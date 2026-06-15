En una abadía catalogada como monumento histórico, esta ceremonia rodeada de miles de flores causó sensación.

Una ceremonia extraordinaria tuvo lugar en el corazón de uno de los monumentos más emblemáticos de Francia. El 1 de junio de 2026, la Abadía de Mont-Saint-Michel acogió un evento espectacular, organizado por la modelo china Ming Xi y el empresario Mario Ho, en un entorno de ensueño.

Una ceremonia espectacular en Mont-Saint-Michel.

El 1 de junio de 2026, la Abadía de Mont-Saint-Michel, joya del patrimonio francés y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979, fue el escenario de un evento excepcional y suntuoso. La modelo china Ming Xi y su esposo, el empresario Mario Ho, celebraron allí una ceremonia cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Compartidas en la cuenta de Instagram de la supermodelo, las fotos muestran un escenario espectacular, casi de cuento de hadas: una decoración lujosa, una multitud de invitados de prestigio y una arquitectura sin igual en el mundo.

Miles de flores para un ambiente de ensueño

El detalle más llamativo de las imágenes sigue siendo la composición floral, un sello distintivo del evento. Miles de flores transformaron el interior de la abadía en un jardín de ensueño, creando una impresión casi surrealista. Tanto es así que algunos internautas, al ver las fotos, se preguntaron si habían sido generadas por inteligencia artificial. Esta exhibición floral cosechó de inmediato la admiración de los amantes de los eventos de alta gama en todo el mundo.

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Una "privatización con fines filantrópicos", no un matrimonio oficial.

Si bien las imágenes sugieren una unión, la institución que administra el sitio rechaza expresamente el término "matrimonio". El Centre des Monuments Nationaux (CMN), que administra la abadía, quiso aclarar públicamente la situación: según ellos, se trató de una "privatización para un evento privado", lo que obligó a cerrar la abadía al público durante todo el día 1 de junio.

El CMN aclara que esta privatización se concedió «a un generoso mecenas» y que se trató de un arrendamiento remunerado que contribuyó al mantenimiento de la abadía y de los 110 monumentos gestionados por el Centre des Monuments Nationaux. La institución subraya además: «No fue una ceremonia religiosa».

Una pareja legalmente casada desde 2019.

Si bien el carácter oficial del evento fue algo limitado, es importante destacar que Ming Xi y Mario Ho no formalizaron su unión civil ese día. La pareja, que mantiene una relación desde 2017, ya había celebrado una ceremonia civil en 2019. Por lo tanto, la ceremonia en Mont-Saint-Michel fue más simbólica y personal que legalmente vinculante. Ming Xi lo recalcó al compartir las imágenes en sus redes sociales, donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

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Ming Xi y Mario Ho, dos figuras asiáticas prominentes

Ming Xi es una auténtica estrella en Asia. Graduada en moda por la Universidad Donghua de Shanghái, se dio a conocer en la industria de la moda en 2009 gracias al concurso Elite Model Look, donde obtuvo el tercer puesto. Desde entonces, ha desfilado para las casas de moda más importantes, desde Givenchy hasta Balmain, y fue imagen de la fragancia Flower by Kenzo en 2015, además de ser un ángel de Victoria's Secret.

Junto a él se encuentra Mario Ho, miembro de la renombrada familia Ho de Macao, una de las más influyentes de la región. Además de su herencia familiar, se ha consolidado como un exitoso empresario en diversos sectores, incluyendo los deportes electrónicos. La pareja se encuentra, por lo tanto, entre las personas más prominentes y adineradas de Hong Kong y China continental.

Un apego deliberado a Normandía

La elección de Mont-Saint-Michel no fue insignificante para la pareja, que tiene una conexión especial con Normandía. Ming Xi comentó a una revista de moda que disfrutó especialmente cenando en Deauville, a la que llama "la ciudad natal de Chanel". "Eso hizo que la elección fuera aún más simbólica", explicó. Casi un año antes, la pareja también había compartido en su cuenta de Instagram fotos de una escapada invernal a Mont-Saint-Michel, tomadas al atardecer.

Entre miles de flores, un escenario idílico y unos invitados cuidadosamente seleccionados, la ceremonia organizada por Ming Xi y Mario Ho en Mont-Saint-Michel se convertirá, por tanto, en uno de los eventos privados más importantes de 2026. Si bien la institución rechaza el término "boda" y prefiere hablar de una "operación de mecenazgo", las imágenes siguen circulando por todo el mundo, transformando la abadía milenaria en el escenario de un cuento de hadas contemporáneo.