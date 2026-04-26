Al vivir juntas, estas mujeres se están ofreciendo una jubilación en un acuerdo "compartido".

Cada vez más mujeres optan por compartir su jubilación viviendo en una casa compartida. Es una forma de combinar independencia, vida social y una rutina diaria más relajada. Este estilo de vida, aún relativamente poco común pero en rápido crecimiento, está redefiniendo cómo vivimos en la tercera edad.

Vivir juntos para romper con el aislamiento

El aislamiento de las personas mayores es un problema bien documentado, especialmente entre las mujeres, que viven más tiempo y suelen quedarse solas tras enviudar. En este contexto, la vivienda compartida se presenta como una solución concreta y positiva.

La investigación sociológica demuestra que vivir en comunidad reduce la sensación de soledad y aumenta la interacción diaria. Los estudios sobre viviendas colaborativas sugieren que este tipo de vivienda fomenta de forma natural el apoyo mutuo, los intercambios espontáneos y una sensación de seguridad, al tiempo que permite a cada residente tener su propio espacio personal. La idea es sencilla y reconfortante: tener un hogar propio sin estar aislado.

Una alternativa entre autonomía y estructura colectiva.

La vivienda compartida para personas mayores ofrece un equilibrio entre dos modelos tradicionales: vivir solo en casa o mudarse a una residencia especializada. Proporciona una tercera opción, más flexible y a menudo más atractiva.

En la práctica, este tipo de vivienda permite a los residentes mantener su privacidad al tiempo que comparten las áreas comunes. Se pueden compartir comidas, actividades y ciertas tareas, lo que simplifica la vida diaria y fomenta las relaciones. Algunos paquetes también incluyen servicios compartidos, facilitando la vida sin que resulte rígida. Este modelo es especialmente atractivo porque permite a los residentes participar activamente en su vida diaria, dentro de un entorno dinámico y estimulante.

Los Babayagas, un proyecto pionero e inspirador.

En Francia, uno de los ejemplos más conocidos de este movimiento es la Maison des Babayagas en Montreuil. Diseñada por Thérèse Clerc, esta residencia para mujeres jubiladas se basa en una idea poderosa: envejecer juntas sin renunciar a la autonomía.

Las mujeres que viven allí comparten mucho más que un techo. Se organizan en torno a tres pilares: autogestión, solidaridad y participación cívica. Cada mujer participa en la vida de la comunidad y en la toma de decisiones colectivas. Este proyecto va más allá de la simple convivencia. Representa una forma activa y alegre de vivir la jubilación, donde cada mujer mantiene su lugar a la vez que contribuye a un proyecto común.

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Por qué este modelo resulta especialmente atractivo para las mujeres.

Diversos factores explican el creciente atractivo de estas formas de convivencia colectiva. Las mujeres viven más tiempo en promedio, suelen tener ingresos de jubilación más modestos y están más expuestas a la soledad.

Históricamente, ya existían modelos similares, como los beguinajes, donde las mujeres convivían en un espíritu de apoyo mutuo y comunidad. Las actuales residencias para personas mayores son una versión moderna, adaptada a los retos contemporáneos. Sobre todo, ofrecen algo invaluable: la oportunidad de elegir el entorno vital y las personas con quienes compartirlo.

Beneficios tangibles en la vida cotidiana

Los estudios sobre vivienda compartida destacan varios efectos positivos. Económicamente, compartir ciertos gastos reduce los costos. En la práctica, facilita el acceso a determinados servicios y alivia las limitaciones cotidianas.

Desde una perspectiva de salud, la investigación en salud pública destaca un punto importante: el aislamiento social puede afectar negativamente el bienestar general. Por el contrario, mantener interacciones regulares y un entorno social activo contribuye a una mejor calidad de vida y a una mejor salud mental. Si bien no constituye una solución médica, la convivencia en residencias para personas mayores actúa, por lo tanto, como un factor que contribuye al bienestar general.

Una tendencia que se espera que crezca

Con una población que envejece, estos modelos están atrayendo cada vez más la atención de las autoridades públicas y los actores del sector de la vivienda. La vivienda inclusiva, que incluye estas modalidades de convivencia compartida, se considera ahora una solución para el futuro. Nos permite replantearnos el envejecimiento no como un retiro, sino como la continuación de una vida activa, social y elegida.

Vivir juntos, pero cada uno a su manera.

Uno de los aspectos clave de estos proyectos es la libertad. Los residentes eligen a sus compañeros de piso, definen las normas de la casa y organizan su vida diaria a su antojo. Algunas iniciativas, como el proyecto Babayagas, van incluso más allá con la gestión colectiva del espacio. Esta autonomía refuerza la sensación de participación plena en la configuración del propio entorno.

En definitiva, a través de estas experiencias, la jubilación se transforma. Ya no es simplemente un tiempo de descanso, sino que puede convertirse en un tiempo de conexión, intercambio y proyectos comunes. La covivienda para personas mayores, impulsada por iniciativas pioneras, ofrece así una visión diferente: una vejez vibrante, elegida y profundamente humana, donde la palabra "juntos" adquiere todo su significado.