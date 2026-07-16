"No podrás levantarlo tú solo": este motociclista responde a un estereotipo aún persistente.

El permiso de conducir motocicletas no es un privilegio masculino, y muchas mujeres ya conducen potentes máquinas o aceleran sus motores cuando el semáforo se pone en verde. Ya no se limitan a ir sentadas en la parte trasera del asiento, con el pelo al viento como en las comedias románticas, ni a una Vespa de color pastel. La creadora de contenido @samslod está arrasando el asfalto en una motocicleta de gran cilindrada y demostrando que los estereotipos misóginos son cosa del pasado.

Mujeres en motocicleta, reprimidas en su pasión.

Cuando las mujeres se ponen al volante y se acomodan en el asiento del conductor, los hombres recurren a frases manidas que sin duda necesitan refrescarse. "Mujer al volante, muerte en la próxima curva". "Las mujeres conducen como tortugas". "No saben maniobrar". En resumen: misoginia en piloto automático. Nunca escatiman críticas para quienes simplemente obedecen las normas de circulación. Mientras que las mujeres que conducen vehículos de cuatro ruedas son víctimas colaterales de una mentalidad patriarcal obsoleta, las motociclistas la experimentan a diario.

En cuanto se suben al manillar y se ponen el casco, los hombres no tardan en protestar e intentar contagiarles el síndrome del impostor. No, las mujeres no están destinadas únicamente a admirar el paisaje y a aferrarse a la cintura de sus parejas masculinas. Tampoco están condenadas a subirse a las bicicletas eléctricas, disponibles libremente en las ciudades.

También anhelan tomar curvas cerradas en la parte trasera de una motocicleta, sentir la adrenalina con cada aceleración, viajar por carretera con el equipo completo de motociclista y liberar toda la potencia de sus máquinas. La creadora de contenido @samslod encarna a esta nueva generación de mujeres que no temen a la velocidad y que conocen la anatomía de una motocicleta mejor que ellas mismas. Estas mujeres, que se detiene a admirar modelos de motocicletas con más frecuencia que escaparates de ropa y que parecen hablar un lenguaje codificado compuesto por Yamaha MT-07 o Suzuki SV650, responden con imágenes a quienes intentan superarlas.

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Es necesario dejar de lado las ideas preconcebidas.

Sam Slodowitz, su nombre real, es una especialista en acrobacias de corazón. La audacia corre por sus venas. Para ella, mantener una línea recta durante varios kilómetros y recorrer sinuosas carreteras de montaña sobre dos ruedas es pan comido. Es solo un calentamiento. Así que, para darle un toque especial a su práctica motorizada, realiza acrobacias a alta velocidad, y su motocicleta se convierte en un instrumento artístico en toda regla, una extensión de su cuerpo.

Artista circense extrema, se equilibra sobre una sola rueda y domina una motocicleta de al menos 200 kg. En el argot del motociclismo, esta disciplina se denomina "acrobacias en moto", pero para el ojo inexperto, parece una impresionante demostración de destreza física. A pesar de sus innumerables exhibiciones de talento y su innegable audacia, es constantemente criticada por sus detractores.

Uno de ellos incluso comentó: «Vale, eres mujer. Apuesto a que no puedes levantar tu moto tú sola». Para esta mujer, que acepta cualquier reto, la operación no fue tan difícil. Esta motera, para quien su chaqueta de cuero es prácticamente una segunda piel, también posee una ingeniosidad notable. La moto parece casi ligera como una pluma mientras la levanta con tanta facilidad. No necesita pedir ayuda ni «hombres musculosos »; supera todos los obstáculos, sean reales o imaginarios.

Las mujeres motociclistas, cada vez más numerosas en las carreteras

Esta experimentada motociclista, que se aficionó a las dos ruedas hace mucho tiempo, demuestra que las mujeres pueden manejar este vehículo con el atractivo de Lara Croft y la serenidad de Furiosa de Mad Max. De hecho, su vida cotidiana parece sacada de una película de acción. Mientras los hombres miran constantemente al pasado, casi añorando los tiempos en que eran útiles para las mujeres, ella mantiene la mirada fija en el futuro.

Además, este es solo un ejemplo de libertad entre muchos. Cada vez más mujeres quieren desafiar el mito de la "mujer frágil y delicada". Quienes se aventuran por este camino, plagado de obstáculos y machismo, buscan emociones fuertes, la adrenalina de la velocidad y el sabor de la independencia.

Y esto se refleja en las cifras. Según datos del CER (Centro de Educación para la Seguridad Vial), más del 30% de los aspirantes a obtener la licencia de motocicleta son mujeres. Ellas exhiben esta codiciada licencia, estampada con una gran "A", como símbolo feminista.

En este entorno donde el trabajo en equipo es un valor fundamental, las mujeres no siempre son bien recibidas. Quizás sea hora de que sus colegas den un paso al frente y elijan un camino distinto al de la masculinidad tóxica.