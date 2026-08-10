Ella juega al baloncesto sentada sobre tacones e impresiona a los hombres.

A pesar de llevar un atuendo que no se parecía en nada al peto numerado y los pantalones cortos holgados que son el uniforme estándar del baloncesto femenino, logró una hazaña notable contra oponentes masculinos decididos a dominar el partido. Superada en número en esta cancha urbana, demostró una serie de habilidades técnicas y dribló hasta la canasta, todo ello con zapatos de vestir. Una demostración de talento y estilo que no dejó a nadie indiferente.

¡Anotar canastas con tacones y un mono: algo inaudito!

Los torneos de baloncesto suelen jugarse con un uniforme oficial que consiste en una camiseta sin mangas, pantalones cortos que permiten cierta libertad de movimiento y zapatillas deportivas capaces de soportar la potencia explosiva del jugador para llegar a la parte superior de la canasta. En este deporte de equipo, los jugadores profesionales necesitan un buen equilibrio. Es difícil imaginarlos haciendo mates con un atuendo glamuroso o con zapatos que parecen tacones de aguja que provocan vértigo. Sin embargo, la creadora de contenido @demiara_wavey lo logró: consiguió lo impensable, manteniendo la posesión total del balón a pesar de un atuendo que no propiciaba ni la velocidad ni los saltos.

Vestida con un mono de satén, más apropiado para cenas formales que para tiros libres, se mantenía suspendida a pocos centímetros del asfalto, sobre unas sandalias que exigían un buen equilibrio. Claramente vestida para una cena elegante con mantel blanco o una velada sofisticada, no pudo resistir la tentación de un rebote. Antes de llegar a su destino final, practicó algunos pases en una cancha callejera, construida entre prados y lagos.

Su llegada tuvo lugar en una zona recreativa para adultos, exclusivamente masculina. Contra todo pronóstico, no retrocedió: cruzó la línea de meta sin siquiera quitarse los zapatos. No les dio tregua a los caballeros y los hizo sudar profusamente. Mientras que una persona común ya habría acabado en el suelo con un tobillo torcido, esta atleta sobrehumana permaneció imperturbable. Casi daba la impresión de ser una campeona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Demiara • Gira por los 50 estados (@demiara_wavey)

Habilidades deportivas que se muestran en diferentes atuendos.

Esta jugadora experimentada, con años de entrenamiento a sus espaldas, practica habitualmente fuera de los gimnasios, en canchas públicas al aire libre. Esto explica su impecable habilidad y resistencia frente a estos hombres, quienes dejaron de lado parte de su orgullo durante este amistoso encuentro. Además, esta no es la primera vez que la joven se enfrenta a una situación así. Jugar con atuendos poco convencionales, que se alejan del equipamiento tradicional, forma parte de su visión artística. Es el hilo conductor de su contenido en línea, su sello distintivo.

Si bien a veces juega con atuendos más acordes al código de vestimenta básico, experimenta con diferentes estilos, pasando de pantalones deportivos holgados a minifaldas o de zapatillas acolchadas a icónicas suelas bermellón. En un video, incluso se la ve poniendo a prueba sus habilidades con un vestido de novia con abertura y tacones de aguja blancos impecables. Este enfoque dista mucho de ser superficial. No es un pretexto para llamar la atención, ni un cebo para clics. Es simplemente la ilustración de una mujer que puede ser todo a la vez: atlética , elegante y poderosa. En cualquier caso, las etiquetas no se ajustan a sus elecciones de moda.

Más que un partido amistoso: una forma de ocupar el espacio público.

Más allá de superar con éxito un reto técnico y de estilo —usar tacones en lugar de suelas reforzadas—, @demiara_wavey también está reivindicando a todas aquellas mujeres que se sienten obligadas a hacerse pequeñas en público y que pasan desapercibidas en lugar de existir plenamente. Desde la infancia, las niñas son meras espectadoras de partidos improvisados de fútbol o de pelota, confinadas a un pequeño y estrecho rincón del patio de recreo.

Un hábito preocupante que persiste hasta la edad adulta, cuando las mujeres se aíslan o sueñan con desaparecer bajo la capa de invisibilidad de Harry Potter. Cada espacio urbano, lógicamente accesible para todos, está asediado por hombres. Ya sean canchas de baloncesto al aire libre, parques de patinaje o zonas para entrenar en la calle , las mujeres no se sienten bienvenidas. Sin embargo, no hay símbolos tachados que indiquen los derechos de las mujeres en la entrada. Es un tabú inconsciente. Esta atleta, que atrae la atención tanto con el taconeo como con el rebote de la pelota naranja, no pide permiso para ocupar su lugar. Sigue sus deseos sin cuestionarlos y convierte cada aparición en una declaración.

En definitiva, @demiara_wavey no solo luce las mejores prendas de su armario mientras juega al baloncesto. Si bien algunos dicen que "el deporte no es un desfile de moda", esta experta en baloncesto logra combinar feminidad y potencia.