"Bolso analógico": esta tendencia anti-pantalla reemplaza el teléfono y evita el desplazamiento.

Sociedad
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Miriam Alonso / Pexels

¿Y si tu bolso se convirtiera en tu mejor aliado contra el desplazamiento interminable por las redes sociales? Esa es la sorprendente premisa del bolso analógico, una tendencia nacida en internet… para ayudarnos a desconectar de las pantallas. Detrás de este sencillo concepto se esconde un deseo genuino de recuperar el control de nuestra atención y reaprender a entretenernos de otras maneras.

Un bolso que definitivamente no quiere ser "inteligente".

La bolsa analógica —literalmente «bolsa analógica»— no es un accesorio tecnológico. Es una bolsa de uso diario, a menudo sencilla, con una sola regla: nada de dispositivos conectados. En lugar de un teléfono inteligente, guardas todo aquello que te invite a relajarte: libros de papel, cuadernos, lápices, crucigramas, cartas, kits de bordado, lana, revistas, incluso cámaras de fotos analógicas o pequeños reproductores de MP3. La idea no es estar «más» ocupado, sino estar ocupado de una manera diferente.

En las redes sociales, especialmente bajo el hashtag #analogbag, muchas personas comparten el contenido de sus bolsos como una especie de manifiesto personal contra el desplazamiento automático por los feeds de noticias.

Una tendencia que comenzó en TikTok y se volvió viral.

El movimiento fue iniciado por Siece Campbell, una creadora de contenido radicada en Los Ángeles. En sus videos, presenta su "bolso analógico" como una alternativa concreta al doomscrolling, el hábito de desplazarse sin cesar por contenido que a veces genera ansiedad o resulta vacío.

Su idea caló hondo rápidamente. Se popularizó en TikTok, se compartió en Instagram y apareció en varios medios internacionales, adquiriendo proporciones inesperadas. En tan solo unos meses, se convirtió en símbolo de un deseo colectivo: bajar el ritmo sin desaparecer del mundo digital. ¿Lo más paradójico? Que fue precisamente en las plataformas más conectadas donde se extendió esta idea de desconexión.

Una respuesta suave a la fatiga digital

Más allá de la moda pasajera, el bolso analógico refleja un problema muy real: la saturación digital. Numerosos estudios muestran un creciente cansancio con las pantallas, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Algunos datos indican que una proporción significativa de usuarios de internet experimenta un impacto negativo por el uso de pantallas, ya sea en la concentración, el sueño o el bienestar general. Incluso un número considerable de jóvenes expresa su deseo de haber crecido con menos internet. En este contexto, la bolsa analógica se presenta como una solución sencilla, casi intuitiva: sustituir el reflejo de usar el teléfono por un objeto tangible, accesible y relajante.

Recupera tu atención, un objeto a la vez.

Para la Dra. Marie-Anne Sergerie , psicóloga especializada en ciberadicción, este enfoque responde a una necesidad fundamental: comprender mejor qué nos produce alegría en nuestro día a día. Preparar la mochila se convierte entonces en un pequeño ejercicio de autodescubrimiento. ¿Te apetece dibujar? ¿Leer? ¿Crear algo con tus manos? Lejos de las notificaciones, estas actividades requieren una atención más concentrada, constante y, a menudo, más relajante. Este regreso a las actividades prácticas no supone un retroceso tecnológico, sino una forma de reequilibrar nuestra relación con el tiempo y la estimulación constante.

¿Un verdadero cambio radical o una nueva estética?

Como suele ocurrir con las tendencias virales, surge la pregunta: ¿se trata de un cambio genuino de hábitos o simplemente de otra moda estética? El bolso analógico también se ha vuelto muy visual. Algunos bolsos cuidadosamente seleccionados se asemejan a las publicaciones "perfectas" de las redes sociales. Este aspecto podría generar dudas sobre la autenticidad del movimiento, pero no impide que algunos usuarios encuentren beneficios reales: menos tiempo de desplazamiento, momentos más conscientes y mayor autoconciencia.

En definitiva, el bolso analógico no se trata de eliminar los dispositivos digitales. Simplemente ofrece una alternativa accesible: tener algo más que el teléfono a mano. En un mundo donde todo incita a desplazarse por las redes, esta tendencia resalta una idea muy simple: tu atención es valiosa y puedes elegir dirigirla a otra cosa, aunque sea solo por un instante.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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