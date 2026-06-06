Ser bilingüe ofrece una ventaja no reconocida a la hora de tomar ciertas decisiones.

¿Tienes la suerte de hablar dos idiomas con fluidez gracias a ver series en su idioma original, asistir regularmente a la escuela o tener doble nacionalidad? No solo es un punto a tu favor en tu currículum, sino también una valiosa herramienta en tu día a día, sobre todo si sueles ser indeciso. Aquí te mostramos cómo convertirlo en una fortaleza interior.

Pensar en ambos idiomas, un hábito que se debe desarrollar.

Si no te has quedado dormido o has fabricado cerbatanas con tus bolígrafos durante tus clases de idiomas, debes tener un nivel avanzado y un vocabulario más amplio que el de simples "hola" o "salud". Tanto si aprendiste idiomas extranjeros en la escuela, a través de Netflix o en casa, no solo es útil para viajar por el mundo o buscar trabajo . Ser bilingüe es una cualidad que puedes destacar en las entrevistas o poner en práctica cuando surja la oportunidad. Y no necesitas esperar a una ocasión especial, un encuentro casual en un bar o un trabajo en el mundo de los negocios internacionales para hablar tu segundo idioma.

Según Fast Company, el lenguaje influye directamente en nuestra forma de pensar. En francés o español, muchas palabras tienen género y generan confusión mental en lugar de simplificar el razonamiento. Por lo tanto, un problema no tendrá la misma solución dependiendo del idioma en que se aborde.

Cuando solo hablas tu lengua materna, rara vez te das cuenta de cuánto influyen las palabras que usas en tu forma de pensar y en tu interpretación de la realidad. Esto es lo que revela Fast Company . Es como un arma de doble filo. Si tienes un traductor interno, fijo en tu cabeza, y puedes cambiar de un idioma a otro sin mucho esfuerzo, puedes modificar fácilmente tu interpretación y ampliar tu perspectiva.

Un truco sencillo para cambiar tu punto de vista

Si te enfrentas a dilemas o decisiones difíciles, cambia tu mentalidad a tu segundo idioma, como haces en la configuración de Netflix. Las series y películas son excelentes ejemplos para comprender el impacto de la traducción.

A veces, el texto varía de un idioma a otro, ofreciendo más detalles u omitiendo otros. Esto también ocurre con las obras literarias traducidas. Muchos lectores franceses consideraron las exitosas novelas de Fredda McFadden «insípidas» y «sin alma», mientras que los lectores angloparlantes las devoraron sin dudarlo. El mecanismo es similar cuando tomas decisiones o mantienes un monólogo contigo mismo.

En su libro « El poder del lenguaje », la científica cognitiva Viorica Marian explora cómo el dominio de varios idiomas influye en nuestro pensamiento. Su investigación demuestra, en particular, que nuestro razonamiento puede variar según el idioma que utilicemos. Pensar en la lengua materna tiende a involucrar las emociones con mayor profundidad, ya que es el idioma en el que nuestros recuerdos, hábitos y reacciones emocionales están más arraigados.

Por el contrario, pensar en un segundo idioma requiere un esfuerzo mental adicional: las situaciones suelen analizarse con mayor objetividad y reflexión. En consecuencia, las decisiones tomadas en un idioma extranjero tienden a estar menos influenciadas por las emociones y más guiadas por la lógica racional. En definitiva, se trata de dejar de lado las emociones para centrarse en lo esencial.

Un reflejo útil para dar un paso atrás y reflexionar sobre las propias decisiones.

Ante una ruptura, un cambio de carrera, una discusión familiar o incluso un simple mensaje al que no sabes cómo responder, cambiar de idioma puede ser una herramienta mental útil. No para complicar tus pensamientos, sino para clarificarlos.

Pensar en tu segundo idioma actúa como un filtro. Los recuerdos, los automatismos emocionales y los reflejos impulsivos suelen estar menos cargados. Observas la situación con mayor distancia, como si la vieras desde otra perspectiva. Esto no significa que debas desterrar la intuición ni reprimir tus emociones. Obviamente, tienen su lugar en nuestras decisiones, pero cuando tiendes a rumiar, a dramatizar o a dejarte guiar por el miedo al arrepentimiento, cambiar mentalmente a otro idioma puede ayudarte a calmar la agitación interior.

En la práctica, esto puede ser tan sencillo como hacerse una pregunta en el segundo idioma: "¿Qué es lo que realmente quiero?" , "¿Es realmente una mala idea?" o "¿Cuál sería la opción más razonable?" . Algunas personas incluso llevan un diario bilingüe, alternando los idiomas según su estado de ánimo o la naturaleza de sus preocupaciones.

Hablar varios idiomas no se trata solo de pedir un café en el extranjero o conseguir un trabajo. También puede ser una forma sutil pero poderosa de refinar tu forma de pensar, cuestionar tus suposiciones y, a veces, tomar decisiones que se ajusten mejor a lo que realmente deseas.