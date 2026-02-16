Preparar argumentos en la cabeza: este reflejo mental común explicado

Antes de que estallen las discusiones en público, las ensayamos mentalmente como si fueran un guion. Practicamos nuestras réplicas, pulimos nuestros argumentos y nos preparamos para este intercambio verbal para que no nos pille desprevenidos cuando finalmente ocurra la confrontación. Sin embargo, cuando llega el momento, a veces tenemos lapsus de memoria y nos vemos obligados a improvisar. Anticipar discusiones en una relación no es un reflejo trivial, y una sexóloga explica esta preparación mental para los enfrentamientos.

Preparar argumentos en la cabeza, un hábito común

Hay discusiones que surgen de la nada y otras que simulamos mentalmente mucho antes de que ocurran. Es como calentar antes de la pelea. No queremos que nuestras palabras superen a nuestros pensamientos, ni que la ira nos haga decir cosas de las que nos arrepentiremos al instante.

Así que ensayamos la escena de antemano, imaginando las posibles reacciones de nuestra pareja y creando un guion digno de la gran pantalla. Desde fuera, es casi una representación teatral o un ataque de locura. Si de niños nos contábamos historias imaginarias llenas de unicornios y hadas mágicas, de adultos improvisamos diálogos falsos entre nosotros y nuestra pareja sobre algo tan trivial como un desastre en la colada o una tarea doméstica descuidada.

Nos encontramos hablando con nosotras mismas, revisando nuestros argumentos, ensayando nuestras frases como si nos preparáramos para un examen oral importante o asistiéramos a un juicio. Este ensayo sumamente realista del conflicto inminente no es el "delirio de una chica perfeccionista", ni la actividad de un "psicópata", como a veces se sugiere. En TikTok, las mujeres incluso bromean sobre esta práctica, subtitulándola "Estoy practicando discusiones con mi novio" al ritmo de "Rap God" de Eminem. Es casi un rito de paso. Preparar argumentos mentalmente, como un bocadillo de diálogo en un cómic, tiene un valor real para los involucrados. Es una forma de mantener el control y tranquilizarse. En psicología, la traducción es diferente.

Una forma inconsciente de evitar el conflicto

Preparar argumentos mentalmente, aunque nunca se materialicen, no es solo un cliché de la comedia romántica. Es común, sobre todo entre las mujeres. Al menos, esa es la conclusión a la que llegó la sexóloga Gigi Engle en Refinery29 . Y no, no es señal de una imaginación desbordante, sino más bien de una tendencia a minimizar los sentimientos y reprimir las frustraciones.

"Algunas mujeres crean escenarios y discusiones en su cabeza para evitar conflictos, porque nos enseñan que estos sentimientos deben reprimirse", señala la experta. En resumen, preferimos representar las discusiones en nuestra mente y resolverlas a medias en lugar de expresárselas claramente a nuestra pareja. Y no es por miedo a las consecuencias, sino porque nos decimos "no vale la pena" o "estoy exagerando". Es más fácil darnos reprimendas imaginarias que enviárselas a la persona real, a veces incluso a la habitación de al lado.

Pero también es una forma de autosabotaje.

Preparar argumentos mentalmente nos da cierto poder en el momento, pero este hábito puede ser contraproducente rápidamente. «En las relaciones heterosexuales, se espera que suavicemos las cosas», explica el experto. Como resultado, podemos perder el sueño para suavizar nuestras críticas, preparar frases iniciales ligeramente provocativas y anticipar las respuestas de nuestra pareja. Nos llenamos la mente de argumentos «fantasma» para proteger a nuestra pareja lo máximo posible en el gran día.

Paradójicamente, al priorizar el bienestar de nuestra pareja, descuidamos el nuestro. Organizamos reuniones de crisis, intercambiamos ideas con nuestras amigas para conocer otras opiniones e incluso recreamos telenovelas en el baño por puro altruismo. Esto no es un acto de amor; es autosabotaje.

Cuando nos preparamos mentalmente para las discusiones, nos ponemos a la defensiva, soltamos insultos y visualizamos el peor escenario posible como si no hubiera otro resultado posible. Recurrimos al pensamiento dramático sin considerar jamás una alternativa pacífica, cuando en la vida real, simplemente sería cuestión de un diálogo maduro y constructivo . A veces imaginamos que tendremos la ventaja y ganaremos el juego de "quién tiene la razón". Una vez más, la experta señala que esto no es sano. Nos recuerda que la unidad es mejor que la división.

Planificar discusiones mentalmente puede ser contraproducente y perjudicar más que beneficiar una relación. Un psicólogo entrevistado por la revista Time recomienda programar las discusiones en lugar de enfurruñarse en silencio o gritarse.