El impacto de ciertos apodos en tu relación

En una relación, es común ponerse apodos y llamar a la persona amada por un nombre distinto al de pila. Sin embargo, algunos apodos suenan mejor que otros. De hecho, algunos apodos son verdaderos destructores de la pasión y les cuesta conectar con el corazón. Estos apodos empalagosos, que encabezan la lista de los peores escenarios, pueden cambiar el curso de una relación y causar arrepentimiento a quien los usa.

Estos apodos son más escalofriantes que inspiradores.

Las parejas suelen ponerse apodos cariñosos para facilitar la conexión emocional y reafirmar su amor con cada palabra. A veces es una lluvia de ideas, a veces surge espontáneamente. En un frenesí romántico, un "bebé" o un "cariño" se nos escapa de los labios, y esa palabra queda grabada en nuestro lenguaje del amor para siempre.

Y dentro de este vocabulario empalagoso, algunos apodos son más tolerables que otros. Estos apodos cariñosos, que ni siquiera los actores de comedia romántica se atreverían a usar, son más veneno que miel para los oídos. Cuando nuestra pareja se digna a pronunciarlos en público, solo queremos desaparecer bajo tierra o meternos en una ratonera. Más allá del ataque fonético, provocan una incomodidad palpable.

Estos apodos no solo hacen que los solteros empedernidos se estremezcan, sino que también provocan un escalofrío de vergüenza en quienes los reciben. Incluso los nombres de Pokémon son más favorecedores. Entre los apodos infantiles que te hacen parecer un niño de cinco años y las metáforas torpes que harían aullar a Baudelaire, ¿cuál es el más terrible?

El sitio web Superdrug Online Doctor ha clasificado los apodos que no son precisamente emocionantes, pero sí provocan náuseas. Mediante una encuesta, los encuestados enumeraron los apodos que consideraban "demasiado ridículos". Sorprendentemente, no fue "mi pastelito" ni "bebé", sino "papá" los que obtuvieron el 72% de los votos. Le siguieron "chica", "princesa" y "cariño", seguidos de "mi azúcar" con el 50% de los votos.

Por el contrario, estos apodos seguro que te gustarán.

Para dar en el clavo a la primera y evitar herir la sensibilidad de los aficionados a la prosa, también existen apodos "superventas", que dejan una impresión más amable y agradable. Un apodo debe ser una muestra de afecto y no una reacción instintiva. Cada país tiene sus apodos favoritos, pero algunos "nombres en clave" sentimentales se usan en todos los idiomas y atraen a personas de todo el mundo.

Entre ellos se encuentra "bebé", el término cariñoso común para la mayoría de las parejas del mundo. "Mi amor" también es un término estándar, al igual que "cariño". Esta lista no se elaboró a partir de nuestras preferencias personales, sino de un estudio a gran escala realizado por la página web Preply . "Gatito", "oso", "ratón", "gatito", "conejo", "cariño"... Los apodos derivados de animales también son populares entre las parejas. Al contrario de lo que se podría pensar, no son degradantes, sino más bien halagadores, ya que evocan cierta ternura.

¿Y por qué no buscar un apodo único?

Algunas parejas eligen apodos únicos, inspirados en sus respectivos rasgos de carácter, nacidos de una broma privada o de una anécdota romántica. Nadie más responde a este apodo, que, por cierto, tiene un valor sentimental diez veces mayor.

Elegir un apodo inusual es complicado y requiere cierta destreza lingüística, pero demuestra que has pensado en un nombre original y genuino. Te has esforzado mucho para encontrar una palabra que le quede bien a tu ser querido. No elegiste un apodo al azar de una lista predefinida, ni pediste ideas nuevas a chatGPT.

Y el otro lo ve como una prueba de amor, una muestra de cariño, una muestra de complicidad. Es como hacer un regalo con tus propias manos, de forma artesanal. Es cierto que no es el más bonito ni el más logrado, pero sí el más conmovedor. Este apodo, creado con el corazón, es un ancla emocional, casi como una palabra clave que despierta emociones positivas al instante.

Un apodo, esa palabra que conecta a dos personas y despierta mariposas en el estómago con cada palabra, puede beneficiar o perjudicar a la pareja. Cuidado con los apodos demasiado cliché o demasiado sentimentales.