¿Por qué a algunas personas les resulta difícil el contacto físico en una relación?

No todo el mundo es receptivo a las caricias suaves, los abrazos cálidos y las cosquillas juguetonas. Si bien estos gestos íntimos suelen ser naturales y espontáneos en una pareja, no siempre brindan la comodidad deseada. Algunos miembros de la pareja no responden al contacto físico, tensándose mientras que otros se excitan con facilidad. Y esto no es necesariamente una falta de romanticismo ni un signo de una relación en crisis. La explicación suele ser más compleja.

El cuerpo, un refugio seguro para los traumas.

Si bien los besos en el cuello y las tiernas caricias nocturnas provocan escalofríos en algunos, estas muestras de afecto repelen a otros. Una palma que acaricia con cariño los muslos durante la cena, un pulgar que roza la mejilla con una dulzura inimitable, brazos que se abren de par en par, dispuestos a recibir todas las penas del día… estas señales de ternura son casi parte del lenguaje del amor . Generalmente, nos sumergen en un estado de pura dicha y nos embriagan de alegría.

Sin embargo, algunas personas se sienten incómodas con el contacto cercano y lo perciben como una intrusión, incluso una agresión silenciosa. Son las mismas personas que evitan un beso en la mejilla, que fingen un resfriado para mantener la distancia, que rechazan los abrazos y que se asustan al ver una mano extendida. Incluso a un ser querido no se le permite traspasar ciertos límites del cuerpo, que se contrae y se encoge ante el más mínimo contacto físico.

Quizás tú también tengas zonas claramente definidas de contacto físico y te retraigas en cuanto tu pareja se acerque. Y, contrariamente a las apariencias, esto no refleja frialdad interior ni falta de empatía. El cuerpo es particularmente elocuente y contiene toda nuestra historia. Guarda recuerdos, a veces dolorosos, que se reactivan con el simple contacto. «He observado que estas personas que temen al contacto físico suelen tener una historia física bastante compleja con su madre», explica la psicoanalista Sylvie Consoli a la revista Psychologies . Huir es, por lo tanto, una forma de protegernos, de mantener enterrados bajo nuestra piel esos viejos fantasmas del pasado.

El tacto se ha vinculado a una obligación

El cuerpo retiene todas las experiencias pasadas: los besos forzados de la infancia para mostrar cortesía a los padres, los abrazos que se sentían como chantaje emocional por parte de una expareja tóxica, o las caricias interesadas de un primer novio que desconocía el consentimiento. «El cuerpo recuerda lo que la mente a veces quiere olvidar. El inconsciente se manifiesta entonces a través de la aversión», explica la terapeuta sexual Julie Nélia . Un simple masaje en el hombro, completamente inofensivo, puede provocar malestar porque, inconscientemente, piensas: «Él esperará más» o «Siente que le pertenezco».

Aunque tu pareja tenga buenas intenciones y solo quiera reafirmar su amor, tu cerebro recurre a atajos y activa espontáneamente el modo de protección. El sistema nervioso aprende asociaciones y puede reaccionar automáticamente; es como una sirena de coche hipersensible que se dispara al menor contacto. Para ti, el contacto físico es una limitación, una moneda de cambio. Esto explica por qué te resulta difícil el contacto físico, especialmente en situaciones íntimas.

Cuando la carga mental hace que cada contacto sea insoportable

Después de un día estresante, haciendo malabarismos con complicados archivos de trabajo y las exigencias de la vida adulta, incluso una caricia suave te parece demasiado. Necesitas espacio, y en cuanto tu pareja invade tu territorio y tu espacio personal, dejas claro que no es el momento adecuado.

Evitas sus brazos, apartas sus manos del sofá y te quedas al borde de la cama para evitar su cuerpo bajo las sábanas. En resumen, ya estás tan sobreestimulada a diario que una palmadita amistosa en la espalda o que apoye la cabeza en tu regazo de repente te resulta muy intrusivo. «Cuando tu mente está saturada de tareas, responsabilidades o preocupaciones, se vuelve difícil encontrar disponibilidad emocional para la otra persona», añade la experta en relaciones.

¿Una señal de amenaza para la pareja?

En el imaginario colectivo, postergar las caricias, interrumpir los juegos románticos e ignorar las señales físicas de la pareja no es necesariamente una buena señal. Es el síntoma universal de una relación que se deteriora lentamente. Sin embargo, la terapeuta sexual ofrece una perspectiva más matizada: el hecho de que te sientas incómodo/a con los rituales de cortejo de tu pareja no significa que el romance haya terminado. "Tus sentimientos no son prueba de fracaso. Más bien, reflejan una evolución interna que merece ser reconocida".

Quizás vuestros lenguajes del amor sean diferentes. Él es sin duda más táctil, mientras que tú tienes otra forma de expresarte, menos tangible pero igual de simbólica. Él te dice "te quiero" con un beso en la frente, entrelazando los dedos durante un paseo, con la mano en tu cadera, y tú le correspondes con distintas expresiones, a través de palabras de afirmación o regalos hechos a mano sin ninguna ocasión especial.

En definitiva, que no te guste que te toquen no te convierte en una persona fría o inaccesible. Simplemente significa que tu cuerpo tiene su propio lenguaje emocional. Y en una relación sana, el amor también se expresa a través de esta capacidad de comprender el lenguaje emocional de la otra persona, sin ser insistente.