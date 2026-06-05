Durante su ceremonia de graduación, esta estudiante da un espectáculo y el video se vuelve viral.

Sociedad
Fabienne Ba.
@poeticpaige35 / Instagram

Tras recibir su diploma, bajó los pocos escalones que conducían al escenario… y de repente estalló en un frenesí de baile que culminó con un salto mortal hacia atrás entre atronadores aplausos. La secuencia, grabada en Baton Rouge, Luisiana (EE. UU.), se viralizó inmediatamente en las redes sociales.

Un momento de pura alegría

El 19 de mayo de 2026, A'Myria Marquee estaba a punto de recibir su diploma en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria GEO Next Generation en Baton Rouge. Apenas lo tuvo en sus manos, se lanzó a una rutina de baile improvisada, frenética y alegre, provocando aplausos y risas en toda la sala. Y como broche de oro: un salto mortal hacia atrás perfectamente ejecutado en medio de su baile.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde ya lo han visto cientos de miles de internautas conmovidos. Esta contagiosa explosión de alegría nos recuerda lo mucho que merecen celebrarse estos momentos.

Mucho más que un diploma: una trayectoria profesional excepcional.

Detrás de esta escena espontánea se esconde una verdadera carrera de obstáculos. En sus redes sociales, A'Myria Marquee explicó que no solo "obtuvo su diploma de bachillerato", sino que también obtuvo un "título de asociado", el equivalente estadounidense a una licenciatura de dos años.

En términos prácticos, la joven ingresará directamente a tercer año de universidad, rompiendo con los esquemas habituales para su edad. En su publicación de celebración, quiso rendir homenaje a su madre. «Gracias, mamá, por creer siempre en mí, apoyarme e impulsarme a mejorar cada día. Nada de esto habría sido posible sin ti», escribió, junto a una imagen de un corazón morado.

Una profesora emotiva detrás de la cámara

El video tuvo una gran repercusión, en parte gracias a quien lo grabó: Brittney Ford, maestra de A'Myria Marquee desde primer grado. Ella compartió el momento en su cuenta de Instagram, junto con un emotivo mensaje.

“Ford te amará por siempre jamás… ¡sabes que estoy llorando!”, escribió, acompañando su mensaje con una lluvia de corazones rojos. Ver a un estudiante al que conoces desde la infancia alcanzar semejante logro no tiene precio, y eso se refleja en cada segundo del video, que se ha convertido, a su vez, en una declaración de amor entre una maestra y su antiguo alumno.

Con su baile y su inesperada voltereta, A'Myria Marquee hizo mucho más que celebrar su diploma: transformó una ceremonia ordinaria en un puro paréntesis de alegría compartida y recordó a todos que un recorrido académico, por excelente que sea, no vale nada sin la alegría que uno le pone.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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