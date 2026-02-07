Las animadoras del Super Bowl que ya están atrayendo la atención de todos

En Estados Unidos, el Super Bowl es más que un simple evento deportivo; es una institución. Forma parte prácticamente del patrimonio cultural estadounidense. Este año, las animadoras entretendrán al público entre partidos y animarán a sus respectivos equipos con pompones brillantes. Lejos de ser simples extras, estas bailarinas ligeras de ropa a veces son más famosas que los atletas en el campo.

Estas animadoras que acaparan toda la atención

Las animadoras no se limitan a decorar el escenario y agitar los brazos. Contribuyen al éxito del evento deportivo. Ofrecen una actuación artística y atlética con un eslogan alentador. Este deporte, una mezcla de gimnasia, artes circenses y danza, es increíblemente físico. No son solo chicas agitando pompones con los colores de su equipo. Al contrario, desempeñan un papel vital y gozan de un respeto universal. Contrariamente a lo que algunos podrían pensar, no es solo un espectáculo.

Mientras el indiscutible rey del reggaetón, Bad Bunny, inaugura el Super Bowl este domingo 8 de febrero de 2026, las porristas entretendrán al público durante el medio tiempo y volverán a encender el estadio. En esta disciplina que combina acrobacias atrevidas, coreografías visuales y pasos sincronizados, algunas porristas son verdaderas estrellas. A veces son más esperadas que los atletas de renombre, quienes se supone son los protagonistas de este gran partido. Incluso tienen sus propios clubes de fans, y sus rutinas cautivan al público.

Kylie Dickson

Ella demuestra que se necesita más que una cara bonita para ganarse un lugar en estos equipos altamente competitivos. Antes de demostrar su flexibilidad en el campo, compitió en el Campeonato Nacional Olímpico Juvenil. Animadora de las Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), Kylie es una de las integrantes del equipo con más seguidores en Instagram. Es admirada por su estilo elegante, su técnica impecable y su cálida personalidad. Encarna a la perfección la imagen de "glamorosa y disciplinada" que cultiva el DCC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylie Dickson (@kylie_dickson)

Madeline Salter

Empezó a bailar desde muy joven (a los 6 años) y recibió una amplia formación en danza competitiva y universitaria antes de unirse a las prestigiosas animadoras de los Dallas Cowboys, también conocidas como las "Novias de América". Este don para la animación parece estar en sus genes. Su madre formó parte del equipo en la década de 1980. Una mujer comprometida, quería dar a conocer su profesión en línea. "Ser mujer en el deporte implica mucho más que llevar un uniforme: llevamos expectativas, presión y un propósito", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madeline Salter (@_madelineggrace)

Reece Weaver

Reece, también miembro de las animadoras de los Dallas Cowboys, es muy activa en redes sociales. Con un estilo más relajado y accesible, es popular entre el público joven. Su sonrisa constante y energía la hacen destacar en los partidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reece Weaver (@reece_christinee)

Chloe Holladay

Chloe, la primera animadora en unirse a un equipo de la NFL (Tennessee Titans) en décadas, ha irrumpido en la escena de TikTok con más de un millón de seguidores. Destaca por su estilo único (inspirado en las animadoras de las HBCU) y su gracia atlética. Representa una evolución de la diversidad en el mundo de las animadoras de la NFL.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chloe Holladay (@chloe_holladay)

Ava Lahey

Descubierta en 2024 en la serie de Netflix "America's Sweethearts", Ava se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público. Recientemente miembro de las animadoras de los Dallas Cowboys, el público la considera auténtica, decidida y muy expresiva tanto en el escenario como en la pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ava Lahey (@avamarielahey)

Barrio de la fe

Faith, la primera neozelandesa en unirse a las animadoras de los Dallas Cowboys, atrajo la atención internacional desde su llegada. Lució los accesorios de plumas de los cabarets antes de lucir los pompones. Exbailarina profesional en Auckland, aporta una perspectiva fresca y un toque multicultural al equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FAITH WARD (@flexi_faith)

¿Habrá cambios próximos en los criterios de selección?

Ser animadora es más exigente de lo que parece. Pero también, y sobre todo, es un deporte de apariencia. Durante las demostraciones del Super Bowl, todos los cuerpos son prácticamente idénticos, con solo ligeras variaciones en el tono de piel. Tener sentido del ritmo y extremidades flexibles no basta para unirse al equipo de animadoras y llevar pompones. También hay que ajustarse a un ideal de belleza arcaico: el de la mujer delgada y tonificada.

Las animadoras parecen estar sujetas a un límite de peso y medidas específicas. Estas reglas, bastante estereotipadas pero cuidadosamente disimuladas, se ciernen sobre los currículums de las solicitantes. De hecho, en 2013, una animadora de los Ravens llamada Courtney Lenz fue dada de baja tras subir un poco de peso. "Nos pesan todas las semanas durante la temporada y no te puedes mover. Creo que subí 800 gramos", declaró a Access Hollywood. Según ella, no se mencionó, pero resultó en su suspensión temporal. Esto explica por qué los perfiles están tan "pulidos".

Aunque ahora se permite a los hombres lucir pompones y aspirar a roles distintos al de "portador", la diversidad sigue siendo bastante abstracta. ¿Dónde están las animadoras con afro ? ¿Dónde están las que lucen michelines bajo sus atuendos de lentejuelas? Por ahora, es como si estuviéramos presenciando la resurrección de los Ángeles de Victoria's Secret.