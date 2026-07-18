Entrenamiento callejero: cuando las mujeres se apropian de los espacios públicos, las reglas cambian.

En muchas ciudades están surgiendo zonas de entrenamiento al aire libre, y aunque están pensadas para todo el mundo, suelen ser frecuentadas principalmente por hombres con el torso desnudo. En estos espacios de entrenamiento, los aficionados al culturismo se sienten como en casa. Sin embargo, cada vez más mujeres se unen a las barras fluorescentes y se agarran a las anillas en medio de este grupo que grita al unísono con cada esfuerzo.

Lugares habitados por hombres que pueden volverse intimidantes rápidamente.

Ancladas en la cálida arena a un paso del mar o integradas en el asfalto junto a un skatepark, las máquinas de ejercicio callejero son ahora una imagen habitual al aire libre. Casi con toda seguridad, has pasado junto a alguna de estas estructuras dedicadas a ejercicios con el propio peso corporal. Como era de esperar, los hombres suelen monopolizar estas máquinas de ejercicio de libre acceso. Pocas mujeres se atreven a cruzar el umbral de estos parques de recreo para adultos, donde abunda la testosterona.

Hay que decir que los hombres que lo practican no siempre son un ejemplo de hospitalidad. Bufanda enroscada en la nariz como extras en videoclips de rap, gorra al revés, calzoncillos que sobresalen de los vaqueros y abdominales al descubierto, que delatan cierto físico, los hombres se adueñan de estos accesorios urbanos como matones en el patio del colegio, en lo alto de los toboganes.

Por lo general, las mujeres prefieren pagar una membresía de gimnasio para hacer dominadas en paz, o se levantan al amanecer para disfrutar de estos espacios en momentos estratégicos. Y esto no es paranoia ni exageración. Es simplemente un reflejo de un miedo sintomático que va mucho más allá del entrenamiento con pesas al aire libre. Según un estudio francés a gran escala, el 65% de las mujeres afirma haberse sentido insegura en espacios públicos. Ahora, están adoptando una actitud de "me da igual" y se están vengando en la calle, haciendo dominadas o la postura de "L-sit" frente a miradas atónitas. Esta rebelión silenciosa se desarrolla en las redes sociales, detrás de vídeos inspiradores donde las mujeres rompen con los prejuicios y se ganan el respeto con cada movimiento.

Las mujeres están dejando su huella en las zonas de entrenamiento callejero.

Mientras que algunas mujeres se ejercitan en la intimidad de sus hogares y reflexionan profundamente antes de salir a correr, otras se aventuran con confianza en zonas de entrenamiento al aire libre repletas de hombres. Y no, no se sienten como ovejas perdidas entre leones feroces. Todo lo contrario. Lejos de sentirse fuera de lugar o sufrir el síndrome del impostor, dejan a sus compañeros masculinos sin palabras.

Además, el hashtag #streetworkoutgirl cuenta con innumerables ejemplos. Cuando la francesa @aboutmaxoufr levanta todo su cuerpo sobre paralelas de madera y parece levitar sobre el suelo, los hombres del fondo no ocultan su admiración. Cuando @ v3rxn1k4_23 , una atleta callejera que sin duda ha alcanzado el máximo nivel de calistenia, gira alrededor de la barra y realiza una serie de proezas técnicas impulsadas por sus dorsales, sus compañeros muestran expresiones de decepción. Son pillados con las manos en la masa en una muestra de envidia. En otra demostración de fuerza, @ejayink experimenta la alegría de la solidaridad femenina y recibe ánimos de jóvenes que han venido a almorzar al parque.

Puede que estas mujeres no tengan la complexión de un tanque, pero sin duda los hombres no se intimidan cuando comienzan su actuación atlética. Además, no están allí para competir con los hombres ni para superarlos, sino simplemente para defender su lugar en un entorno donde aún carecen de credibilidad.

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Recuperar el espacio público, un deporte cotidiano

Estas mujeres, formando una bandera humana horizontal y moviéndose con soltura por el bar, no están simplemente "dando un espectáculo" para las cámaras. Están impulsando una revolución en una tierra que durante mucho tiempo les ha sido hostil . Mientras las mujeres se aferran a las paredes, reconsideran sus rutas cuando se sienten amenazadas, se aferran a las llaves de sus apartamentos y desearían ser del tamaño de un ratón cuando salen solas por la noche, estas atletas urbanas les están abriendo un camino: el camino hacia la libertad.

Se niegan a inclinar la cabeza o solo acuden a estos lugares cuando están desiertos. De día o de noche, en zonas de entrenamiento callejero concurridas o poco frecuentadas, ocupan su lugar sin disculparse. Y no invaden el territorio de nadie: simplemente hacen valer su presencia. Además, la mayoría de los videos muestran a hombres benevolentes que no silban a las mujeres como si fueran presas, sino que aplauden sus logros. Las tratan como iguales, sin acusarlas jamás de estar "fuera de lugar".

A medida que se construyen espacios para entrenar al aire libre, las barreras de género se derrumban. El entrenamiento callejero no se está volviendo "femenino", simplemente se está volviendo más inclusivo. Y quizás ese sea el verdadero cambio: ver a mujeres entrenando al aire libre sin que parezca excepcional, valiente o sorprendente, sino simplemente normal.