En 2026, estas mujeres eligen la soltería y exigen una vida "más feliz".

Para 2026, cada vez más mujeres optan por la soltería, considerándola una fuente de plenitud. Lejos de los estereotipos, esta tendencia en las relaciones está redefiniendo las normas y celebrando la diversidad, la libertad y la plena autonomía en la vida.

Una tendencia que se está haciendo cada vez más evidente en todo el mundo.

Este fenómeno no se limita a una sola región: se observa en muchos países. En Estados Unidos, un estudio del Instituto Kinsey revela que el 16,5 % de las mujeres adultas optan por permanecer solteras, frente al 9 % de los hombres. En Europa, la proporción de mujeres de entre 25 y 34 años que viven sin pareja ha alcanzado el 41 %, el doble que hace cincuenta años.

En Japón, el movimiento 4B está ganando terreno entre las mujeres jóvenes, algunas de las cuales optan por alejarse de las relaciones románticas tradicionales. Como resultado, casi el 20% de las mujeres de entre 20 y 30 años priorizan ahora una forma de independencia en sus relaciones. Estas cifras revelan un cambio profundo: la soltería ya no se considera la opción por defecto, sino una alternativa más entre muchas.

Estar soltero, una elección que rima con satisfacción.

Contrariamente a la creencia popular, las mujeres solteras no necesariamente buscan algo que les falte. Varios estudios incluso demuestran que, en promedio, reportan un nivel de satisfacción ligeramente superior al de los hombres en la misma situación.

Una encuesta realizada a 2000 personas solteras revela que el 21,8 % de las mujeres optan voluntariamente por la abstinencia en las relaciones, frente al 15,1 % de los hombres. Su nivel de satisfacción promedio es de 2,8 sobre 5, en comparación con 2,6 para los hombres.

¿A qué se debe esta diferencia? Las investigaciones sugieren que las mujeres solteras invierten más en aspectos esenciales de su bienestar: su carrera profesional, sus amistades, sus pasiones y sus proyectos personales. Esta diversidad de compromisos contribuye a fortalecer su equilibrio general.

Recupera el control de tu vida

Esta decisión se basa en varios factores. La independencia económica juega un papel fundamental: aproximadamente el 70% de las mujeres graduadas la consideran una prioridad. Ser capaz de mantenerse económicamente ofrece una nueva libertad para construir la propia vida.

Algunos también mencionan sentirse cansados de lo que perciben como dinámicas de relación tóxicas o experiencias decepcionantes en aplicaciones de citas. Otros hablan del deseo de volver a centrarse en sí mismos, en sus cuerpos, en sus deseos y en sus planes.

Tras movimientos como el #MeToo, muchas mujeres exigen una mayor comprensión de sus límites y necesidades. La soltería se convierte entonces en un espacio de descanso, pero también de reconstrucción y autoafirmación.

Otra visión de plenitud

Viajar sola, desarrollar nuevas habilidades, cultivar amistades sólidas o simplemente disfrutar del día a día: para el 92 % de las mujeres solteras, el desarrollo personal se está convirtiendo en una prioridad. Ciertas generaciones, como las mujeres de la Generación X, parecen sentirse especialmente satisfechas con este estilo de vida. Suelen describir una sensación de estabilidad interior, alimentada por la experiencia y un mayor autoconocimiento.

Esto no significa que todo sea siempre fácil. Alrededor del 20 % de los encuestados mencionan experimentar a veces una ligera incomodidad emocional. Sin embargo, esto no pone en duda su elección en general, la cual perciben como positiva y acorde con sus necesidades.

Un modelo entre muchos, sin presión

Este movimiento no busca contraponer la soltería a la relación, sino ampliar las posibilidades. Estar en pareja puede ser fuente de alegría y equilibrio, al igual que estar soltero. Lo esencial reside en otra parte: en la capacidad de elegir lo que te conviene, a tu propio ritmo y sin presiones externas. Tu valía no depende ni de tu estado civil ni de un único modelo de éxito.

En 2026, estas mujeres nos recuerdan con fuerza que la plenitud puede adoptar muchas formas. Y que vivir sola, en un cuerpo respetado y una vida que refleje quién eres, puede ser una aventura profundamente enriquecedora, libre y alegre.