Para encontrar el amor, recurre a la publicidad urbana: 4.000 pretendientes la esperan.

Para evitar las aplicaciones de citas, optó por un método radicalmente diferente. En California, Lisa recurrió a vallas publicitarias urbanas para encontrar a su futuro esposo… y la iniciativa atrajo a más de 4000 pretendientes, según ella.

Vallas publicitarias gigantes para encontrar a tu alma gemela

Lisa, residente de San Mateo, California, decidió explorar nuevas posibilidades. Cansada de las citas en línea, alquiló vallas publicitarias digitales a lo largo de la autopista 101, una vía transitada que conecta Santa Clara con el sur de San Francisco. Su rostro aparece en gran formato, acompañado de un mensaje claro: busca marido.

Los conductores interesados están invitados a visitar su sitio web, donde explica su enfoque y los criterios que considera esenciales. El artículo fue publicado por el New York Post y posteriormente recogido por varios medios internacionales. La iniciativa despertó rápidamente curiosidad y reacciones en redes sociales.

Criterios detallados

En su sitio web , Lisa especifica que busca a un hombre de entre 35 y 47 años que desee formar una familia próximamente. También indica que valora compartir convicciones políticas, situándose en la izquierda. Esta transparencia es parte integral de su enfoque. El objetivo: evitar malentendidos y ahorrar tiempo. En menos de un año, más de 4000 hombres han respondido a su llamada.

Tras una cuidadosa selección inicial, explicó que había preseleccionado unos veinte perfiles. De ellos, cinco fueron invitados a citas. Describió la selección como "considerada y organizada". El día de San Valentín, Lisa incluso compartió que había pasado la noche con uno de los candidatos con quien había conectado unas semanas antes. Sus planes incluían una película y una cena sencilla.

Un enfoque divisivo

Aunque algunos aplauden la originalidad y la audacia de la iniciativa, otros la critican duramente. Las reacciones en redes sociales son diversas. Algunos usuarios describen la estrategia como "desesperada", mientras que otros la ven como "una forma desafiante de recuperar el control de la vida amorosa".

Lisa explica que lanzó esta campaña con un toque de humor, frustrada por las limitaciones de las apps de citas. Admite que no anticipó la atención mediática que recibiría el experimento. Para proteger su privacidad, pide a los candidatos seleccionados que firmen un acuerdo de confidencialidad. Considera esta precaución necesaria dada la visibilidad de su proyecto.

Cuando el amor se hace público

La publicidad urbana, habitualmente reservada para campañas comerciales, se convierte en una herramienta para encontrar el amor. La iniciativa de Lisa cuestiona la frontera entre el espacio privado y el público. Al mostrar su búsqueda de pareja en vallas publicitarias visibles a miles de conductores cada día, transforma una búsqueda íntima en un proyecto.

Esta decisión también pone de relieve las dificultades que enfrentan algunas personas solteras al usar las herramientas digitales tradicionales. Al anunciarse en la Autopista 101, Lisa evita los algoritmos para hablar directamente con el público. Aunque el resultado de su aventura es incierto, una cosa es segura: su iniciativa ya ha tenido un impacto.

Finalmente, al alquilar vallas publicitarias para encontrar el amor, Lisa transformó su búsqueda personal en un fenómeno mediático. Su "experimento" ilustra la creatividad que algunas personas despliegan en su búsqueda de su alma gemela. Entre la audacia, la controversia y la esperanza, esta iniciativa californiana demuestra que, a veces, el amor también se puede encontrar... a gran escala.