Un profesor analiza el tiempo ideal que debemos pasar juntos para cultivar la armonía en la pareja.

Hay parejas que lo hacen todo juntas y viven como siameses, y otras que solo se ven brevemente y viven como si fueran compañeros de piso. Según el Dr. John Gottman, profesor de psicología de la Universidad de Washington que ha estudiado "el tiempo ideal para pasar juntos", lo importante no es tanto la duración, sino cómo se invierte ese tiempo juntos. Verse menos, pero con más intensidad, es el secreto de la felicidad.

6 horas juntos, pero no de cualquier manera

El Dr. John Gottman , quien ha examinado el amor desde todos los ángulos a lo largo de su carrera y ha hecho de las parejas su principal objeto de estudio, ha identificado la cantidad ideal de tiempo para pasar juntos. Para que una pareja perdure y mantenga viva la chispa a lo largo de los años, deberían pasar seis horas juntos a la semana. Sin embargo, hay un arte en cómo aprovechar este tiempo compartido. La idea no es simplemente estar uno al lado del otro y charlar desde extremos opuestos de la cama.

Como sugiere la experta en relaciones, este tiempo debe distribuirse sabiamente a lo largo de la semana para que cada pequeño momento se convierta en un acto de intimidad. Así que, en lugar de salir corriendo de la cama por la mañana y cubrirse la cara con las mantas, aprovechen la oportunidad para reafirmar su amor, sin exagerar. En lugar de estar pegados al teléfono, bombardeándose con Reels, reconectan con su pareja improvisando un masaje rápido o una lluvia de besos. La experta enfatiza la calidad de estos momentos. Estos momentos para " reavivar la llama " se sienten como interludios románticos en la rutina .

Momentos clave por la mañana (10 minutos por semana)

Las mañanas suelen ser ajetreadas. Todo sucede a un ritmo vertiginoso. Desayunamos mientras nos vestimos para ahorrar tiempo y entramos corriendo por la puerta gritando: "¡Nos vemos esta noche!". Apenas prestamos atención a nuestra pareja. Sin embargo, incluso si no tenemos ganas de hablar, podemos preguntarle cómo se sintió al despertar y qué planes tiene para el día. "Mostrar interés en la otra persona, aunque sea brevemente, es una valiosa señal de atención", explica la psicóloga.

Reuniones diarias (1 hora y 40 minutos por semana, o 20 minutos por día)

Al llegar a casa después de un largo día, nos vamos directos al sofá y solo pensamos en relajarnos. Preferimos la calidez de nuestra manta a la de nuestra pareja. Sin embargo, nuestro primer instinto debería ser abrazar y besar a nuestra alma gemela durante seis segundos (sin necesidad de cronómetro), y luego reflexionar sobre nuestro día, evitando quejarnos. Estos momentos de conexión ayudan a restablecer el vínculo después de un día separados.

Un diálogo significativo (35 minutos por semana)

Se nos da mejor criticar que hacer declaraciones románticas. Le recordamos a nuestra pareja que no ha sacado la basura o que olvidó tender la ropa, pero rara vez halagamos su ego. Sin embargo, no hay necesidad de esperar a San Valentín para agradecerle su presencia y llenarle de flores. No hay necesidad de lanzarse a monólogos shakespearianos ni recrear una escena de "Notting Hill". Podemos simplemente decir : "Estoy orgulloso de ti" o "Significas mucho para mí todos los días". Es especialmente gratificante (y funciona en ambos sentidos). La amabilidad es contagiosa.

Gestos cariñosos (35 minutos por semana)

No hace falta decirlo: cada pareja tiene su propio lenguaje del amor. Algunos ven las peleas infantiles como silenciosos "te amo", mientras que otros prefieren la sensibilidad de las conversaciones sinceras o la calidez del contacto físico. ¿La idea? Acercarnos emocionalmente, reconstruir la conexión entre mentes. Así que nos proponemos 5 minutos de ternura cada día.

Una velada romántica (2 horas por semana)

Y no nos referimos a noches en las que todos están con el móvil o absortos en la tele. Ya sea una cena en casa preparada juntos, una partida de juegos de mesa, un paseo a la luz de la luna o un descanso en el spa, simplemente necesitamos reunirnos, lejos de la rutina de " viajar, trabajar, dormir ".

Haz un balance de tu vida amorosa (1 hora por semana)

Algunos psicólogos recomiendan organizar "noches de discusión" para evitar el efecto "olla a presión" y evitar que las emociones exploten. Sin embargo, no hay necesidad de ser tan radical. También pueden sentarse alrededor de una mesa con algunos bocadillos (para animar el ambiente) y hacer una lluvia de ideas sobre su vida amorosa. ¿Por qué no crear un "frasco de emociones"? Por turnos, saquen de un papel y hablen de sus sentimientos. Sin duda, es más agradable que tener una discusión pública en la sala y que todo el vecindario se entere.

Al programar seis horas de tiempo de calidad con nuestra pareja, volvemos a priorizar la relación sin sofocarnos mutuamente. Esto ayuda a restaurar la armonía en el hogar y a fortalecer nuestro amor cada día.