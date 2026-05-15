Crans-Montana: La pareja de Tahirys Dos Santos hace su primera aparición pública.

En los Trofeos UNFP (que reconocen a figuras clave del fútbol profesional francés), el joven futbolista del FC Metz, Tahirys Dos Santos, hizo una aparición impactante junto a su pareja, Coline. La joven, superviviente del incendio del estadio Constellation, optó por dejar al descubierto las quemaduras en sus brazos.

Una fuerte presencia pública en los Trofeos UNFP.

Fue en la ceremonia de entrega de los Trofeos UNFP, celebrada en el Palacio Brongniart del segundo distrito de París, donde Tahirys Dos Santos apareció en el escenario junto a su pareja, Coline. El joven jugador del FC Metz, que recientemente firmó su primer contrato profesional, apareció de la mano de su pareja, varios meses después de la tragedia que los azotó.

La aparición de la pareja provocó de inmediato una oleada de emoción en la sala. Para Coline, fue una de sus primeras declaraciones públicas desde el incendio. La joven optó claramente por aceptar sus heridas, sin intentar ocultar las cicatrices en sus brazos y piernas.

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El incendio de Crans-Montana

Su aparición se produce tras una tragedia que conmocionó a la opinión pública. En la víspera de Año Nuevo, se desató un incendio en el bar Constellation de Crans-Montana, Suiza. Tahirys Dos Santos, gravemente herido, rescató a su pareja, Coline, de las llamas, un acto que recibió amplia cobertura mediática. Ambos sufrieron quemaduras en el 30% de su cuerpo. Las consecuencias físicas, proporcionales a la violencia del suceso, requirieron atención médica intensiva y un programa de tratamiento que continúa hasta el día de hoy.

Las palabras de Tahirys Dos Santos

En el escenario de la ceremonia de entrega de los Trofeos UNFP, el joven jugador del FC Metz reflexionó sobre las angustiosas semanas posteriores al incendio. "Hoy me encuentro mejor después de unas semanas difíciles en el hospital", dijo. Más allá de su propia experiencia, quiso enviar un mensaje de apoyo a las demás víctimas: "Quisiera enviar un mensaje a las familias de las víctimas que aún se encuentran hospitalizadas: les ofrezco todo mi apoyo". Sus palabras fueron sobrias, marcadas por un reconocimiento a los progresos realizados y un pensamiento para quienes aún reciben tratamiento.

Las palabras de Coline se centraron en su reconstrucción.

El discurso de Coline también conmovió profundamente al público. Esta joven, exestudiante de comunicación, habló de la devastadora experiencia que había vivido. «Fue una experiencia muy dura que ha dejado secuelas en mi salud», confesó. En lugar de pensar en el futuro, prefirió centrarse en el presente: «Por ahora, no pienso en el futuro; me concentro en mi salud».

Esta declaración sirve como recordatorio de que, tras la imagen mediática de la "pareja superviviente", su realidad cotidiana sigue siendo la de una ardua recuperación física y psicológica. Al final de este emotivo segmento, Tahirys Dos Santos y Coline entregaron un trofeo al jugador del Lyon, Melchie Dumornay, concluyendo así su aparición en el escenario.

Al aparecer juntas en los Trofeos UNFP, Tahirys Dos Santos y Coline protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la noche. Al mostrar sus cicatrices y alzar la voz, la joven dio rostro y voz a una tragedia que hasta entonces se había contado principalmente a través del acto heroico de su pareja. Esta aparición sirvió como un crudo recordatorio, sin caer en el melodrama, del proceso continuo de sanación.