Cansados de pagar el alquiler cada semana, esta pareja optó por vivir en una autocaravana.

¿Y si la libertad se pudiera encontrar en tan solo unos metros cuadrados sobre ruedas? Esa fue la apuesta que hicieron Kath Cross y Stuart Hall. Cansada de gastar la mayor parte de sus ingresos en vivienda, esta británica decidió dar un giro radical a su vida y unirse a su pareja en una furgoneta camper adaptada . Desde entonces, la pareja ha estado recorriendo las carreteras de Europa y mucho más allá.

De la rutina diaria a la vida nómada

En 2022, Kath Cross dio un giro importante a su vida. Tras la independencia de sus hijas, se dio cuenta de que su apartamento de cuatro habitaciones ya no satisfacía sus necesidades. El alquiler suponía una carga considerable para su presupuesto. En lugar de seguir trabajando principalmente para pagar su vivienda, decidió vender sus pertenencias y adoptar un estilo de vida más sencillo. Entonces se unió a Stuart Hall en su autocaravana, con la intención de priorizar las experiencias sobre las posesiones materiales.

Una casa compacta, pero llena de posibilidades.

Su nuevo hogar es una furgoneta Mercedes Sprinter de 7,5 metros de largo, adaptada para la ocasión. En este espacio optimizado, todo tiene su lugar: dormitorio, cocina, zona de trabajo y sala de estar. Mudarse de una casa grande a una casa móvil inevitablemente requiere algunos ajustes. Sin embargo, la pareja afirma que rápidamente encontraron su equilibrio. Para ellos, la comodidad ya no se mide en metros cuadrados, sino en libertad de movimiento y calidad de vida.

Más de 40.000 kilómetros de aventuras

Desde que partieron, Kath y Stuart han recorrido más de 40.000 kilómetros a través de quince países. Su viaje los ha llevado desde los paisajes salvajes de Escocia hasta las carreteras de Europa continental, llegando incluso a los Balcanes. Entre sus experiencias más memorables se encuentra el descubrimiento del Sáhara, un sueño que Kath había acariciado durante muchos años. Cada destino se convierte en una oportunidad para descubrir nuevas culturas, conocer a la gente local y vivir a su propio ritmo.

Un presupuesto controlado

Contrariamente a la creencia popular, este estilo de vida nómada les resulta más económico que su forma de vida anterior. La pareja gasta entre 900 y 1200 libras esterlinas al mes para cubrir todas sus necesidades, lo que equivale aproximadamente a entre 1050 y 1400 euros. Una parte importante de este presupuesto se destina a combustible, esencial para sus viajes. Aun así, sus gastos siguen siendo inferiores al alquiler que Kath pagaba semanalmente.

Una historia nacida en los senderos

Kath y Stuart se conocieron en 2021 en un club de senderismo en el sur de Gales. Su pasión compartida por la naturaleza los unió rápidamente. Durante su primer año juntos, escalaron más de cien picos británicos. Un largo viaje por carretera a Escocia en la autocaravana de Stuart convenció finalmente a Kath de que esta vida de aventuras era para ella.

Elegir la libertad en lugar de la acumulación

Con el paso de los años, Kath ha desarrollado una perspectiva personal sobre el papel de los objetos en nuestras vidas. Al deshacerse gradualmente de lo innecesario, afirma haber experimentado una profunda sensación de alivio e independencia. Para la pareja, el objetivo no es acumular más y más cosas, sino crear una vida cotidiana que refleje su personalidad. Esta filosofía resulta cada vez más atractiva para quienes buscan flexibilidad y experiencias enriquecedoras.

Hoy, Kath y Stuart continúan su viaje, compartiendo su aventura a través de su empresa de creación de contenido, llamada "Vanavigation". Cuatro años después de partir, siguen explorando el mundo con la misma convicción: a veces, reducir el espacio vital puede ampliar significativamente los horizontes.