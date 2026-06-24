Estas pequeñas señales pueden revelar que te están excluyendo de un grupo de amigos.

A veces, nos invade la extraña sensación de ser la oveja negra del grupo de amigos, los últimos en enterarnos de las reuniones en la cafetería, la pieza que falta en las conversaciones de WhatsApp, el miembro no deseado del grupo. Obligados al aislamiento, somos espectadores de un entendimiento común del que solo participamos desde la distancia. Nos enteramos de los eventos en el último minuto o solo nos enteramos después de que ya han sucedido. Los psicólogos tienen un nombre para esto: es el perfil típico del "amigo marginado".

Boceto compuesto del amigo marginado

Dentro de un grupo de amigos, existe una jerarquía invisible pero bien orquestada: el líder, los seguidores y la oveja negra, que lucha por el reconocimiento colectivo y debe esforzarse constantemente por sentirse incluido. Este amigo, a quien nadie espera fuera de un restaurante y cuya ausencia apenas se notaría, es casi un extra. Desde la distancia, se asemeja a ese compañero de clase algo marginado que intenta integrarse en grupos ya establecidos. Los psicólogos lo han denominado el "amigo marginal", un adjetivo poderoso que ilustra un rechazo inconsciente.

Son el quinto en discordia, la persona que se mantiene en segundo plano, la que nunca opina y a la que nadie consulta antes de las reuniones importantes. Son parte del grupo, pero a veces se sienten como un extraño, un marginado. También conocidos como el amigo de reserva, se les contacta para completar una reserva en una sala de escape o para aprovechar una tarifa de grupo, pero se les olvida en reuniones pequeñas o fiestas de pijamas ultrasecretas como la de Jenny en Gossip Girl.

Es un poco marginado a pesar de sí mismo. Lo excluyen, nunca le explican el significado de las bromas internas y, lo más importante, lo descartan automáticamente. En las páginas de la revista Self , la psicóloga Christina Ferrari enumera las señales que demuestran que podrías ser ese amigo marginal, el que comúnmente se conoce como el "suplente".

El último en ser notificado cuando haya salidas

El amigo excéntrico se entera de las salidas por el boca a boca o tras un error garrafal. Se dan conversaciones que parecen reuniones de Tupperware entre píxeles sin que él participe jamás. Siempre se le presenta un hecho consumado, con frases ligeramente hipócritas como «puedes venir si quieres» o excusas típicas como «el bar ya estaba lleno».

El experto aclara las cosas: «En ocasiones, no hay motivo de preocupación». Podría tratarse simplemente de un problema de organización o de falta de comunicación. Sin embargo, si se convierte en un hábito, significa que no te consideran un igual entre tus amigos.

Nunca se me consultó para organizar eventos.

Ya sea para ir de compras, comer al aire libre en el parque o pasar un día en la piscina, el amigo marginado siempre está en segundo plano. Es el eterno olvidado. Solo descubre el código de vestimenta al llegar a la puerta del restaurante y sorprende a sus supuestos amigos con tatuajes de purpurina a juego, sin haber visto jamás una sola foto inspiradora de Pinterest en el chat grupal original.

Quizás tus amigos tengan una conversación paralela, un "segundo" grupo reservado para la élite. Como nos recuerda el psicólogo, "no se trata de estar incluido en todo", sin embargo, hay señales que revelan aquello que los más involucrados guardan silencio.

La petición siempre viene de ti.

El amigo poco convencional siempre tiene que luchar para ver a su grupo de amigos, quienes compiten por encontrar excusas para rechazar cada invitación. «No es un buen momento». «Estoy demasiado ocupado». «Hablamos el mes que viene, ¿vale?». Sin embargo, se topan con una historia de Instagram de uno de ellos, sonriendo y brindando con sus amigos. Es una amistad unilateral. Los amigos que se preocupan notan nuestra ausencia; no se alegran.

Sugerencias de un psicólogo para liberarse de esta situación.

Lo peor de sentirse excluido es que uno termina analizándolo todo. La invitación que nunca llega. El chiste que todos entienden menos tú. La foto grupal donde descubres que la fiesta se celebró… sin ti. Puedes hablar de ello, a riesgo de parecer demasiado sensible. O puedes quedarte callado y seguir preguntándote qué hiciste mal. Ninguna de las dos opciones es particularmente atractiva.

Si decides mencionarlo, no hay necesidad de armar un escándalo. Un simple «Me encanta pasar tiempo contigo. ¡Recuérdame la próxima vez!» suele ser suficiente. Es directo, desenfadado y no acusatorio. Pero quizás el verdadero problema radica en otra parte. En lugar de intentar desesperadamente ganarte un lugar en un grupo, pregúntate: ¿por qué invertir tanta energía en algo donde constantemente tienes que demostrar que mereces estar ahí?

En lugar de buscar una aprobación que nunca llega, abre otras puertas. Invita a ese colega con quien siempre es fácil conversar. Retoma el contacto con ese amigo con el que has perdido la comunicación. Acepta esa invitación que normalmente habrías rechazado. A veces, la mejor respuesta a la sensación de exclusión no es buscar tu lugar a toda costa, sino ir donde ya te espera un lugar.