cómo come, por la cantidad de comida que ingiere. Como si disfrutar de una comida con entusiasmo pudiera romper la imagen de feminidad controlada que la sociedad aún espera de las mujeres.

Desde la infancia, muchas mujeres escuchan los mismos comentarios: "Come con cuidado", "Ten cuidado", "No devores la comida". Estas frases aparentemente inofensivas acaban creando una forma de autocontrol constante. Como resultado, incluso en una ocasión supuestamente social, como una cita, algunas mujeres siguen controlando cada uno de sus movimientos.

Así que quizás la próxima revolución en las primeras citas sea bastante simple: poner la mano sobre la mesa en lugar de delante de la boca, darle un mordisco a la hamburguesa sin disculparse… y recordar que comer con gusto nunca ha arruinado una relación. Al contrario, puede ser incluso el comienzo de un momento genuino, alejado de las pequeñas coreografías dictadas por las expectativas sociales. Además, la comida es una excelente manera de conectar en las relaciones amorosas.