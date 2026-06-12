¿Qué es el "mogging", esa tendencia que transforma la belleza en competencia?

TikTok adora inventar palabras nuevas. Algunas son inofensivas, otras merecen mayor atención. Este es el caso de "mogging", un término que se ha vuelto viral entre la Generación Z. Sin embargo, tras su aparente ligereza, se esconde una visión de la belleza mucho menos inocente: la de una constante competencia por compararse con los demás.

Mogging, o el arte de "superar" a los demás.

La palabra "mogging" proviene del acrónimo AMOG, que significa "Alpha Male Of the Group" (Macho Alfa del Grupo). Esta expresión, que apareció a mediados de la década de 2010 en ciertos foros masculinistas, se refiere a ser considerado "más atractivo que otra persona".

¿La idea? No se trata simplemente de cuidarse o apreciar la propia imagen, sino de usar la apariencia como un indicador de dominio social. En otras palabras, la belleza se convierte en una herramienta de jerarquía, donde uno siempre debe "ser mejor" que los demás.

Cuando la apariencia se convierte en actuación

El "mogging" forma parte de una tendencia más amplia: el " lookmaxxing ", que podría traducirse como "maximizar la apariencia". Este movimiento fomenta el uso de múltiples estrategias para ajustarse a ciertos ideales físicos: rutinas de cuidado de la piel muy intensivas, entrenamientos rigurosos o ejercicios diseñados para "remodelar los rasgos faciales".

Cuidarse a uno mismo no es problemático, obviamente. El peligro surge cuando la valía personal se reduce a un supuesto estándar de belleza. Según esta lógica, el cuerpo deja de ser un espacio de expresión o bienestar para convertirse en un «proyecto que debe perfeccionarse sin cesar». Sin embargo, cada silueta cuenta una historia diferente. Los rostros, las formas corporales y las características únicas contribuyen a esta diversidad que hace que cada persona sea única. No existe una jerarquía universal de atractivo, a pesar de lo que algunos discursos pretenden sugerir.

Consecuencias muy reales para la moral

Los expertos advierten sobre los efectos de estas tendencias en la salud mental de los jóvenes. La exposición repetida a contenido centrado en la comparación física puede aumentar la ansiedad social, las inseguridades y una imagen corporal distorsionada.

La visión binaria que promueven algunos defensores del mogging —donde uno es "naturalmente talentoso" o está condenado al fracaso— deja poco margen para los matices. Puede alimentar una persistente sensación de insuficiencia, especialmente en una etapa de la vida en la que la autoestima aún se está desarrollando.

Una palabra que se ha convertido en una broma... ¿en serio?

Hoy en día, el término ha trascendido con creces las comunidades de donde se originó. En TikTok, se usa a menudo con humor para describir a alguien que "acapara toda la atención" con su carisma o presencia. Incluso algunas figuras públicas bromean al respecto en entrevistas. ¿Pierde una palabra por completo su significado simbólico cuando se convierte en una broma? La pregunta sigue abierta. Las expresiones que adoptamos suelen conservar parte de su historia, incluso a medida que su uso evoluciona.

Repensando nuestra relación con la belleza

El éxito de la tendencia de "mogging" revela, sobre todo, cómo las redes sociales pueden fomentar las comparaciones constantes. ¿Quién es el más fotogénico? ¿Quién parece el más deseable? ¿Quién se ajusta mejor a las tendencias actuales? Ante esta presión, merece la pena destacar otro enfoque: el de una belleza pluralista, libre de clasificaciones. Una belleza que celebra la autoconfianza, la autenticidad y el respeto por las diferencias, en lugar de una búsqueda imposible de la perfección.

Al fin y al cabo, tu valía no se mide por los "me gusta", las tendencias de TikTok ni la mirada comparativa de los demás. Entonces, ¿qué pasaría si dejáramos de intentar superar a quienes nos rodean y simplemente aprendiéramos a habitar nuestros cuerpos con amabilidad?