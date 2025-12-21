"Me engañó, lo castigé a mi manera": su venganza conmociona a los internautas

Marianne descubrió la infidelidad de su marido con un compañero de trabajo y optó por vengarse antes de divorciarse. Su historia en un podcast británico incendió las redes sociales, provocando risas nerviosas e indignación.

Una traición descubierta y una venganza calculada

En el podcast "It's a Girl Thing", presentado por Lucie y Ebony Day, Marianne relata cómo descubrió a su marido teniendo una aventura en la oficina. En lugar de una confrontación inmediata, opta por una venganza silenciosa: "Quería separarme, pero primero quería molestarlo un poco". Su ritual semanal es planchar las camisas de los domingos. Observando sus hábitos, vierte su propia orina diluida en el depósito de la plancha, transformando cada sesión de vapor en una "trampa olfativa invisible".

El aroma invisible que sigue cada paso

“La alegría de verlo planchar mi orina en sus camisas fue increíble”, confiesa. El olor se impregna en las fibras, liberado con el calor corporal en la oficina. Su esposo, ajeno a todo, se pavonea frente a su amante con una humillación olfativa oculta. Los presentadores del podcast reaccionan con una mezcla de asco y diversión: Lucie lo ve como el “mata pasiones definitivo”, mientras que Ebony señala que el sudor amplificaría el efecto. Marianne saborea esta venganza secreta hasta el divorcio.

Reacciones explosivas y una cascada de testimonios

La historia se viralizó y desató una ola de confesiones. Los internautas oscilaron entre la sorpresa ( «¡Qué asco!» ) y la empatía ( «Se lo buscó, lo entiendo» ). Otros compartieron sus venganzas: cepillos de dientes en el baño, llaveros con el número de su ex esparcidos por la ciudad.

En definitiva, estas historias de engaño y venganza ilustran un mundo de citas plagado de desconfianza, donde el humor negro enmascara una profunda ira ante la traición. Esta anécdota "extrema" plantea la pregunta: ¿hasta dónde llegaremos para recuperar el control tras una infidelidad?