La "Sagrada Família" alcanza un hito histórico y se convierte en la iglesia más alta del mundo.

Sociedad
Fabienne Ba.
@basilicasagradafamilia / Instagram

En Barcelona, la Sagrada Familia acaba de entrar en una nueva dimensión simbólica. Con su torre central ya terminada, la basílica barcelonesa se ha convertido en la iglesia más alta del mundo. Un momento de gracia colectiva, celebrado en el corazón de un edificio único, un momento de emoción y asombro. El 10 de junio de 2026 quedará como una fecha clave en la historia del monumento.

Una ceremonia de trascendencia mundial

Ante decenas de miles de fieles, el Papa León XIV presidió una solemne misa en la basílica, en el quinto día de su visita oficial a España. El ambiente era vibrante, impregnado de un profundo sentimiento de unidad y reverencia.

Antes de la ceremonia, hizo una pausa para orar ante la tumba del arquitecto visionario, recordando la dimensión espiritual y humana de su obra. En un gesto de gran simbolismo, bendijo la torre central dedicada a Jesucristo, el último elemento principal del proyecto concebido por Antoni Gaudí. La ceremonia también contó con la presencia del rey Felipe VI, la reina Isabel II y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con miles de personas que acudieron a compartir este momento excepcional.

172,5 metros: una nueva altura simbólica

Con la finalización de su torre central, la Sagrada Familia alcanza ahora los 172,5 metros de altura. Esta altura la convierte oficialmente en la iglesia más alta del mundo, superando a la catedral de Ulm en Alemania.

Más allá de su valor histórico, esta torre encarna una visión profundamente armoniosa. Gaudí deseaba que su obra nunca superara la altura de la colina de Montjuïc, a la que consideraba una creación natural superior a cualquier construcción humana. Esta limitación deliberada confiere al monumento una dimensión de humildad y equilibrio, casi poética.

Un vibrante homenaje a Gaudí

El 10 de junio de 2026 tiene un significado especial: se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La elección de esta fecha intensifica la carga emocional del evento. Arquitecto profundamente comprometido, Gaudí dedicó los últimos años de su vida a la basílica, viviendo en constante armonía con su construcción.

Su legado, reconocido hoy como visionario, sigue inspirando por su audacia y atención al detalle. Su trayectoria espiritual, marcada por el reconocimiento oficial de la Iglesia, añade una dimensión humana y luminosa a este extraordinario proyecto.

Un proyecto que sigue vivo y resulta inspirador.

Aunque la torre central está terminada, la Sagrada Familia sigue en construcción. Aún faltan por finalizar algunas fachadas y elementos arquitectónicos, lo que podría llevar varios años más. Persisten desafíos técnicos y urbanísticos, sobre todo en ciertas zonas sensibles del proyecto. Sin embargo, esta imperfección también forma parte de su encanto: la basílica sigue siendo una obra viva, en constante evolución, que continúa transformándose ante los ojos del mundo.

Más que una proeza arquitectónica, la Sagrada Familia encarna una experiencia colectiva y humana. Une, inspira, eleva. Al convertirse en la iglesia más alta del mundo, no solo se eleva hacia el cielo, sino que también nos recuerda el poder de los proyectos nacidos de la paciencia, la fe y la creatividad. Un siglo después de Gaudí, su sueño sigue vivo y conecta a generaciones en un espíritu compartido de armonía y belleza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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