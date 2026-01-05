Ante una ola de soledad entre los ancianos, China recurre a una solución inesperada

Con casi 70 millones de personas mayores viviendo solas y un tercio de la población adulta, que se prevé que tenga más de 60 años para 2035, China se enfrenta a una crisis silenciosa pero masiva: la soledad de las personas mayores. Legado directo de la política del hijo único y del éxodo rural, esta realidad social se ha convertido en un importante desafío demográfico y humano.

Una generación sacrificada por las decisiones del pasado

Entre 1979 y 2015, la política del hijo único redefinió profundamente las estructuras familiares. Hoy en día, muchas personas mayores se encuentran solas, pues sus hijos han abandonado el campo para instalarse en las grandes ciudades. Una mujer de unos setenta años de Shenzhen resume esta realidad con gravedad : «Como sola, duermo sola, cuido mi salud sola». En los parques, abundan los anuncios clasificados: «Viudo busca pareja», símbolo de una búsqueda desesperada de conexión.

Leyes familiares que no se cumplen ampliamente

La ley china exige que los hijos mantengan contacto regular con sus padres mayores. En la práctica, se imponen pocas multas y su aplicación es limitada. Sin embargo, la situación se está volviendo urgente: en una década, se prevé que la proporción de personas mayores aumente del 20 % al 33 % de la población adulta.

Iniciativas sociales para reconstruir conexiones sociales

Ante esta situación, algunos municipios están innovando. Se organizan excursiones, se forman clubes en los parques y los centros para personas mayores ofrecen comidas comunitarias y actividades diarias para combatir el aislamiento. En Shanghái y Chengdu, están surgiendo espacios intergeneracionales para reconstruir los lazos comunitarios.

La tecnología digital, un nuevo aliado para los mayores de 60 años

Internet también se perfila como una solución inesperada . Las aplicaciones de citas para personas mayores proliferan en China, con perfiles creados explícitamente para "encontrar un compañero para el final de la vida". En Douyin (la versión china de TikTok), las series románticas se dirigen ahora a los mayores de 60 años. Y según encuestas locales, el 85 % de las personas mayores que se conectan a internet a diario afirman no sentirse nunca solas.

Una sociedad conectada para ayudar a las personas a envejecer menos solas

Las redes sociales también se están convirtiendo en un espacio de solidaridad: grupos de WeChat, vídeos en directo, foros de debate... El gobierno incluso fomenta activamente la transición digital de las personas mayores, considerándola una herramienta accesible y económica para combatir el creciente aislamiento. En un país donde la estructura familiar tradicional está cambiando, la tecnología se está convirtiendo gradualmente en un apoyo emocional y, quizás, en el rostro de una vejez más digna.

Si bien la tecnología no puede reemplazar la presencia humana ni sanar por completo las divisiones familiares heredadas del pasado, ofrece una respuesta pragmática a una creciente emergencia social. Al aprovechar las herramientas digitales para reconstruir conexiones, China está experimentando una nueva forma de envejecer en una sociedad en rápida evolución. Queda por ver si esta solución puede mantenerse sin omitir la necesidad de un mayor apoyo humano.