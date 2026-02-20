Auriculares pegados a los oídos: qué revelan a veces sobre el estado interior de uno

Ya sea haciendo recados, tomando el metro, paseando por la calle o incluso trabajando, llevamos los auriculares pegados a los oídos desde la mañana hasta la noche. Este accesorio, que disimula el bullicio de la ciudad y reemplaza el ruido de los trenes con una agradable lista de reproducción, es casi una extensión de nuestra cabeza. El uso excesivo de auriculares no está exento de consecuencias psicológicas.

Una dificultad para escucharse a uno mismo

Los auriculares están prácticamente pegados a nuestros oídos. De camino al trabajo , reproducen las historias trepidantes de un podcast o la cautivadora narrativa de nuestro enésimo audiolibro. En el trabajo, ponen a todo volumen la música llamada "concentración intensa", que nos aísla de las distracciones externas y de los compañeros parlanchines. En el gimnasio, nos motivan con popurrís energéticos. Y por la noche, al llegar a casa, reproducen el sonido de la lluvia o los truenos, nuestras nanas de adultos. En resumen, estos accesorios con conexión Bluetooth , sucesores de la radio y el walkman, son una extensión de nuestra audición.

Cuando se quedan sin batería, es el fin del mundo. Te sientes completamente indefenso, como si no pudieras sobrevivir ni un día con el ruido ambiental. Como si tuvieras intolerancia auditiva a las bocinas, los motores y el estruendo de la gente. Usar auriculares constantemente no se trata solo de refugiarte en tu propia burbuja. Se trata de minimizar tu voz interior y silenciar tus emociones. Cuando el volumen de los auriculares está al máximo, tus sentimientos están en modo "silenciado".

“Los auriculares pueden ser una herramienta valiosa para aliviar el estrés escuchando música o un podcast de mindfulness. Sin embargo, su uso excesivo y compulsivo puede llevar a algunas personas a aislarse y a adoptar conductas de evasión social”, afirma el Dr. Grant Blashki en la revista Body and Soul . Por lo tanto, escuchar una sinfonía de cuencos tibetanos para relajarse antes de una entrevista no tendrá el mismo efecto “salvador” que escuchar éxitos musicales al azar durante la hora del almuerzo. Las personas adictas a los auriculares suelen ser las mismas que no soportan el silencio, la quietud absoluta. Temen la soledad y la agitación interior.

Cuando la música se convierte en un refugio

La explicación de esta adicción a los auriculares es quizás más racional y no siempre refleja un miedo descontrolado al silencio. Es bien sabido que «la música apacigua el alma». Es nuestra terapia, fácilmente accesible a través de auriculares o audífonos. Y no hace falta poner «Happy» de Pharrell Williams para disfrutar de ese subidón de dopamina. La música «actúa en el cerebro a través del circuito de las drogas, porque está vinculada al sistema de placer y recompensa», explica Pierre Lemarquis, neurólogo y neurofisiólogo, a actu.fr.

Esto explica el ansia casi obsesiva de ritmo y ritmo en nuestros oídos. Un sonido lleva a otro, como si fueran cuadrados de chocolate. La música también desencadena la liberación de morfina endógena e imita la composición química de los antidepresivos en el cuerpo. Sin riesgo de adicción. Sin duda, por eso no podemos evitar darle al play, independientemente de la actividad que estemos realizando. La música actúa entonces como un capullo ante la hostilidad.

Como señala el experto, la música también crea la ilusión de presencia: rompe el aislamiento. Además, tiene la ventaja de reavivar emociones positivas. Escuchar música que acompañó nuestra adolescencia o reuniones familiares es profundamente relajante. No en vano se prescriben sesiones de música para la memoria a personas con Alzheimer. Claro que escuchar episodios de crímenes reales sobre los peores asesinos en serie de la historia no es tan beneficioso.

El miedo al aburrimiento en el fondo

Mantener los auriculares bien puestos y dejar que esas pequeñas notas graves marquen el ritmo de nuestra vida diaria también es una forma de escapar de la monotonía. Este hábito auditivo, nada excepcional, refleja una necesidad constante de distracción, una dificultad para "no hacer nada". Escuchar contenido de audio repetidamente nos impide soñar despiertos, pensar, imaginar y crear.

Ver pasar el paisaje en un tren sin que los oídos se llenen de los últimos éxitos parece casi impensable. Es como dejar los auriculares en casa al salir a caminar solo. Sin embargo, el aburrimiento, aunque a veces angustioso y mareante, es profundamente reparador. "Hay que darse momentos de silencio: un paseo corto sin auriculares o dejar vagar los pensamientos", añade la Dra. Teresa Wenhart, psicóloga musical y música de Zúrich, en las páginas de 20 Minutes .

Usar auriculares desde la mañana hasta la noche no es señal de retraimiento ni de una actitud antisocial. Este comportamiento moderno, a menudo considerado de mala educación, indica problemas subyacentes.