¿La sobreabundancia de perfiles en las páginas de citas es un problema para la estabilidad de las parejas?

Las aplicaciones de citas brindan acceso a cientos de perfiles en minutos. ¿Puede esta sensación de abundancia constante debilitar las relaciones una vez formada la pareja? Entre la ilusión de infinitas opciones y las cambiantes normas del amor, varios estudios científicos arrojan luz sobre este debate.

Una lógica del “mercado del amor” analizada por investigadores

Plataformas como Tinder, Bumble y Meetic se basan en el principio de acumular perfiles filtrados por criterios. Este mecanismo ha sido estudiado en profundidad por el psicólogo Eli Finkel y sus colegas.

En un análisis publicado en Psychological Science in the Public Interest , investigadores explican que las páginas de citas transforman la búsqueda del amor en un proceso de selección comparable a un mercado estructurado por filtros algorítmicos. Según ellos, la exposición a una gran variedad de opciones puede alterar la forma en que las personas evalúan a sus posibles parejas y reforzar la idea de que siempre hay una alternativa más adecuada.

La paradoja de la elección: ¿demasiadas opciones, menos satisfacción?

El concepto de "paradoja de la elección", desarrollado por el psicólogo Barry Schwartz, sugiere que una multiplicación de opciones puede reducir la satisfacción y aumentar la ansiedad por tomar decisiones.

Aplicado a las citas online, este fenómeno podría explicar por qué a algunas personas les cuesta comprometerse en una relación a largo plazo. El conocimiento de la gran cantidad de perfiles disponibles puede fomentar la idea de que una pareja potencialmente "mejor" sigue estando al alcance. Es importante destacar que este concepto no es exclusivo de las aplicaciones de citas, pero los investigadores lo utilizan con frecuencia para analizar sus efectos.

¿Está realmente debilitado el compromiso?

Algunas investigaciones demuestran que la simple exposición a alternativas puede influir en nuestra percepción de la historia que se está desarrollando. Un estudio publicado en Computers in Human Behavior examina la dinámica de los encuentros a través de aplicaciones. Destaca la importancia de la comunicación y la transición a interacciones offline para mantener una conexión sólida. Los investigadores indican que los usos, no la herramienta en sí, determinan en gran medida la calidad de la relación.

Los investigadores no concluyen que la multiplicidad de perfiles conduzca mecánicamente a rupturas, pero destacan el papel central de los comportamientos adoptados por los usuarios.

¿Son menos estables las parejas formadas online?

Contrariamente a algunas ideas preconcebidas, los datos disponibles no muestran que las parejas que se conocieron por Internet sean más frágiles.

Un estudio a gran escala analizó más de 19.000 matrimonios en Estados Unidos. Los resultados indican que las parejas que se conocieron en línea reportaron niveles de satisfacción comparables, o incluso ligeramente superiores, a los de quienes se conocieron en persona, así como una tasa de separación ligeramente menor en el momento del estudio. Estos datos sugieren que el método de encuentro no es, en sí mismo, un factor de fragilidad matrimonial.

La trivialización de las aplicaciones de citas

El uso de plataformas digitales se ha generalizado en los últimos años. Según el Pew Research Center, en 2020 , aproximadamente el 30 % de los adultos estadounidenses reportaron haber usado una aplicación o sitio web de citas.

El informe destaca que, si bien algunas experiencias son negativas (acoso, comportamiento inapropiado), la mayoría de los usuarios describen su experiencia general como positiva o neutral. Esta normalización ayuda a integrar las citas en línea en las relaciones románticas contemporáneas, sin implicar necesariamente una mayor inestabilidad.

La ilusión de abundancia, un factor psicológico más que estructural

Las investigaciones coinciden en un punto: la sobreabundancia de perfiles puede influir en la percepción de alternativas, pero no conlleva automáticamente un debilitamiento de las relaciones. Los siguientes factores juegan un papel decisivo:

claridad de las intenciones relacionales

comunicación en torno a la exclusividad

inversión emocional

compatibilidad y proyectos conjuntos

En otras palabras, la aplicación actúa como una herramienta. La dinámica relacional depende principalmente de los comportamientos y expectativas de los socios.

Entre la libertad de elección y el compromiso

La proliferación de perfiles puede crear la impresión de un sinfín de posibilidades, lo que podría alimentar la indecisión persistente en algunas personas. Sin embargo, los datos científicos disponibles no demuestran que las parejas formadas a través de aplicaciones de citas sean menos estables. La fortaleza de una relación reside principalmente en factores interpersonales: confianza, comunicación y compromiso mutuo. Las aplicaciones de citas transforman la forma en que las personas se conectan, pero no determinan, por sí solas, la estabilidad de una relación.

En un entorno donde las opciones parecen numerosas, la capacidad de elegir e invertir sigue siendo el verdadero desafío de las relaciones románticas contemporáneas.