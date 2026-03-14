Este hábito discreto que algunos hombres adoptan en una relación

Si bien las mujeres usan habitualmente la aplicación "Notas" de sus teléfonos para apuntar los nombres de sus futuros hijos y la lista de la compra, los hombres también la usan. Y no solo para recordar contraseñas o números de modelo de coche. Sus libretas digitales distan mucho de estar vacías, y su contenido es bastante romántico. En TikTok está surgiendo una tendencia: los hombres muestran esta "nota secreta" que guardan sobre sus novias en sus teléfonos.

Notas sobre las preferencias de su novia

Las mujeres no son las únicas que llenan las páginas virtuales de su aplicación "Notas", que es casi como un diario personal. Mientras que ellas la usan para escribir sus listas de compras, recordar los consejos de sus amigas, describir a su hombre ideal y recordar sus traumas infantiles, los hombres la usan con un propósito diferente. Y no, sus diarios no están llenos de jerga de videojuegos ni de rutinas de ejercicio incomprensibles. Los hombres dedican páginas enteras a sus novias y mantienen un archivo completo sobre ellas. Nada comprometedor, pueden estar seguros.

Cuando tu novio no te está bombardeando con Reels graciosos , probablemente está demasiado ocupado completando tu perfil y perfeccionando tu imagen online. A diferencia de las mujeres, que suelen tener un borrador de ruptura listo para usar, los hombres usan notas como si fueran post-it. Como no tienen suficiente espacio mental para recordar tu color favorito, tu talla de zapatos y tu bebida preferida de Starbucks, anotan estas cosas en sus notas.

Si bien esta técnica digna de James Bond podría parecer acoso viniendo de un desconocido, en manos de tu pareja suena particularmente tierna. Medir tu dedo anular anticipándose a una propuesta de matrimonio, los ingredientes de tu sándwich favorito de Subway, la fecha de vuestro primer encuentro… los hombres no quieren olvidar ningún detalle.

Un gesto considerado que se destacó en TikTok

Lejos de ser la costumbre de un psicópata obsesivo, este pequeño recordatorio sentimental es una hermosa expresión de amor. La creadora de contenido Jessica Kirk descubrió esta práctica secreta, que obliga a los hombres a girar sus teléfonos y explica por qué escriben mientras hablas. Tras su publicación, los hombres no lo negaron. Al contrario, confesaron sus tendencias románticas, incluyendo capturas de pantalla.

Abrieron con entusiasmo su aplicación "Notas", confirmando los rumores y compartiendo su minuciosa investigación sobre los gustos de su novia. Es casi como una biografía. Estos hombres no solo recuerdan el perfume característico de su pareja. Frecuencia de lectura, alergias, temas que la irritan, pequeñas manías diarias, el orden en que come, la única marca de yogur que consume… no son detalles triviales, sino un análisis exhaustivo y detallado. Ni siquiera James Bond puede competir. Si bien los hombres pueden titubear al planificar vacaciones o tareas domésticas, aquí demuestran sus habilidades organizativas.

Lo que realmente dice esta tendencia

Si tu pareja está escribiendo a las 3 de la mañana, probablemente no le esté escribiendo a su amante. Lo más probable es que esté anotando tu número de la suerte o tu pedido en el restaurante italiano. Estas notas de amor, que son casi como notas de revisión de la relación, demuestran principalmente un deseo: el deseo de prestar atención a los detalles. Recordar tu marca de chocolate favorita, la película que siempre te hace llorar o tu flor favorita no es para nada trivial. Es una forma sutil de demostrar que escuchas y recuerdas.

Esta pequeña libreta digital funciona como una brújula emocional . Te ayuda a planear una sorpresa, elegir el restaurante perfecto o simplemente a no olvidar un detalle importante. Claro que a algunos les resulta divertido este método casi "profesional" de expresar amor, pero detrás de ese aspecto algo metódico suele esconderse algo muy simple: el deseo de hacer las cosas bien.

Mientras que algunas mujeres registran esta información instintivamente, los hombres prefieren archivarla por escrito. Los hombres son capaces de memorizar trucos de Minecraft, pero necesitan recordatorios para anotar la fecha de su boda. Conocen de memoria las opciones de un modelo de coche y las funciones de una herramienta de bricolaje, pero les cuesta recordar la película favorita de Disney de su pareja. ¿Por qué? Porque las mujeres han sido condicionadas a recordarlo todo, mientras que los hombres siempre han sido más espontáneos.

Así que no, no se trata de un archivo secreto digno de un agente doble. Es simplemente una forma moderna de decir: «Me importas lo suficiente como para tomar nota». Y aunque la idea pueda parecer divertida, principalmente sirve para recordar algo esencial en cualquier historia: los pequeños gestos a menudo dicen más que mil palabras.