¿Por qué algunas personas aún conservan recuerdos de su ex, incluso cuando están casados?

Algunas personas queman fotos de sus romances pasados y borran todo rastro de la relación amorosa inconclusa, mientras que otras guardan estos recuerdos en una caja. Esta práctica, a menudo malinterpretada, lleva a creer que la otra persona se arrepiente o siente nostalgia sentimental. Sin embargo, guardar recuerdos de un ex o tener una carpeta llena de cartas de amor no es necesariamente alarmante.

Un ritual tranquilizador para algunos

Cuando una pareja se separa, algunas personas hacen una hoguera catártica con regalos de sus exparejas y se deshacen de todo lo que les recuerde ese momento. Estas personas se apresuran a revender joyas preciosas en línea y destruyen evidencia tangible de sus momentos compartidos. Para ellas, esta limpieza emocional es necesaria para seguir adelante y olvidar más rápido.

Por el contrario, algunas personas guardan recuerdos en una caja: fotos de vacaciones o peluches ganados en la feria. Los más románticos incluso llegan al extremo de guardar entradas de cine, facturas de restaurantes, billetes de avión y notas adhesivas garabateadas por la mañana. Y cuando comienzan una nueva etapa romántica, su primer instinto no es correr a vaciar esa caja ni usar las declaraciones escritas a mano de sus exparejas como leña para la barbacoa.

Desde una perspectiva externa, estas personas tan conservadoras parecen atrapadas en el pasado y apegadas a alguien que supuestamente les ha dejado el corazón. Naturalmente, surgen preguntas y nos preguntamos si esa persona está "lista" para construir un futuro con nosotros. Sin embargo, Claire Alquier, sexóloga y terapeuta de pareja, pone esta costumbre shakespeariana en perspectiva en las páginas de Slate . "Nos aferramos al recuerdo y al hecho de que la relación existió. Es necesario, incluso validante. Nos decimos a nosotros mismos que nuestra inversión no fue en vano". Estas no son pruebas de infidelidad emocional, sino fragmentos de vida. Además, hay personas que valoran los objetos y les cuesta despedirse, incluso cuando implican un llavero de "Te quiero".

Cómo aliviar el duelo por un romance

Las personas que guardan recuerdos de sus exparejas a mano no necesariamente creen firmemente en el amor incondicional que perdura hasta el final. Tampoco todas sufren de dependencia emocional retardada.

Mientras algunos prefieren una ruptura radical, reduciendo los recuerdos a cenizas, otros optan por un destete suave. Con cada cambio, se desprenden de una reliquia de ese amor perdido. Es menos violento que quemarlo todo de golpe. Estos recuerdos, que al principio percibimos como un viajero que extraña su hogar, no conducen a la introspección, sino a la aceptación. En algunos casos, incluso nos permiten apreciar mejor la relación actual.

Las etapas de una ruptura son similares a las del duelo. Guardar cartas, regalos u otras pertenencias de tu ex puede servir como transición, explica la psicóloga Marie-Hélène Simard a Slate. Y siempre es más fácil borrar fotos antiguas de pareja en Facebook que destruir copias en película cuando el acto se vuelve real y tangible.

Hablar de ello disipará cualquier duda.

Cuando esta caja de recuerdos, llena de dulces palabras y objetos narrativos, cae en manos de la pareja, mil escenarios pueden desplegarse en su mente. Encontrar rastros de la presencia de otra persona nunca es realmente placentero. Incluso si son solo recuerdos abstractos, pueden despertar temores en la otra persona y destrozar todas sus certezas. De ahí la importancia de hablarlo abiertamente, incluso si eso significa reabrir viejas heridas.

Cultivar la privacidad y la independencia es esencial para mantener viva la pasión, pero algunos temas merecen ser abordados. Es mejor hablar de la existencia de esta caja de Pandora que dejar que tu pareja la descubra por sí sola e imagine lo peor.

Al hablar de esta caja, enfatize el amor y la importancia que le da a su relación actual, a la vez que se asegura de que su pareja se sienta segura. Este es el momento perfecto para destacar que es posible apreciar el pasado mientras se construye un futuro sólido juntos. Estas son las recomendaciones de Stephen Oreski, psicoterapeuta y consejero matrimonial, quien habló con la revista Brides .

Los sexólogos coinciden en que no hay una forma correcta o incorrecta de afrontarlo. El duelo por el fin de una relación sigue siendo una experiencia profundamente personal, y cada persona lo aborda de forma diferente, ya sea aceptando esos recuerdos o desprendiéndolos. Y un breve recordatorio: el matrimonio no borra todo lo anterior.